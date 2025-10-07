Nem akármilyen szettben érkezett haza Szoboszlai Dominik – ennyibe kerül a válogatott csapatkapitányának kabátja (FOTÓ)

„Jó, hogy nem kér engedélyt, röhej” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók máris egymásnak estek (VIDEÓK)
A magyar válogatott csapatkapitányának megjelenése sokaknál kicsapta a biztosítékot.
A Liverpool középpályása már a válogatott összetartás előtt is a figyelem középpontjába került feltűnő megjelenésével. Szoboszlai Dominikot egy Louis Vuitton dzsekiben és egy Bottega Veneta táskával kapták lencsevégre.
Feltűnő, luxusmárkás öltözetben jelent meg Budapesten Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatott edzőtáborába érkezett, hogy megkezdje a felkészülést a szombati, Örményország elleni világbajnoki selejtezőre, majd a jövő heti portugáliai találkozóra. A Liverpool középpályását a fővárosban fotózták le, amint bő szabású nadrágban és egy divatos farmerdzsekiben sétált – utóbbi nem mindennapi darab, hiszen a Louis Vuitton kollekciójából származik, és közel egymillió forintot kóstál. A csapatkapitány kezében tartott táska sem éppen hétköznapi árkategóriát képvisel – írja a Bors.
Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai vasárnap a Puskás Arénában vett részt egy eseményen, majd a Csákvár–Békéscsaba NB II-es mérkőzésen tűnt fel, ahol a lefújás után szívesen állt meg a szurkolókkal közös fotókra és aláírásokat is osztott. Hétfő este aztán „hazatérés” címmel posztolt képet Instagram-oldalán, amely a megjelölés szerint Budapesten készült.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott csapatkapitányának megjelenése sokaknál kicsapta a biztosítékot.
A fotón Szoboszlai a Louis Vuitton egyik legújabb farmerdzsekijét viseli, amelyet a márka hivatalos oldalán 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért kínálnak. A középpályás kezében látható Bottega Veneta táska sem marad el ettől az árkategóriától: egyes online üzletekben 4500 euróba, vagyis körülbelül 1,7 millió forintba kerül, bár akciósan akár 900 ezer forintért is beszerezhető.
Ezt is ajánljuk a témában
Hazatért a válogatott csapatkapitánya.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás