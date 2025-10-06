„Jó, hogy nem kér engedélyt, röhej” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók máris egymásnak estek (VIDEÓK)

Chelsea–Liverpool: Szoboszlai kivette a részét az egyenlítő gólból, de csapata kikapott a hosszabbításban
2–1-re nyert a londoni gárda.
A magyar válogatott csapatkapitányának megjelenése sokaknál kicsapta a biztosítékot.
Azok után, hogy szombat este Londonban újabb vereséget szenvedett a Liverpoollal a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik Magyarország felé vette az irányt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya előbb a Puskás Arénában vett részt egy eseményen, majd Csákvárra utazott, hogy a lelátón tekintse meg barátja, az ott futballozó Dencinger Norbert és csapata Békéscsaba elleni NB II-es találkozóját.
A TikTokra felkerült videók alatt a rajongók kis híján ölre mentek Szoboszlai extravagáns öltözete miatt. A középpályáson egy nagyon bő szabású fekete nadrág volt, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. Nem volt egyetértés a választott stílusa kapcsán, bár többen védelmükbe vették a közösségi oldalak kommentszekcióiban.
„Kinek az ötlete volt, hogy Domi ezt a nadrágot vegye fel, de tényleg?!”
„Szörnyű!”
Jó, hogy már nem kér engedélyt, hogy milyen ruhát vegyen fel. Ez már röhej.”
„Ez most komoly? Nem csak egész Európában, de még Magyarországon is a fiatalok többnyire baggy jeanst hordanak.
„Kinek, mi köze hozzá, hogy ki, hogyan öltözik?”
– írták az egymásnak eső rajongók.
Szoboszlai már korábban is villantott néhány különleges darabot a ruhatárából, gurult már be extrém szettben a válogatott edzőtáborába. A követői tetszését már akkor sem nyerte el maradéktalanul minden ruhadarab.
Mint arról beszámoltunk, a csákvári döntetlen után rengetegen rohamozták meg a székesfehérvári születésű játékost, aki számos fotót és autogramot kiosztott a rajongóknak.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka