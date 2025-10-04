Chelsea–Liverpool: bombagóllal kerültek hátrányba Szoboszlaiék – ÉLŐ

A vörösben játszó Liverpool kezdte el a kékben pályára lépő Chelsea ellen a mérkőzést. Nem kellett hozzá sok, hogy az első helyzet Kerkez beadásából alakuljon ki, de Szalah végül lemaradt a labdáról. Egyértelműen a vendégek kezdeményeztek a találkozó elején.

A 14. percben mégis a londoniak szereztek vezetés egy hatalmas találattal: Caicedo tologatta a labdát a 16-os előtt, majd 19-ről a jobb felső sarokba bombázott, Mamardashvili csak beleérni tudott a labdába, 1–0.

Szoboszlai egész gyorsan válaszolhatott volna Gakpo remek passza után, de 10 méterről leadott lövését Badiashile blokkolta.

Premier League, 7. forduló

Chelsea–Liverpool 1–0

Gól: Caicedo (14.)

Chelsea: Sanchez – Gusto, Acheampong, Badiashile, Cucurella – James, Caicedo – Neto, Fernandez, Garnacho – Pedro.

Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Gakpo, Isak.