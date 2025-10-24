Ft
Orbán Balázs Budapesti békecsúcs Brüsszel orosz-ukrán háború

Ez az utolsó esély – kíméletlen üzenetet küldött a magyar kormányfő Európának

2025. október 24. 06:12

Magyarország egyértelmű célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs.

2025. október 24. 06:12
null

A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A politikus az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz–ukrán konfliktust, „Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez” – fogalmazott.

Közölte: Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban részt vevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik – jegyezte meg.

Budapest mindenki számára nyitott. Ha a két tárgyaló fél bárki mást meg szeretne hívni, akkor a béke érdekében mi mindenkinek a fogadására készek vagyunk”

– jelentette ki. Szavai szerint a magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülésén is amellett érvel, hogy ez szinte az utolsó esélye Európának. A háborús stratégia helyett egy másik megközelítést kellene alkalmazni. Magyarország véleménye szerint európai–orosz tárgyalásokat is kellene kezdeni, ezzel is támogatva az amerikai békekezdeményezéseket, nem pedig azzal ellentétesen dolgozni.

„Amíg közelebb kerülünk a tűzszünethez, illetőleg a béketárgyalásokhoz és a hosszú távú rendezéshez, addig mi támogatjuk az amerikai pozíciót” – fogalmazott Orbán Balázs, majd közölte: Magyarország azt reméli, hogy sikerrel jár az amerikai elnök békekezdeményezése.

Ha a kommunikációs és diplomáciai manőverek olyan szakaszba jutnak, hogy az amerikai és az orosz elnök Alaszka után újra találkozik, akkor Budapest készen áll megrendezni a békecsúcsot.

Azzal összefüggésben, hogy az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, Orbán Balázs rámutatott: az uniós megszorítóintézkedések ellenére Oroszország nem omlott össze. A szankciók tönkre teszik Európát, és nem teszik tönkre Oroszországot. Oroszország az uniós szankciók ellenére is képes finanszírozni a háborús kiadásait. Magyarország azt mondja, hogy egy ilyen típusú szankciós politikának nincs értelme – szögezte le.

Az orosz energiáról való uniós leválással kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta, ha ez bekövetkezne, akkor az EU versenyképességi romlása még gyorsabb lenne, mint a háború kezdetét követő elmúlt három és fél évben.

Egy ilyen intézkedés ellen Magyarország minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni fog. Tiltakozni fog azért, mert „nem engedhetjük meg, hogy Magyarország és a magyar emberek fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és ami egyébként nem visz minket közel semmilyen konfliktus lezárásához” – jelentette ki.

A tervezett ukrán uniós tagsággal kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: az intézkedés azt célozza, hogy könnyebb legyen pénzt adni Ukrajnának. „Ez szerintünk egy olyan dolog, ami nem jó egész Európa számára, de a magyar emberek számára sem, ezért mi ezt a megközelítést ellenezzük” – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala

 

polárüveg
2025. október 24. 09:08
A háború Európa ellen zajlik: Oroszország és a többi európai ország ellen. Oroszország a háborúban megerősödött. Az európai országok legyengültek, eladósodtak, és a pénzüket a háború ürügyén való inflációs áremeléssel és többszörösére emelt energiaárral kifosztották. Ráadásul egyre jobban élvezik mozgásterüket, döntési szabadságokat, a szuverenitásukat. A háború igazi nyertesei a kiprovokálói és mozgatói az óriás tőzsdecápák.
Tegnap
2025. október 24. 08:52
A brüsszeli diktatúra szétrohadóban van. Mihelyt az oroszok elérik Kijevet és a banderista náci mafiarezsim megbukik, Brüsszelnek vége. Nagyon itt lesz az ideje.
angie1
2025. október 24. 06:49
Majd rájönnek, hogy a főninek megint igaza lesz, csak akkor már a levesben úszkálnak ezek az elvakult balfaszok!
