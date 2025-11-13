Az Európai Bizottság eldöntötte, hogy „merényletet” követnek el a közös agrárpolitika ellen, és Magyar Péterék ebben tettestársak lesznek

Az EU épp megágyaz az ukrán élelmiszernek, miközben Brüsszel elvenné az európai gazdák pénzét
A termelők az Európai Parlament épületénél tiltakoztak, mivel az új uniós költségvetés közel negyedével csökkentené az agrártámogatásokat.
„Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege” – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője annak kapcsán, hogy a Tisza-féle Néppárt beállt Von der Leyen költségvetési tervei mögé.
Az Európai Parlament „nagykoalíciója”, benne a Tisza-féle Európai Néppárttal végleg beállt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen agrártámogatások „brutális leépítését” tartalmazó költségvetési tervei mögé – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben csütörtökön.
Elmondta, az uniós bizottság júliusban hozta nyilvánosságra az új hétéves költségvetési terveket, mely alapján – mint közölte – az elmúlt évtizedek legnagyobb átalakítását hajtanák végre az uniós költségvetésben. Lényege, hogy mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának és Ukrajna támogatásának – magyarázta. Ennek a célnak 100 milliárd eurót szánnának közvetlenül – hívta fel a figyelmet.
Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege”
– fogalmazott.
Közölte: mivel saját döntéseik miatt az európai gazdaság stagnál és gyengélkedik, a szükséges összegeket csak máshonnan lehet elvenni: a gazdákat szemelték ki az áldozat szerepére – jelentette ki.
Az agrártámogatásokat 20 százalékkal akarják csökkenteni, a mostani 386 milliárd euró helyett 300 milliárd eurót akarnak szánni erre a területre
A Magyarországra vonatkozó úgynevezett nemzeti boríték összege 21 százalékkal csökkenne. A területalapú támogatásokat megvágnák, ezen belül pedig eltörölnék a 65 év felettieknek járó alaptámogatásokat. Összevonnák a meglévő alapokat azért, hogy ne látszódjon, hogy milyen nagymértékben csökkennek a támogatási összegek - részletezte.
Az európai rekordinflációt is figyelembe véve pár év alatt 50 százalékkal csökkenhet az agrártámogatások értéke. Ilyen vágás még nem volt – jelentette ki a politikus.
Emlékeztetett: az elmúlt hónapokban egyre nagyobb lett a tiltakozás a gazdák részéről, három nagy gazdatüntetés is volt Brüsszelben, illetve Strasbourgban. Ezért a „nagykoalíció” az uniós bizottsággal együttműködve „megtévesztő manővereket” indított. Azzal nyugtatják a gazdákat, hogy az új összevont támogatási alap 10 százalékát el lehet majd költeni vidékfejlesztésre. „A helyzet az, hogy ez nem jelent új pénzt, és hiába ez a 10 százalékos arány, hogyha az agrártámogatások teljes összege mindeközben csökken, amint említettem 20 százalékkal” – fogalmazott.
Tájékoztatása szerint a „néppárti-baloldali nagykoalíció” leveleket váltott Ursula von der Leyennel, a többi között azt kérve, hogy az Európai Parlamentnek legyen nagyobb beleszólása az agrártámogatásokkal kapcsolatos eljárásokba. „Ez mindent elmond róluk” – fogalmazott Dömötör, majd úgy folytatta: nem az a bajuk, hogy 20 százalékkal csökkentik a gazdák támogatását, hanem az, hogy ők nem szólhatnak eléggé bele ezekbe az eljárásokba.
Ennél is fontosabb, hogy ezt
brutális megszorító, gazdasanyargató csomagot a Tisza-féle Európai Néppárt hozta össze”
– jelentette ki.
Emlékeztetett: Ursula von der Leyen az Európai Néppártból érkezett. Christophe Hansen uniós agrárbiztos az Európai Néppártból érkezik, és az a román képviselő, aki bejelentette, hogy a „nagykoalíció” támogatja a költségvetési terveket, szintén az Európai Néppártból érkezik.
Szépen „elbábozzák”, hogy minden rendben, a Brüsszelből finanszírozott sajtó pedig segít nekik ebben – jelentette ki a fideszes politikus, majd úgy fogalmazott:
mióta én itt vagyok, láttam már pár politikai színjátékot, de ennél álságosabbat még nem”.
A Tisza párti képviselők a szokásos módon tagadják ezeket a terveket. Magyar Péter még a létezését is letagadta a megszorító terveknek. Az EP szakbizottsági ülésein június óta meg sem jelent, ahogy a szavazásokon sem – mondta. Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga képviselőtársai „szépen beszállnak a néppárti kórusba”, és azt állítják, hogy megvédték a gazdák pénzét, ami – szavai szerint – „egész egyszerűen egy ordas valótlanság, hogy ennél durvább kifejezést ne használjak”.
Az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság eldöntötte, hogy merényletet követnek el a közös agrárpolitika ellen. A tiszások ebben tettestársak. Ezért beszélnek belső fórumokon arról, hogy bele kell nyúlni az agrártámogatási rendszerbe, noha erről a választásokig nem beszélnek - közölte.
Dömötör Csaba hangsúlyozta: a mezőgazdaság elleni merényletet a tagállamok kormányai és maguk a gazdák tudják megakadályozni. Eddig tüntetések voltak, de mostantól lázadásra van szükség – jelentette ki.
„Ezért arra bíztatom a magyar gazdákat, hogy hallassák a hangjukat, írjanak, tiltakozzanak, síppal, dobbal, hogyha kell, akkor traktorokkal. A mezőgazdaság, az európai együttműködés szívtájéka. Ebben a vitában, ebben a politikai küzdelemben ránk számíthatnak, csak ránk számíthatnak” – fogalmazott a Fidesz EP-képviselője.
(MTI)
