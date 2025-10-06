Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
öltözék ruha Szoboszlai Dominik

„Jó, hogy nem kér engedélyt, röhej” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók máris egymásnak estek (VIDEÓK)

2025. október 06. 17:35

A magyar válogatott csapatkapitányának megjelenése sokaknál kicsapta a biztosítékot.

2025. október 06. 17:35
null

Azok után, hogy szombat este Londonban újabb vereséget szenvedett a Liverpoollal a Premier League-ben, Szoboszlai Dominik Magyarország felé vette az irányt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya előbb a Puskás Arénában vett részt egy eseményen, majd Csákvárra utazott, hogy a lelátón tekintse meg barátja, az ott futballozó Dencinger Norbert és csapata Békéscsaba elleni NB II-es találkozóját.

Ezt is ajánljuk a témában

A TikTokra felkerült videók alatt a rajongók kis híján ölre mentek Szoboszlai extravagáns öltözete miatt. A középpályáson egy nagyon bő szabású fekete nadrág volt, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. Nem volt egyetértés a választott stílusa kapcsán, bár többen védelmükbe vették a közösségi oldalak kommentszekcióiban.

„Kinek az ötlete volt, hogy Domi ezt a nadrágot vegye fel, de tényleg?!”

„Szörnyű!”

Jó, hogy már nem kér engedélyt, hogy milyen ruhát vegyen fel. Ez már röhej.”

„Ez most komoly? Nem csak egész Európában, de még Magyarországon is a fiatalok többnyire baggy jeanst hordanak.

„Kinek, mi köze hozzá, hogy ki, hogyan öltözik?”

– írták az egymásnak eső rajongók.

Szoboszlai már korábban is villantott néhány különleges darabot a ruhatárából, gurult már be extrém szettben a válogatott edzőtáborába. A követői tetszését már akkor sem nyerte el maradéktalanul minden ruhadarab.

Ezt is ajánljuk a témában

@tomikovesdi Lasztizgatás @Szoboszlai Dominik ♬ Pergető - Aranyszemek
@domszobosszlai #szoboszlai #dominik #dominikszoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #hungary #budapest ♬ Savage - Megan Thee Stallion

Mint arról beszámoltunk, a csákvári döntetlen után rengetegen rohamozták meg a székesfehérvári születésű játékost, aki számos fotót és autogramot kiosztott a rajongóknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. október 06. 18:20
Sok unatkozó hülye... Egy nadrággal foglalkoznak. Elmebaj.
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
2025. október 06. 18:04
Jó a frizurája, a Lendvai Ildikónak van ilyen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!