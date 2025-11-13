Az Európai Bizottság eldöntötte, hogy „merényletet” követnek el a közös agrárpolitika ellen, és Magyar Péterék ebben tettestársak lesznek

Az Európai Parlament „nagykoalíciója”, benne a Tisza-féle Európai Néppárttal végleg beállt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen agrártámogatások „brutális leépítését” tartalmazó költségvetési tervei mögé – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben csütörtökön.

Elmondta, az uniós bizottság júliusban hozta nyilvánosságra az új hétéves költségvetési terveket, mely alapján – mint közölte – az elmúlt évtizedek legnagyobb átalakítását hajtanák végre az uniós költségvetésben. Lényege, hogy mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának és Ukrajna támogatásának – magyarázta. Ennek a célnak 100 milliárd eurót szánnának közvetlenül – hívta fel a figyelmet.

Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege”

– fogalmazott.

Közölte: mivel saját döntéseik miatt az európai gazdaság stagnál és gyengélkedik, a szükséges összegeket csak máshonnan lehet elvenni: a gazdákat szemelték ki az áldozat szerepére – jelentette ki.