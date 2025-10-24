Ez az utolsó esély – kíméletlen üzenetet küldött a magyar kormányfő Európának

Az orosz energiáról való uniós leválással kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta, ha ez bekövetkezne, akkor az EU versenyképességi romlása még gyorsabb lenne, mint a háború kezdetét követő elmúlt három és fél évben.
Egy ilyen intézkedés ellen Magyarország minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozni fog. Tiltakozni fog azért, mert „nem engedhetjük meg, hogy Magyarország és a magyar emberek fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közünk, és ami egyébként nem visz minket közel semmilyen konfliktus lezárásához” – jelentette ki.
A tervezett ukrán uniós tagsággal kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: az intézkedés azt célozza, hogy könnyebb legyen pénzt adni Ukrajnának. „Ez szerintünk egy olyan dolog, ami nem jó egész Európa számára, de a magyar emberek számára sem, ezért mi ezt a megközelítést ellenezzük” – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.