Chelsea–Liverpool: bombagóllal kerültek hátrányba Szoboszlaiék – ÉLŐ

2025. október 04. 17:32

A listavezető Liverpool a szezonban sokat bukdácsoló Chelsea-t fogadja a Premier League 7. fordulójában. Arne Slot vezetőedző csapatában mindkét magyar helyet kapott: Szoboszlai Dominik Florian Wirtz helyén, 10-es pozícióban játszik, míg Kerkez Milos balhátvédként. Chelsea–Liverpool: kövesse velünk a mérkőzést!

2025. október 04. 17:32
Két vesztes mérkőzés után készül javításra a Liverpool: a múlt hétvégén a Crystal Palace-tól 2–1-re, majd a hét közben a Bajnokok Ligájában a török Galatasaray-tól 1–0-ra kapott ki – az Arne Slot éra alatt sorozatban három vereséget még sosem számlált a gárda. A Chelsea–Liverpoolon próbálták megszakítani vereségsorozatukat a vörösök, a mérkőzésnek az is tétje volt, hogy megőrzik-e helyüket a tabella első helyén, hiszen az Arsenal 2–0-ra legyőzte a West Ham United-ot, így az élre állt egypontos előnnyel.

Chelsea–Liverpool
Chelsea–Liverpool: Szoboszlai természetesen a kezdőben. Fotó: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP

A kezdőcsapatban mindkét magyar helyet kapott: Szoboszlai Dominik a középpályán, de ezúttal az eddig csalódást keltő 125 millió eurós igazolás, Florian Wirtz helyén, míg Kerkez Milos szokásos pozíciójában balhátvédként.

Chelsea–Liverpool: kövesse élő, szöveges közvetítésünket

A vörösben játszó Liverpool kezdte el a kékben pályára lépő Chelsea ellen a mérkőzést. Nem kellett hozzá sok, hogy az első helyzet Kerkez beadásából alakuljon ki, de Szalah végül lemaradt a labdáról. Egyértelműen a vendégek kezdeményeztek a találkozó elején.

A 14. percben mégis a londoniak szereztek vezetés egy hatalmas találattal: Caicedo tologatta a labdát a 16-os előtt, majd 19-ről a jobb felső sarokba bombázott, Mamardashvili csak beleérni tudott a labdába, 1–0.

Szoboszlai egész gyorsan válaszolhatott volna Gakpo remek passza után, de 10 méterről leadott lövését Badiashile blokkolta.

Premier League, 7. forduló
Chelsea–Liverpool 1–0
Gól: Caicedo (14.)
Chelsea: Sanchez – Gusto, Acheampong, Badiashile, Cucurella – James, Caicedo – Neto, Fernandez, Garnacho – Pedro.
Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Gakpo, Isak.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

