Cristiano Ronaldo üzenete után minden magyar megnyugodhat

Ukrajna Magyarország sorsáról is dönthet Varsóban
A magyar válogatott nagyon fontos meccsek előtt. De jó lesz figyelni, hogyan alakulnak a többi csoportban az eredmények, Ukrajna és Skócia meccsei is hatással van a jövőnkre.
A portugálok utánunk lépnek pályára. Cristiano Ronaldo együttese még nem számít biztos világbajnoki résztvevőnek.
A magyar válogatott kedvére tehet Cristiano Ronaldo a portugál válogatottal. Mint ismert, a mieink a mai (csütörtöki) napon bebiztosíthatják második helyüket a világbajnoki selejtezősorozatban, az F-csoportban.
Ehhez az szükséges, hogy nemzeti együttesünk nyerjen Örményországban, a portugálok pedig legyőzzék Dublinban Írországot. Utóbbi mérkőzés előtt Cristiano Ronaldo arról biztosította a szurkolókat, hogy nyerni mennek és gólokat akar szerezni, ugyanakkor tudja, nehéz meccs vár rájuk.
A portugál–magyaron Szoboszlai Dominik hosszabbításban szerzett gólja miatt a portugál válogatott még nem számít biztos csoportelsőnek. Amennyiben a kora esti örmény–magyaron nem győznének a mieink, akkor Portugália úgy lépne pályára Dublinban, hogy kijutott a vb-re.
Ronaldóéknak tíz, a magyaroknak öt, az íreknek négy, míg az örményeknek három pontjuk van két fordulóval a vége előtt. Az első automatikusan kijut a vb-re, a második a pótselejtezőbe kerül.
A magyar válogatottra sorsdöntő mérkőzések várnak. Szoboszlai Dominik mellett több magyar játékos is a veszélyeztetettek között van.
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP