Ezért kell Szoboszlainak végig higgadtnak maradnia Jerevánban

A magyar válogatottra sorsdöntő mérkőzések várnak. Szoboszlai Dominik mellett több magyar játékos is a veszélyeztetettek között van.
A magyar labdarúgó-válogatottra két nagyon fontos világbajnoki selejtező vár: ma (csütörtök, 18 óra) az örmények vendégeként, vasárnap pedig az írek ellen a Puskás Arénában. A magyar csapatból öt játékos is a veszélyeztetettek között van, köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is – hívta fel a figyelmet az M4 Sport.
Összesen öt magyar játékos van a keretben, aki sárga lapos figyelmeztetés esetén a következő meccset kénytelen lenne kihagyni.
Mivel a lapokat viszik tovább, ha valaki az írek ellen kap sárgát, akkor továbbjutás esetén az első pótselejtezőn nem játszhat.
Tóth Barna is kapott sárga lapot, de ő nincs most ott a keretben, míg Varga Barnabás már letöltötte az eltiltását, így tiszta lapokkal indult.
A magyar válogatott a helyzetéből fakadóan jó eséllyel megszerzi a második helyet, így nagyon fontos lenne, hogy ne legyen eltiltott az első pótselejtezőre. Tehát ha a mai mérkőzésen több góllal vezetünk, nem lenne ördögtől való úgy taktikázni, hogy az írek ellen lehetőleg minden sárga laposunk eltiltott legyen.
Ugyanakkor, ha ma meg is lenne az a második hely, akkor is maradna tét az írek ellen, mert a világranglistán való helyezésünk számítani fog abban, hogy melyik kalapba kerülünk. Ahogyan egy másik cikkünkben írtuk, megtörténhet, hogy a skótokkal való rivalizálásunk dönt végül az első kalapról – ezért is lenne fontos a második hely megszerzésén túl a hat pont begyűjtése. A kalapokról bővebben itt!
