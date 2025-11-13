„Szánalmas a tiszás-liberális kínlódás azzal kapcsolatban, hogy egy évre vagy nem egy évre kapott mentességet Magyarország Trumptól az orosz energiaszankciók alól.

Olyanok hisztiznek, akik brüsszeli parancsra már régen levágták volna Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról.

Akik tapsikolnak, ha az orosz energiaimport megszüntetését követeli Brüsszel.

Akik ujjonganak, amikor Zelenszkij kilöveti a Barátság vezetéket.

Akiknek az sem lenne probléma – hiszen mondták – , ha 1000 forintra drágulna a benzin, csak »rossz legyen« Orbán Viktornak.