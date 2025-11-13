Ezért kell Szoboszlainak végig higgadtnak maradnia Jerevánban

Szoboszlai Dominik

Szalai Attila

Dibusz Dénes

Callum Styles

Lukács Dániel

Tóth Barna is kapott sárga lapot, de ő nincs most ott a keretben, míg Varga Barnabás már letöltötte az eltiltását, így tiszta lapokkal indult.

A magyar válogatott a helyzetéből fakadóan jó eséllyel megszerzi a második helyet, így nagyon fontos lenne, hogy ne legyen eltiltott az első pótselejtezőre. Tehát ha a mai mérkőzésen több góllal vezetünk, nem lenne ördögtől való úgy taktikázni, hogy az írek ellen lehetőleg minden sárga laposunk eltiltott legyen.

Ugyanakkor, ha ma meg is lenne az a második hely, akkor is maradna tét az írek ellen, mert a világranglistán való helyezésünk számítani fog abban, hogy melyik kalapba kerülünk. Ahogyan egy másik cikkünkben írtuk, megtörténhet, hogy a skótokkal való rivalizálásunk dönt végül az első kalapról – ezért is lenne fontos a második hely megszerzésén túl a hat pont begyűjtése. A kalapokról bővebben itt!