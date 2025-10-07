Ft
10. 07.
kedd
magyar válogatott öltözék Budapest világbajnoki selejtező Telki Szoboszlai Dominik

Nem akármilyen szettben érkezett haza Szoboszlai Dominik – ennyibe kerül a válogatott csapatkapitányának kabátja (FOTÓ)

2025. október 07. 16:55

A Liverpool középpályása már a válogatott összetartás előtt is a figyelem középpontjába került feltűnő megjelenésével. Szoboszlai Dominikot egy Louis Vuitton dzsekiben és egy Bottega Veneta táskával kapták lencsevégre.

2025. október 07. 16:55
null

Feltűnő, luxusmárkás öltözetben jelent meg Budapesten Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatott edzőtáborába érkezett, hogy megkezdje a felkészülést a szombati, Örményország elleni világbajnoki selejtezőre, majd a jövő heti portugáliai találkozóra. A Liverpool középpályását a fővárosban fotózták le, amint bő szabású nadrágban és egy divatos farmerdzsekiben sétált – utóbbi nem mindennapi darab, hiszen a Louis Vuitton kollekciójából származik, és közel egymillió forintot kóstál. A csapatkapitány kezében tartott táska sem éppen hétköznapi árkategóriát képvisel – írja a Bors

Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai vasárnap a Puskás Arénában vett részt egy eseményen, majd a Csákvár–Békéscsaba NB II-es mérkőzésen tűnt fel, ahol a lefújás után szívesen állt meg a szurkolókkal közös fotókra és aláírásokat is osztott. Hétfő este aztán „hazatérés” címmel posztolt képet Instagram-oldalán, amely a megjelölés szerint Budapesten készült.

A fotón Szoboszlai a Louis Vuitton egyik legújabb farmerdzsekijét viseli, amelyet a márka hivatalos oldalán 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért kínálnak. A középpályás kezében látható Bottega Veneta táska sem marad el ettől az árkategóriától: egyes online üzletekben 4500 euróba, vagyis körülbelül 1,7 millió forintba kerül, bár akciósan akár 900 ezer forintért is beszerezhető.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

soltee-2
2025. október 07. 18:28
Megérdemli szó se róla.. De szarul néz ki…..sztem
angie1
2025. október 07. 18:25
Ez hír?! Mi ezzel a cikkel a cél?! Szoboszlai megkeresi a rá valót, utána kell csinálni és nem irigykedni! Én személy szerint magyarként büszke vagyok rá! Szerintem sokakat nem az érdekli vele kapcsolatban, hogy mit hord.
Takagi
2025. október 07. 18:17
Jól néz ki, vagány,fiatalos. Megteheti,megdolgozott érte. Nem csak ő öltözik ilyen cuccokba.
a straight cold player
•••
2025. október 07. 17:30 Szerkesztve
Váljék egészségére! Jó hogy megteheti. Mondjuk én a H&M-ben sem venném meg 2500 Ft-ért sem! És ezt minden irigység nélkül (sőt) mondom. Bár valószínűleg egy pontosan ugyanígy kinéző cuccot Sz.D. sem venne meg, ha 10 ezer forintba kerülne. Ezeknek a termékeknek a legnagyobb ,,értéke" hogy drágák! De ezzel nem akarom Dominiket bántani mert ezzel a legtöbb gazdag ember így van. És ez nem is baj, ezzel is a gazdaságot pörgetik... Amúgy meg mi a büdös francért kell ezt a 444 szintet hozni. Vagy lehet Bors-nak is nevezni.
