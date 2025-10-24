Ez az utolsó esély – kíméletlen üzenetet küldött a magyar kormányfő Európának

A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A politikus az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz–ukrán konfliktust, „Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez” – fogalmazott.