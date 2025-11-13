Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Cristiano Ronaldo videó Portugália Írország

Cristiano Ronaldo üzenete után minden magyar megnyugodhat

2025. november 13. 17:40

A portugálok utánunk lépnek pályára. Cristiano Ronaldo együttese még nem számít biztos világbajnoki résztvevőnek.

2025. november 13. 17:40
null

A magyar válogatott kedvére tehet Cristiano Ronaldo a portugál válogatottal. Mint ismert, a mieink a mai (csütörtöki) napon bebiztosíthatják második helyüket a világbajnoki selejtezősorozatban, az F-csoportban.

Cristiano Ronaldo az írek ellen is mindent belead
Cristiano Ronaldo az írek ellen is mindent belead (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Ehhez az szükséges, hogy nemzeti együttesünk nyerjen Örményországban, a portugálok pedig legyőzzék Dublinban Írországot. Utóbbi mérkőzés előtt Cristiano Ronaldo arról biztosította a szurkolókat, hogy nyerni mennek és gólokat akar szerezni, ugyanakkor tudja, nehéz meccs vár rájuk.

Cristiano Ronaldo csapata még nem biztos vb-résztvevő

A portugál–magyaron Szoboszlai Dominik hosszabbításban szerzett gólja miatt a portugál válogatott még nem számít biztos csoportelsőnek. Amennyiben a kora esti örmény–magyaron nem győznének a mieink, akkor Portugália úgy lépne pályára Dublinban, hogy kijutott a vb-re.

Ronaldóéknak tíz, a magyaroknak öt, az íreknek négy, míg az örményeknek három pontjuk van két fordulóval a vége előtt. Az első automatikusan kijut a vb-re, a második a pótselejtezőbe kerül.

Kapcsolódó cikkek

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2025. november 13. 19:39
patikus-3 2025. november 13. 18:24 • Szerkesztve "Na, erről miért hallgatsz, Mandi-patkány? "- Talán mert semmi köze a focihoz? Ha ilyesmit akarsz olvasni sipirc a 444-re, Telexre, 24.hu-ra vagy vegyél magadnak esetleg csinálj egy újságot azt ha te vagy a tulajdonosa azt írsz bele amit akarsz.
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2025. november 13. 18:24 Szerkesztve
Cristiano Ronaldo támogatásáról biztosította a palesztin nép ügyét és komoly összeget adományozott a Gázában élő áldozatok hozzátartozóinak. Na, erről miért hallgatsz, Mandi-patkány?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!