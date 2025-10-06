„Jó, hogy nem kér engedélyt, röhej” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók máris egymásnak estek (VIDEÓK)

A TikTokra felkerült videók alatt a rajongók kis híján ölre mentek Szoboszlai extravagáns öltözete miatt. A középpályáson egy nagyon bő szabású fekete nadrág volt, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. Nem volt egyetértés a választott stílusa kapcsán, bár többen védelmükbe vették a közösségi oldalak kommentszekcióiban.

„Kinek az ötlete volt, hogy Domi ezt a nadrágot vegye fel, de tényleg?!”

„Szörnyű!”