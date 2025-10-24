Az EU épp megágyaz az ukrán élelmiszernek, miközben Brüsszel elvenné az európai gazdák pénzét

Az Európai Parlament strasbourgi épületénél tiltakoztak az EU gazdálkodói Brüsszel költségvetési javaslata ellen, amelyben az Európai Bizottság gyakorlatilag megszüntetné a több évtizede jól működő Közös Agrárpolitikát. Az agrártámogatásokat érintő változás a többi uniós forrást is érinti, a tervezet szerint az új költségvetési ciklusban, 2028-tól megszűnnének az elkülönített alapok és egyetlen nagy alapból kellene a tagállamoknak elosztaniuk a támogatásokat.

A MAGOSZ és a NAK képviselte a magyar gazdákat az EU új költségvetési tervezetét ellenző demonstráción

Forrás: Facebook/MAGOSZ

Jelenleg a KAP az uniós büdzsében önálló tételként szerepel, a kétpilléres rendszerben az első pillér tartalmazza a közvetlen, termeléshez kötött támogatásokat, valamint a pályázat útján elnyerhető vidékfejlesztési keretet, amelyhez a tagállamok nemzeti kiegészítést rendelhetnek.

Ezt az évtizedek óta jól működő és mind a termelők, mind a tagállamok által támogatott agrártámogatási rendszert akarja Brüsszel felszámolni, miközben a termelőknek járó pénzeket mintegy 20 százalékkal csökkentené.

Az EU vezetése átverte a gazdákat