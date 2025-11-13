Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Magyarország vb-selejtező Szoboszlai Dominik

Ezért kell Szoboszlainak végig higgadtnak maradnia Jerevánban

2025. november 13. 17:09

A magyar válogatottra sorsdöntő mérkőzések várnak. Szoboszlai Dominik mellett több magyar játékos is a veszélyeztetettek között van.

2025. november 13. 17:09
null

A magyar labdarúgó-válogatottra két nagyon fontos világbajnoki selejtező vár: ma (csütörtök, 18 óra) az örmények vendégeként, vasárnap pedig az írek ellen a Puskás Arénában. A magyar csapatból öt játékos is a veszélyeztetettek között van, köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is – hívta fel a figyelmet az M4 Sport.

Szoboszlainak is vigyáznia kell
Szoboszlainak is vigyáznia kell (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Összesen öt magyar játékos van a keretben, aki sárga lapos figyelmeztetés esetén a következő meccset kénytelen lenne kihagyni. 

Mivel a lapokat viszik tovább, ha valaki az írek ellen kap sárgát, akkor továbbjutás esetén az első pótselejtezőn nem játszhat.

A veszélyeztetettek, köztük Szoboszlai is

  • Szoboszlai Dominik
  • Szalai Attila
  • Dibusz Dénes
  • Callum Styles
  • Lukács Dániel

Tóth Barna is kapott sárga lapot, de ő nincs most ott a keretben, míg Varga Barnabás már letöltötte az eltiltását, így tiszta lapokkal indult.

A magyar válogatott a helyzetéből fakadóan jó eséllyel megszerzi a második helyet, így nagyon fontos lenne, hogy ne legyen eltiltott az első pótselejtezőre. Tehát ha a mai mérkőzésen több góllal vezetünk, nem lenne ördögtől való úgy taktikázni, hogy az írek ellen lehetőleg minden sárga laposunk eltiltott legyen.

Ugyanakkor, ha ma meg is lenne az a második hely, akkor is maradna tét az írek ellen, mert a világranglistán való helyezésünk számítani fog abban, hogy melyik kalapba kerülünk. Ahogyan egy másik cikkünkben írtuk, megtörténhet, hogy a skótokkal való rivalizálásunk dönt végül az első kalapról – ezért is lenne fontos a második hely megszerzésén túl a hat pont begyűjtése. A kalapokról bővebben itt!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. november 13. 18:38 Szerkesztve
Varga fejel, gooooooooooooól! Honnét, hová kerül a feje!!! Fantasztikus ez a srác
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. november 13. 17:33
Egy tehetséges játékos büntetőlap nélkül megúszhat egy hazai érdekeltségű meccset is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!