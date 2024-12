Ki a legnagyobb akció- és szuperhős? Egy különleges képregény szerint Jézus és a Biblia számos kiemelkedő alakja.

Action Bible

Sergio Cariello képregény-illusztrátor sok évtizede dolgozott már képregényeken, többek között a Marvel Comicsnak és a DC Comicsnak is rajzolva olyan emlékezetes történetekhez, melyek Pókember, Superman vagy akár Batman kalandjait mutatták be. A művészt végül 2006-ban kérték fel a Biblia megrajzolására – ez lett az Action Bible, ami Amerikában 2010-ben került a polcokra, majd 2019-ben Magyarországra is eljutott egy igényes, egyetlen vaskos kötet formájában. A hetvenes években egyébként már létezett egy Képes Biblia az Amerikai Egyesült Államokban,

és ezt követte az illusztrátor megkeresése 2006-ban, hogy rajzolja meg elölről az egészet, igényesebb és jobb változatban.

Magyarországon közismert volt még A Biblia felfedezése-sorozat is, amit évtizedekkel ezelőtt a Larousse-Fabula Könyvkiadó Vállalat jelentetett meg, korához képest meglepően igényes, album méretű, keményfedeles formátumban. Ami a mai napig nagy hatással volt rám is, és ma is a polcomon figyel. Ezután kellett nálunk évtizedeket várni ahhoz, hogy hasonló minőségű kiadvány napvilágot lásson – és mint már említettem, ez lett az Action Bible, ami karácsony felé közeledve (és amúgy is) maximálisan érdemes a figyelemre.

Action Bible: a Biblia hősei és szuperhősei

A Biblia hősei és képregényhősei

Az Action Bible a kezdetektől, avagy a Teremtéstől indul, hogy aztán Mózesen keresztül Jézus születéséig és tanításáig, majd az egyház megszületéséig mutassa be a Szentírás minden fontos mozzanatát és történését. Hogy miképp került Ádám és Éva az Édenkerten kívülre egy ördögi csapdának hála, vagy hogy miképpen nevette ki a nép Noét (nem mellesleg neveti ki mind a mai napig – van, ami nem változik), az éppen úgy elolvasható a kötetben, mint az, hogy Káin mit tett a testvérével, és Isten hogyan kérte számon rajta a tettét.