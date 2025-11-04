Nem mindegy, hogyan olvasunk: ezért hálás a szemünk és az agyunk is a könyvekért

A mai digitális világban a képernyőn való olvasás megszokottá vált, fokozatosan begyűrűzött a mindennapokba – ám egyre több felmérés szerint kétséges, hogy mennyire segíti a diákok tanulását. Az idegtudományi kutatások azt sugallják, hogy az olvasásértés kulcsfontosságú szerepet játszik a megértésben, a memorizálásban és az általános tanulmányi sikerben. Amikor pixelekre cseréljük az oldalakat, megváltoztatjuk az agyunk információfeldolgozási módját. A diákok számára ez jelentős különbséget jelenthet az olvasottak befogadásának és megjegyzésének képességében.

A könyv és a hagyományos olvasás élménye nem pótolható a modern technológia különböző vívmányaival

Tanulmányok kimutatták, hogy a nyomtatott könyvek olvasása jobb olvasásértéshez és mélyebb tanuláshoz vezet a digitális olvasáshoz képest. Egy 49 elemzést felölelő 2024-es metaanalízis kimutatta, hogy azok a diákok, akik papíron olvastak, következetesen magasabb pontszámot értek el a szövegértési teszteken, mint azok, akik ugyanazt az anyagot képernyőn olvasták – állapította meg az Oxford Learning. A kutatók ezt „képernyő-alsóbbrendűségi hatásnak” nevezik, ami azt jelenti, hogy a digitális olvasás alacsonyabb információmegtartáshoz és megértéshez vezet.

A hatás arra a jelenségre utal, hogy az emberek kevesebb információt értenek és jegyeznek meg képernyőn olvasva, mint papíron.

Széles körben elterjedt, hogy a képernyőolvasók következetesen alacsonyabb pontszámot érnek el az olvasásértési teszteken, mint a papír olvasóké.