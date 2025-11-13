Orbán Viktor olyasmit ért el, amire kevés európai vezető képes: azt szeretnék, hogy Bulgáriát is ő vezesse

„Orbán megmutatta, (...) hogy a nemzeti érdek fontosabb, mint bármely nagykövetség elvárása Budapesten” – írja a szerző, hozzátéve: „A Fehér Házban is lehet tárgyalni, anélkül hogy térdre ereszkednénk”.
A bolgár kommentár ugyanakkor kíméletlenül bírálja Boriszovot. „Ugyanaz az ember, aki leállította a Déli Áramlatot, és eltemette a belenei atomerőművet, milliárdos veszteséget okozva Bulgáriának – mindezt az amerikai főnök kedvéért”. A szerző szerint Orbán partnerként lépett be Washingtonba és győztesként távozott, míg Boriszov „kérlelőként érkezett és végrehajtóként távozott”.