Megint Szoboszlai jobbhátvéd-pozíciója volt a téma Liverpoolban – Slot minden kételyt eloszlatott

Megtartotta sajtótájékoztatóját Arne Slot, a Liverpool futballcsapatának vezetőedzője. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató gárda szombaton az angol bajnokságban lép pályára.

Slot Szoboszlairól beszélt (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A Vörösök a legutóbbi két tétmérkőzésüket elvesztették, és most ismét nagy feladat vár rájuk: sorozatban harmadszor is vendégként lépnek pályára, ezúttal a Chelsea otthonában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón felvetődött, hogy vajon mit szól Conor Bradley és Jeremie Frimpong ahhoz, hogy a Galatasaray ellen Szoboszlai Dominik kezdett jobbhátvédként.

„Nem hiszem, hogy emiatt frusztráltak lennének” – jelentette ki a holland tréner, és hozzátette, Bradley a felkészülési időszakban és az idény elején is sérült volt, ahogyan később Frimpong is kidőlt.

„Igen, azóta már visszatértek, de ahogyan Alexander Isak esetében is, nem hisszük, hogy lehetséges lenne az, ha valaki három vagy négy hétig harcképtelenné válik, akkor egyből utána egy héten belül három meccset is lejátsszon.