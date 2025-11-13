Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
diverzifikáció faktum kockázat pénz gesztus technológia költség

Szívesség a mentességért vagy hasznos üzlet? A washingtoni deal és a magyar gazdaság

2025. november 13. 08:09

Elemzésünkben megvizsgáljuk, hogy az LNG-gázzal és az atomenergiával kapcsolatos megállapodások milyen célokat szolgálhatnak a magyar gazdaságban.

2025. november 13. 08:09
null
Vas Tamás
Faktum

„A pénteki amerikai–magyar csúcstalálkozó után a kormánykritikus sajtó egy részénél – miután a szankciós mentességet meximum relativizálni tudták- az eredmények megítélésének fő szempontja az lett, mennyibe is kerül mindez az országnak. A megkötött üzleteket azonban nem lehet pusztán a mentességért fizetett árként értelmezni. Elemzésünkben megvizsgáljuk, hogy az LNG-gázzal és az atomenergiával kapcsolatos megállapodások milyen célokat szolgálhatnak a magyar gazdaságban. 

Ezt is ajánljuk a témában

 Az említett orgánumok kérdésfeltevése eleve teljesen félrevezető, hiszen a vállalásunk mértéke semmi nem mond anélkül, hogy tudnánk mit kapunk cserébe. Bár az energiát és a védelmet mindenképpen finanszíroznunk kell, a washingtoni megállapodás éppen abban hoz fordulatot, hogy az elkerülhetetlen kiadásokat átrendezi egy stabilabb, előnyösebb szerkezetbe. A többforrású energiabeszerzés, a nukleáris diverzifikáció és az amerikai csúcstechnológiával bővülő védelmi együttműködés nem új költség, hanem értéknövelő befektetés – amelyhez ráadásul politikai fedezet is társul. Magyarország mentességet kapott a másodlagos szankciók alól az orosz energiahordozók terén, miközben amerikai LNG-beszerzések és nukleáris együttműködések nyílnak. A csomag tehát befektetés a biztonságba, a szuverenitásba és a kiszámíthatóságba. 

Kezdjük a gázzal. Az energiabiztonság nem politikai választás, hanem fizikai szükségszerűség: ha tél van és fogyasztás van, akkor gázra is szükség van. Magyarország földrajzi adottságai miatt – tenger híján – nem tudja közvetlenül fogadni a tengeri LNG-szállítmányokat, ezért a vezetékes orosz gáz továbbra is a biztonságos energiaellátás alapja marad. Ugyanakkor éppen ezért kulcsfontosságú, hogy képesek vagyunk diverzifikálni: hogy a rendszerben legyen mozgástér, több beszállító és több útvonal. Az elmúlt évben az MVM tudatosan bővítette a portfóliót: tízéves megállapodást kötött a Shell-lel évi mintegy 200 millió köbméterre 2026-tól, valamint külön, szintén tízéves szerződést az Engie-vel évi 400 millió köbméterre 2028-tól. Ezek nem „politikai gázok”, hanem piaci kontraktusok, amelyek a kitettséget csökkentik és az európai TTF-árkörnyezethez igazodnak. A holland TTF idén ősszel tartósan 30–32 euró/MWh sávban mozgott, vagyis az amerikai LNG-bevonás nem feláras gesztus, hanem a diverzifikáció következő, ésszerű lépése. A washingtoni csomagban szereplő, amerikai forrásból származó LNG-vásárlás ennek a tudatos portfólióváltásnak a része: nem új kiadás, hanem a szükséges gáz egy részének biztosítása egy új, politikailag stabil és piaci alapon versenyképes csatornán keresztül. 

A nukleáris komponens még tisztábban mutatja a diverzifikációs logikát. Paks I-nek üzemanyagra akkor is szüksége van, ha megszakadna az orosz ellátás, a kérdés az, hány potenciális beszállítónk van, és mennyi a politikai-ellátásbiztonsági kockázat a láncban. A most bejelentett amerikai együttműködés – Westinghouse-fűtőelem a VVER-440-hez, kiegészítve a kiégett fűtőelemek biztonságos tárolási technológiájával és SMR-kooperációval – pontosan ezt a kockázatot árazza le: alternatív forrást és technológiát ad a már amúgy is esedékes üzemanyag-vásárlásokhoz. Üzleti értelemben ez opció, ami akkor is érték, ha a mindennapi működésben „csak” egy B tervként van jelen, és akkor válik pénzzé, amikor a geopolitikai mozgástér szűkül. A Westinghouse és a magyar fél közti szerződéses áttörést már külön közlemény is rögzítette, a külügy pedig megerősítette az amerikai technológiára vonatkozó nukleáris együttműködés kiterjesztését. 

A védelmi dimenzió logikája is hasonlóan világos: Magyarország teljesíti a NATO által elvárt 2 százalékos GDP-arányos védelmi ráfordítást, ezt a 2025-ös költségvetés is egyértelműen tartalmazza. A kérdés tehát nem az, hogy költünk-e, hanem az, hogy ugyanabból a keretből milyen szintű képességet és technológiát szerzünk. A washingtoni egyeztetéseken a magyar fél amerikai rakéta-tüzérségi és más fejlett rendszerekről tárgyalt; a HIMARS esetleges beszerzése így nem új kiadás, hanem tudatos minőségi döntés. A fejlettebb technológia és a nagyobb interoperabilitás a gyakorlatban magasabb harcértéket, politikai értelemben pedig mélyebb szövetségi beágyazottságot jelent – mindazt, ami a „költség” oldalon nem, az „érték” oldalon viszont annál erősebben mutatkozik meg.

A megállapodás valódi értéke csak akkor érthető meg, ha mellétesszük az alternatívát: mi történne egy „no deal” forgatókönyv esetén. A hazai kőolaj-ellátás jelenleg döntően a Barátság vezetéken keresztül érkezik, amelynek sérülékenysége az idei nyári leállások idején kézzelfoghatóan is megmutatkozott. Létezik ugyan kerülőút, a horvátországi Adria-vezeték, ám annak használata drágább tarifákkal, vitatott kapacitásokkal és magasabb logisztikai kockázattal jár. A JANAF a maga részéről elegendő kapacitásról beszél, a MOL viszont rendre hangsúlyozza, hogy a teljes kiváltás így sem problémamentes: a díjszabás kérdésében évek óta tart a vita, és a fizikai átállás komoly finomítói kockázatot hordoz. Egy hirtelen, kényszerű átirányítás ezért azonnali költségnövekedést és inflációs hatást váltana ki, amely az üzemanyagárakon keresztül gyorsan végigfutna a gazdaságon. A gázfronton ugyanez a logika: a nemzetközi intézmények becslése szerint egy orosz gázszállítási sokk több mint négy százalékos GDP-visszaesést okozna Magyarországon. Ha mindezt mellé tesszük a most elért politikai mentességgel és az amerikai LNG-re épülő diverzifikációval, világosan kirajzolódik, hogy a megállapodás nemcsak olcsóbb és stabilabb, hanem hosszú távon is racionálisabb út a gazdasági biztonság felé.

 

A gázpiaci háttér tökéletesen alátámasztja ezt a logikát. Amikor a TTF árjegyzése tartósan 30–32 euró/MWh körül mozog, az amerikai LNG-bevonás nem drága politikai gesztus, hanem racionális kockázatkezelés, egyfajta biztosítás: nagyobb mozgásteret ad a beszállítók és útvonalak között, erősíti a tárgyalási pozíciót, és kiszámíthatóbbá teszi az ellátást. A portfólió szemlélete tehát itt is kulcsfontosságú. Magyarország már most is több lábon áll, hiszen rendelkezik a Shell-lel és az Engie-vel kötött hosszú távú szerződésekkel; a washingtoni megállapodás ezekhez illeszkedve, szervesen építi tovább a diverzifikációt. A cél nem az azonnali szakítás, hanem a fokozatos, ütemezett kitettségcsökkentés – a gazdasági stabilitás megőrzésével, a sokkszerű átárazódás elkerülésével. Ez a stratégia nemcsak a magyar, hanem az uniós irányvonalnak is megfelel: az EU tagállamai már dolgoznak az orosz gáz és LNG kivezetésének szabályrendszerén, amihez a piaci szereplőknek időre és technikai mozgástérre van szükségük. A washingtoni alku éppen ezt az időt és mozgásteret teremti meg – miközben azonnali, kézzelfogható amerikai együttműködést hoz mind az energiaszektorban, mind a nukleáris technológiában.

A nukleáris együttműködésnek van egy kevésbé látványos, ám annál lényegesebb dimenziója is: a kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó amerikai technológiák átvétele és a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) területén való együttműködés lehetősége. Ezek bár nem azonnal jelennek meg a rendszerben, de hosszú távon meghatározzák az energetikai költségpályát és a politikai kitettséget. Ha a működő blokkok több beszállítóra támaszkodhatnak, és a tárolási-engedélyezési lánc bővül transzatlanti technológiákkal, az nemcsak a nukleáris biztonságot növeli, hanem javítja a jövőbeli beruházások finanszírozási feltételeit is. Ez különösen értékes egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió fokozatosan jogszabályba foglalja az orosz fosszilis energiahordozók kivezetését. A washingtoni bejelentés ebből a nézőpontból nem kommunikációs gesztus, hanem előrelátó kockázatkezelés: stratégiai biztosítás arra, hogy Magyarország a jövő energiarendszerében is stabil és versenyképes maradjon.

A védelmi együttműködés értelme a költség–haszon arányban ragadható meg igazán. A NATO-elvárások teljesítésével a kiadási oldal eleve adott; a döntő kérdés az, hogy ugyanazért a pénzért mennyi valós harcértéket, mennyi interoperabilitást és mennyi politikai védőernyőt kapunk. Az amerikai rendszerek – a rakéta-tüzérségtől a felderítőkapacitásokon át egészen a lőszer-ökoszisztémáig – nem pusztán eszközök, hanem belépők a szövetségi ellátási és kiképzési láncba. Ez az a „rejtett hozam”, amely a beszerzési listákon nem feltétlenül látszik, ám egy válsághelyzetben döntő előnyt jelenthet: gyorsabb logisztika, integrált kommunikáció és szövetségi biztonsági garancia. A washingtoni konzultációk – különösen a HIMARS-rendszerrel kapcsolatos tárgyalások nyilvános megerősítése – pontosan ebbe az irányba mutatnak: a pénz nem tűnik el a védelmi költségvetésben, hanem átvált valódi képességre és politikai erőre.

Összességében a washingtoni megállapodás nem pusztán egy külpolitikai epizód, hanem tudatos stratégiai lépés a magyar mozgástér megőrzésére. A gazdasági realitás és a geopolitikai kényszer között húzódó keskeny sávban sikerült úgy új szövetségi kapukat nyitni, hogy közben a nemzeti érdek sem sérült: a gázellátás diverzifikáltabb, a nukleáris program biztonságosabb, a haderő pedig korszerűbb lesz. A kormány ezzel nem kiadásokat halmoz, hanem kockázatokat csökkent – és hosszabb távon épp ez a valódi megtakarítás.”

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!