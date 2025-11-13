Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
földgázszankció felmérés kőolaj Magyarország XXI Század Intézet Oroszország eredmények Orbán Viktor

Felmérés bizonyítja: a magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán-csúcstalálkozó

2025. november 13. 16:38

A válaszadók döntő többsége szerint Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó Magyarországnak.

2025. november 13. 16:38
null

A politikailag aktívak mintegy 60 százaléka (58 százalék) vélekedett úgy, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök találkozója egyértelműen vagy inkább sikeres volt. Így látta ezt tízből kilenc Fidesz-szavazó (91 százalék), ugyanakkor a Tisza-szavazóknak csak a negyede (27 százalék) vélekedett így – derül ki a XXI. Század Intézet Magyar Nemzethez eljuttatott kutatásából, amelyben azt vizsgálták, hogy vélekednek a magyar választók a múlt heti Trump–Orbán-csúcstalálkozó sikerességéről.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország szempontjából jónak vagy inkább rossz dolognak tartják, hogy sikerült mentességet kiharcolni az Oroszországgal szembeni kőolaj- és földgázszankciók alól, a politikailag aktív szavazók kétharmada (66 százalék) egyértelműen vagy inkább jónak tartja a tárgyalásnak ezt az eredményét.

A Fidesz-szavazók 93 százaléka, a Tisza-szavazók 39 százaléka látja ezt így – ismertették. 

Az amerikai látogatás tehát a választók döntő többsége szerint sikeres volt és elérte a célját: Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó az országnak

 – húzták alá a kutatásban.

Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP

