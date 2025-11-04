Nem mindegy, hogyan olvasunk: ezért hálás a szemünk és az agyunk is a könyvekért

Jókai Mór a könyvei mellett a csodás csigagyűjteményére is büszke volt
Mindent tudott a tengeri csigákról, amelyeket egy üveges szekrényben tartott a dolgozószobájában. Még egy tudományos alaposságú regényt is írt a csigákról.
Kutatások bizonyítják, másképp dolgozza fel az agy a nyomtatott és a digitális szövegeket. Az utóbbi időben ismét felértékelődött az olvasás és főleg a könyvolvasás szerepe.
A mai digitális világban a képernyőn való olvasás megszokottá vált, fokozatosan begyűrűzött a mindennapokba – ám egyre több felmérés szerint kétséges, hogy mennyire segíti a diákok tanulását. Az idegtudományi kutatások azt sugallják, hogy az olvasásértés kulcsfontosságú szerepet játszik a megértésben, a memorizálásban és az általános tanulmányi sikerben. Amikor pixelekre cseréljük az oldalakat, megváltoztatjuk az agyunk információfeldolgozási módját. A diákok számára ez jelentős különbséget jelenthet az olvasottak befogadásának és megjegyzésének képességében.
Tanulmányok kimutatták, hogy a nyomtatott könyvek olvasása jobb olvasásértéshez és mélyebb tanuláshoz vezet a digitális olvasáshoz képest. Egy 49 elemzést felölelő 2024-es metaanalízis kimutatta, hogy azok a diákok, akik papíron olvastak, következetesen magasabb pontszámot értek el a szövegértési teszteken, mint azok, akik ugyanazt az anyagot képernyőn olvasták – állapította meg az Oxford Learning. A kutatók ezt „képernyő-alsóbbrendűségi hatásnak” nevezik, ami azt jelenti, hogy a digitális olvasás alacsonyabb információmegtartáshoz és megértéshez vezet.
A hatás arra a jelenségre utal, hogy az emberek kevesebb információt értenek és jegyeznek meg képernyőn olvasva, mint papíron.
Széles körben elterjedt, hogy a képernyőolvasók következetesen alacsonyabb pontszámot érnek el az olvasásértési teszteken, mint a papír olvasóké.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindent tudott a tengeri csigákról, amelyeket egy üveges szekrényben tartott a dolgozószobájában. Még egy tudományos alaposságú regényt is írt a csigákról.
A képernyőn való olvasás hátrányai közé három fő okot soroltak:
Kognitív túlterhelés – a képernyők ösztönzik a multitaskingot és a görgetést, ami megzavarhatja a mély megértést.
A mentális térképezés hiánya – a fizikai könyvek térbeli jelzéseket adnak (pl. lapozás és szövegelhelyezés), amelyek segítik a memóriát és az információk felidézését.
Hajlam az átfutásra – a képernyőn olvasók nagyobb valószínűséggel pásztázzák a szöveget ahelyett, hogy gondosan, analitikusan olvasnának.
A hatás ugyan minden korosztályt érint, de a fiatalabb olvasók a leginkább kiszolgáltatottak. Tanulmányok kimutatták, hogy azok a gyermekek, akik elsősorban képernyőn olvasnak, gyengébb olvasásértési készségeket fejlesztenek ki, mint azok, akik nyomtatott könyveket olvasnak.
A gyermekek olvasási módjának még nagyobb hatása van.
Kutatások kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy fizikailag hozzáférnek könyvekhez, átlagosan három évvel többet tanulnak, mint azok, akik nem.
Ezzel szemben a tanulmányok nem találtak ilyen összefüggést az e-könyvek és a tanulmányi sikerek között.
Ezenkívül egy MRI-vizsgálat arra is rámutatott, hogy azok a gyerekek, akik több időt töltenek könyvolvasással, erősebb agyi kapcsolatokkal rendelkeznek a nyelvi és kognitív kontrollal kapcsolatos területeken. Eközben azok a gyerekek, akik több időt töltenek képernyők előtt, kevesebb ilyen kulcsfontosságú kapcsolatot mutatnak.
A képernyők a tanulók figyelmi időtartamára is hatással lehetnek. Egy óvodásokkal végzett felmérés két csoportot hasonlított össze: az egyik csoport egy klasszikus, nyomtatott könyvből felolvasott mesét hallgatott egy felnőttel, a másik pedig képernyőn, hangos narrációval nézte ugyanazt a mesét.
Hat héttel később azok a gyerekek, akik a történetet képernyőn nézték, szignifikánsan rosszabbul teljesítettek a figyelemteszteken, és az ADHD-s gyerekekhez hasonló agyhullám-mintákat mutattak.
Az idősebb diákok esetében a szemkövető technológiát alkalmazó kutatás mutatta ki, hogy azok, akik nyomtatott szövegeket olvastak, körültekintőbben közelítették meg az anyagot, gyakran újraolvasták a fontos részleteket. Ezzel szemben a képernyőn olvasó diákok hajlamosabbak voltak átfutni, ami alacsonyabb olvasásértési pontszámokhoz vezetett.
Tekintettel a nyomtatott olvasás mellett szóló elsöprő bizonyítékokra, íme néhány tipp, hogyan segíthet szülőként gyermekének a jobb olvasásértési szokások kialakításában.
Ösztönözze az otthoni nyomtatott olvasást: a könnyen elérhető könyvek elősegítik a mélyebb olvasást és a jobb memorizálást.
Egyensúlyozza a képernyő előtt töltött időt a papír alapú olvasással: bár a képernyők elkerülhetetlenek, a napi nyomtatott olvasásra szánt idő megerősítheti az erős írás-olvasási készségeket.
Használjon nyomtatott anyagokat a tanuláshoz: a diákoknak lehetőség szerint nyomtatott tanulmányi útmutatókat és jegyzeteket kell választaniuk a vizsgákra való felkészülés során, hogy javítsák olvasásértésüket.
Példamutatás, könyvolvasás: amikor a gyerekek látják, hogy a szülők fizikai könyveket olvasnak, nagyobb valószínűséggel alakítják ki ugyanezt a szokást.
A technológiának megvan a maga helye és szerepe az oktatásban, a kutatások azt mutatják, hogy a papíron olvasás továbbra is a legjobb módja a hosszú távú, tartós tanulás és a tanulmányi siker támogatásának. A nyomtatott olvasás felé történő apró elmozdulásokkal a diákok erősíthetik az írás-olvasási készségeiket, valamint javíthatják az olvasásértést is.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennél jobb reklámot nem is kaphatott volna a kötet.
Fotó: Pixabay