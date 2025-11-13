Felmérés bizonyítja: a magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán-csúcstalálkozó
A válaszadók döntő többsége szerint Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó Magyarországnak.
Ha váltás lesz, jön a triplta rezsiszámla.
„Szánalmas a tiszás-liberális kínlódás azzal kapcsolatban, hogy egy évre vagy nem egy évre kapott mentességet Magyarország Trumptól az orosz energiaszankciók alól.
Olyanok hisztiznek, akik brüsszeli parancsra már régen levágták volna Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról.
Akik tapsikolnak, ha az orosz energiaimport megszüntetését követeli Brüsszel.
Akik ujjonganak, amikor Zelenszkij kilöveti a Barátság vezetéket.
Akiknek az sem lenne probléma – hiszen mondták – , ha 1000 forintra drágulna a benzin, csak »rossz legyen« Orbán Viktornak.
Nos, legjobb, ha további feszkókeltés helyett mindenki megjegyzi a következő törvényszerűséget:
ADDIG VAN OLCSÓ REZSI MAGYARORSZÁGON, AMÍG VAN ORBÁN VIKTOR ÉS VAN DONALD TRUMP.
Ha váltás lesz, jön a triplta rezsiszámla.”
