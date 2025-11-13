Ft
Fehér Ház Magyarország energetika Bulgária atomerőmű Donald Trump Orbán Viktor

Orbán Viktor olyasmit ért el, amire kevés európai vezető képes: azt szeretnék, hogy Bulgáriát is ő vezesse

2025. november 13. 16:08

A bolgár sajtó szerint Orbán partnerként lépett be Washingtonba és győztesként távozott.

2025. november 13. 16:08
null

Orbán Viktor washingtoni látogatása komoly visszhangot váltott ki nemcsak Magyarországon, hanem a térség más országaiban is. A bolgár sajtóban és közösségi médiában számos elemzés jelent meg, amelyek egyértelműen dicsérik a magyar miniszterelnök tárgyalási stílusát, és éles kontrasztot vonnak közte és Bulgária korábbi kormányfője, Bojko Boriszov között.

Egy népszerű bolgár politikai kommentár szerint 

Orbán Viktor úgy lépett ki a Fehér Házból, mint egy politikus, aki tud nemet mondani”.

A szerző hangsúlyozza: a magyar miniszterelnök olyasmit ért el, amire kevés európai vezető képes volt – kivételt kapott az Egyesült Államok által bevezetett szankciók alól.

A cikk szerint Orbán Viktor ezzel bebizonyította, hogy képes kiállni hazája érdekei mellett, és nem engedi, hogy külső nyomás határozza meg Magyarország energiapolitikáját.

„Orbán megmutatta, (...) hogy a nemzeti érdek fontosabb, mint bármely nagykövetség elvárása Budapesten” – írja a szerző, hozzátéve: „A Fehér Házban is lehet tárgyalni, anélkül hogy térdre ereszkednénk”.

A bolgár kommentár ugyanakkor kíméletlenül bírálja Boriszovot. „Ugyanaz az ember, aki leállította a Déli Áramlatot, és eltemette a belenei atomerőművet, milliárdos veszteséget okozva Bulgáriának – mindezt az amerikai főnök kedvéért”. A szerző szerint Orbán partnerként lépett be Washingtonba és győztesként távozott, míg Boriszov „kérlelőként érkezett és végrehajtóként távozott”.

A cikk éles különbséget tesz a két vezető között: „Orbán azt mondja az amerikaiaknak: »Dolgozunk veletek, de nem önmagunk ellen«. Boriszov pedig csak azt kérdezi: »Mit írjak alá, csak mondják meg«”.

A bolgár elemzés konklúziója szerint a két ország közti különbség a vezetés minőségében rejlik. 

Magyarország Orbán alatt energetikai függetlenséget épít, mert nem fél tárgyalni Moszkvával. 

Bulgária Boriszov alatt energetikai függőséget vállalt, nehogy megsértse a Fehér Ház lakóját”.

A szerző végül sorsdöntőnek nevezi a különbséget: „A nagyhatalmakkal kétféleképpen lehet tárgyalni – mint egy vezető, akinek van országa, vagy mint egy vazallus, akinek csak főnökei vannak. Orbán az elsőt választotta. Boriszov a másodikat”.

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

