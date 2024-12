A gonosz eszközei: darwinista felforgatók az élet és a test tisztelete ellen

Nyitókép: The Print Collector/Getty Images, a gonosz eszközei: darwinizmus, liberalizmus, BLM, LMBTQ a könyvekben

A gonosz eszközei: darwinizmus, liberalizmus, BLM, LMBTQ a könyvekben

A Patmos Records kiadásában megjelent Action Bible igazi hiánypótló képregény, de ha már a kiadó virtuális polcait böngésztem, néhány érdekesebb könyvet is kinéztem magamnak. Megérzéseim pedig 2:1 arányban be is váltak, elvégre David Horowitz: Sötét program és Nancy R. Pearcey: Ember a testben kötete kimondottan izgalmas és egyszerre ijesztő képet fest a világunkban zajló fordulatokról, ezzel szemben a Jerikó utolsó napjai, Pálfy Gyula szatirikus műve számomra kicsit fárasztóvá vált. Emiatt előbbi kettőre szorítkozom, pláne, hogy ezekben is összenő, ami összetartozik.

A cél pedig a teljes vallástalanság és a lelki nihil.