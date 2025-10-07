Nem akármilyen szettben érkezett haza Szoboszlai Dominik – ennyibe kerül a válogatott csapatkapitányának kabátja (FOTÓ)

Feltűnő, luxusmárkás öltözetben jelent meg Budapesten Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatott edzőtáborába érkezett, hogy megkezdje a felkészülést a szombati, Örményország elleni világbajnoki selejtezőre, majd a jövő heti portugáliai találkozóra. A Liverpool középpályását a fővárosban fotózták le, amint bő szabású nadrágban és egy divatos farmerdzsekiben sétált – utóbbi nem mindennapi darab, hiszen a Louis Vuitton kollekciójából származik, és közel egymillió forintot kóstál. A csapatkapitány kezében tartott táska sem éppen hétköznapi árkategóriát képvisel – írja a Bors.

Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai vasárnap a Puskás Arénában vett részt egy eseményen, majd a Csákvár–Békéscsaba NB II-es mérkőzésen tűnt fel, ahol a lefújás után szívesen állt meg a szurkolókkal közös fotókra és aláírásokat is osztott. Hétfő este aztán „hazatérés” címmel posztolt képet Instagram-oldalán, amely a megjelölés szerint Budapesten készült.