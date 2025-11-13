Orbán Viktor olyasmit ért el, amire kevés európai vezető képes: azt szeretnék, hogy Bulgáriát is ő vezesse

Orbán Viktor washingtoni látogatása komoly visszhangot váltott ki nemcsak Magyarországon, hanem a térség más országaiban is. A bolgár sajtóban és közösségi médiában számos elemzés jelent meg, amelyek egyértelműen dicsérik a magyar miniszterelnök tárgyalási stílusát, és éles kontrasztot vonnak közte és Bulgária korábbi kormányfője, Bojko Boriszov között.

Egy népszerű bolgár politikai kommentár szerint

Orbán Viktor úgy lépett ki a Fehér Házból, mint egy politikus, aki tud nemet mondani”.

A szerző hangsúlyozza: a magyar miniszterelnök olyasmit ért el, amire kevés európai vezető képes volt – kivételt kapott az Egyesült Államok által bevezetett szankciók alól.