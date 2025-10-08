Ft
10. 08.
szerda
magyar válogatott Szoboszlai Zsolt Liverpool könyv Szoboszlai Dominik

Ilyen még nem volt: könyvajánlóval jelentkezett Szoboszlai (FOTÓ)

2025. október 08. 20:17

Október 3-ától megvásárolható „A Szoboszlai-sztori” című könyv. A kötetet már a mű főszereplője, Szoboszlai Dominik is olvassa.

2025. október 08. 20:17
null

Nemrégiben megjelent „A Szoboszlai-sztori” című könyv, amelyben a szerző, Kálnoki-Kis Attila az apa, Szoboszlai Zsolt szemszögéből vezeti végig az olvasót korunk legértékesebb magyar labdarúgójának sikertörténetén. A kötetben – mint azt a 24.hu írja – Szoboszlai Dominik édesapja mesél családi traumákról, kezdeti anyagi bizonytalanságról, a játékszenvedély romboló, a futballszenvedély életmentő, egyben személyiségformáló szerepéről, és arról a szubkultúráról, ami alapjaiban határozta meg azt az apa-fiú, egyben edző-tanítvány viszonyt, amely végigkísérte a kapcsolatukat.

Szoboszlai Dominik és édesapja, Zsolt (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

„Egy apa. Egy fiú. Egy futballcsoda. Szoboszlai Dominik sztorija, ahogy még nem ismerted. Az első magyar focista, aki angol bajnoki címet nyert, és akinek az életét most az édesapja meséli el. Honnan indult? Milyen pofonokat kapott az élettől? Hogyan küzdötte fel magát a világelitbe? Mit súgott neki Neymar? Miért nem örült az apja, amikor a szurkolókkal pálinkázott? Hogyan lett az álomból valóság? Egy könyv a szenvedélyről és az alázatról. Egy könyv arról, hogyan néz ki egy világsztár élete a kulisszák mögött. Egy könyv, amely nemcsak a futballról szól, hanem a kitartásról, az elhivatottságról és a család erejéről. A székesfehérvári panellakásból az angol Premier League csúcsára – Szoboszlai Dominik igaz története!” – olvasható a mű ajánlójában.

A kötetnek most maga Szoboszlai Dominik csinált tökéletes reklámot: 

a Liverpool sztárja szerda délután az Instagram-oldalára feltöltött egy „sztorit”, amelyen nagyon elmélyülten ő is épp a könyvet olvassa.

 

 

Szoboszlai egyébként jelenleg itthon tartózkodik, készül a magyar válogatottal az Örményország elleni hazai (október 11.) és a Portugália elleni idegenbeli (október 14.) világbajnoki selejtezőre.

Nyitókép: MLSZ

Összesen 2 komment

anegy_
2025. október 08. 21:40
Gratulálok! Nagy büszkeség a szülőknek, a családnak, a szurkolóknak és a magyaroknak (kivéve a fajkasházi - féle szabogeza-nak).
0
0
SzaboGeza
2025. október 08. 20:57 Szerkesztve
Ha fan. lennék érdekelne!!! Mennyit fog érni, 5, vagy 40, év múlva az ALÁÍRÁSOD!!!!!:)))
0
0
