Cristiano Ronaldo üzenete után minden magyar megnyugodhat

A magyar válogatott kedvére tehet Cristiano Ronaldo a portugál válogatottal. Mint ismert, a mieink a mai (csütörtöki) napon bebiztosíthatják második helyüket a világbajnoki selejtezősorozatban, az F-csoportban.

Cristiano Ronaldo az írek ellen is mindent belead (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Ehhez az szükséges, hogy nemzeti együttesünk nyerjen Örményországban, a portugálok pedig legyőzzék Dublinban Írországot. Utóbbi mérkőzés előtt Cristiano Ronaldo arról biztosította a szurkolókat, hogy nyerni mennek és gólokat akar szerezni, ugyanakkor tudja, nehéz meccs vár rájuk.

"Very nice... for me it's a pleasure to come to play here again" - Cristiano Ronaldo lays on the charm as he returns to Dublin for Portugal's World Cup qualifier against the Republic of Ireland tomorrow night #RTEsoccer pic.twitter.com/iZdm4YSNLl — RTÉ Sport (@RTEsport) November 12, 2025

Cristiano Ronaldo csapata még nem biztos vb-résztvevő