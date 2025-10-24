Ft
Ukrajna közös agrárpolitika (KAP) demonstráció gazda Kijev EU Európai Bizottság élelmiszer

Az EU épp megágyaz az ukrán élelmiszernek, miközben Brüsszel elvenné az európai gazdák pénzét

2025. október 24. 06:33

Ismét utcára vonultak a gazdák, ezúttal az Európai Parlament épületénél tiltakoztak Brüsszel költségvetési javaslata ellen, mivel 2028-tól jelentősen, mintegy 20 százalékkal csökkenne az agrártámogatások mértéke, ráadásul megszűnne az elkülönülő agrárköltségvetés is. Ukrajna támogatása eközben zavartalan: újraindulhat az EU-ba az ukrán élelmiszer.

2025. október 24. 06:33
null
Nagy Kristóf

Az Európai Parlament strasbourgi épületénél tiltakoztak az EU gazdálkodói Brüsszel költségvetési javaslata ellen, amelyben az Európai Bizottság gyakorlatilag megszüntetné a több évtizede jól működő Közös Agrárpolitikát. Az agrártámogatásokat érintő változás a többi uniós forrást is érinti, a tervezet szerint az új költségvetési ciklusban, 2028-tól megszűnnének az elkülönített alapok és egyetlen nagy alapból kellene a tagállamoknak elosztaniuk a támogatásokat.

EU
A MAGOSZ és a NAK képviselte a magyar gazdákat az EU új költségvetési tervezetét ellenző demonstráción
Forrás: Facebook/MAGOSZ

Jelenleg a KAP az uniós büdzsében önálló tételként szerepel, a kétpilléres rendszerben az első pillér tartalmazza a közvetlen, termeléshez kötött támogatásokat, valamint a pályázat útján elnyerhető vidékfejlesztési keretet, amelyhez a tagállamok nemzeti kiegészítést rendelhetnek. 

Ezt az évtizedek óta jól működő és mind a termelők, mind a tagállamok által támogatott agrártámogatási rendszert akarja Brüsszel felszámolni, miközben a termelőknek járó pénzeket mintegy 20 százalékkal csökkentené.

Az EU vezetése átverte a gazdákat

Noha az előzetes tárgyalások során Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy nem csökken a következő uniós pénzügyi ciklusban az agrártámogatások mértéke, a júliusban bemutatott tervezet világossá tette: 

Brüsszel felrúgta a gazdákkal kötött korábbi megállapodásokat, figyelmen kívül hagyva az egyik legfontosabb követelésüket.

Ezért az Európai Unió legnagyobb termelői érdekképviseleti szövetsége, a Copa-Cogeca, valamint más, kisebb uniós és tagállami érdekképviseletek demonstrációt tartottak kedden az Európai Parlament épületénél. A megmozduláson a résztvevők arra szólították a parlamentet és a tagállamok vezetőit tömörítő Tanácsot, hogy ne támogassák a többéves pénzügyi keret (MFF) előterjesztett változatát. A demonstráción a magyar gazdákat a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselte.

A szervezők a megmozduláson egy több méter hosszú vörös vonalat is felfestettek, ezzel jelezvén, hogy 

Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság átlépte a vörös vonalat, az agrártámogatási rendszer jelentős átalakítása elfogadhatatlan. 

A tüntetők egybehangzó véleménye szerint Brüsszel mezőgazdasághoz és élelmiszer-előállításhoz való hozzáállása egyértelművé teszi, hogy az Ursula von der Leyen vezette testület már nem tekinti stratégiai ágazatnak az élelmiszeripart, a finanszírozás átalakításával pedig veszélybe sodorja az élelmiszer-szuverenitást.

Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara uniós agrárstratégiáért és külkapcsolatokért felelős alelnöke a Mandiner megkeresésére kitért rá, hogy a gazdáknak elkülönített uniós támogatások célja, hogy teljesíteni tudják a világ legszigorúbb termeléssel kapcsolatos előírásait, beleértve a növényvédelmi- és állatjóléti előírásokat. 

A legnagyobb veszélyt tehát nem az élelmiszerárak emelkedése jelenti, hanem az, hogy egyre több gazdálkodó hagy fel a tevékenységével, az így kieső élelmiszert pedig kénytelen lesz harmadik országokból – Ukrajnából, vagy Dél-Amerikából – pótolni az EU. 

A folyamat már elkezdődött, hiszen már most jóval nagyobb arányban találhatók az üzletekben olyan élelmiszerek, amelyek nem az EU-ból származnak. Ez elsősorban a zöldség- és gyümölcskínálatban figyelhető meg.

Azt felejtik el az EU vezetői, hogy az a 450 millió európai, ha nem is gazdálkodik, de naponta legalább háromszor étkezik, amelyhez elegendő élelmiszerre van szükség 

– tette hozzá Cseh Tibor.

Az EU odadobja saját piacát Ukrajnának

A demonstrációval közel egy időben a tagállamok többsége – Magyarország és Szlovákia kivételével – megszavazta az új kereskedelmi megállapodást Ukrajnával. 

A Kijevvel életbe lépő egyezmény szerint a háború előtti szinthez képest jóval nagyobb mennyiségű mezőgazdasági alapanyag és feldolgozott élelmiszer érkezhet az uniós piacra Ukrajnából vám- és korlátozás-mentesen. 

Egyebek mellett nagyobb mennyiséget exportálhat Kijev

  • mézből,
  • cukorból,
  • tojásból,
  • baromfihúsból,
  • gabonafélékből,
  • napraforgóból,
  • kukoricából
  • és gombából.

Ráadásul az elfogadott javaslat tartalmaz egy olyan megkötést, amely kimondja, hogy 2028-tól Ukrajnának is be kell tartania az Európai Unió termelési előírásait. Ennek a kötelezettségnek a betartására ugyanakkor a termelői érdekképviseletek szerint Kijev képtelen lesz a kijelölt határidőre, ráadásul a jelentéstételi kötelezettség sem erős garancia arra, hogy az Ukrajnából érkező élelmiszerek belátható időn belül megfeleljenek az uniós elvárásoknak. A kitétel nem tartalmaz olyan korlátozást, amely az importkvótákra vagy a vámtételekre befolyással bírna.

Míg a kelet-európai termelők az Ukrajnával kötött, immár véglegesnek tekinthető kereskedelmi megállapodás miatt aggódnak, annak felvásárlásiár-leszorító hatása miatt, addig a nyugat-európai gazdák elsősorban az EU-Mercosour átfogó szabadkereskedelmi egyezményt tekintik saját magukra nézve fenyegetésnek. Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay a megállapodás értelmében kedvező feltételekkel szállíthat az EU-ba különböző mezőgazdasági termékeket, elsősorban húsféléket, ezzel érdemben kedvezőtlen irányba befolyásolva az árakat.

A megállapodások ráadásul nem csak a termelők jövedelmére jelentenek veszélyt, de a jóval megengedőbb élelmiszeripari szabványok miatt a fogyasztók egészségére is kockázatot jelenthetnek.

Jóval több kiadás, változatlan kerettel

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, az Európai Bizottság júliusban mutatta be a 2028-2034 közötti, hosszútávú pénzügyi tervezetét, amely meghatározza a következő ciklusban kijelölt célokat és feladatokat is.

Fontos változás, hogy a Covid-19 járvány hatásait mérséklő helyreállítási alap felállításához felvett kölcsön törlesztése jelentős terhet ró az uniós kasszára, miközben a bevételek alig emelkednek, mivel a tehetős tagállamok nem kívánnak a jelenleginél magasabb befizetéssel hozzájárulni a közös költségvetéshez. 

Emellett kiemelt prioritás Európa védelmi képességeinek fejlesztése és Ukrajna támogatása is – gyakorlatilag változatlan keretösszeg mellett. Az új pénzügyi ciklusban ezért új költségvetési struktúrát dolgozott ki Brüsszel, ennek esne áldozatául a KAP.

Az európai termelők ugyanakkor elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyébként is magasabb forrásigényű agrárkassza a tervezet szerint a teljes pénzügyi keret kevesebb, mint 15 százalékát tenné ki. Az érdekképviseletek ragaszkodnak a korábbi, elkülönített rendszer fenntartásához, a források meghatározásánál pedig elvárják az inflációkövetést, mivel a jelenlegi költségvetés nem követte le az árak emelkedését, amely az egyre szélsőségesebb időjárás hatásaival együtt már most is rontja a mezőgazdaság jövedelmezőségét.

Magyarország a gazdák oldalán áll

Nagy István agrárminiszter többször is világossá tette, hogy Magyarország nem támogat semmilyen olyan javaslatot, amely az agrártámogatások csökkentésével, vagy a rendszer jelentős átalakításával járna. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy komoly veszélyt jelent Brüsszel azon terve is, amely megvonná a nagy piaci szereplőktől a területalapú támogatásokat, mivel ezek a vállalkozások képesek az élelmiszeripar számára garantálni a szükséges alapanyagokat. 

A magyar álláspont szerint ugyanakkor a kis- és közepes gazdaságok támogatását is növelni kell, figyelembe véve az agrárium előtt álló általános kihívásokat, beleértve a klímaváltozást és a generációváltás támogatását is.

A magyar kormány többször is szembefordult Brüsszel javaslataival, amelynek középpontjában ma Ukrajna feltétel nélküli támogatása, uniós integrációjának felgyorsítása és a versenyképességet romba döntő zöldcélok állnak.

Nyitókép: ELYXANDRO CEGARRA / ANADOLU / Anadolu / AFP

SzaboGeza
2025. október 24. 08:58
Akkor talán ne hagyjuk!!!!!!!
Obsitos Technikus
2025. október 24. 08:21
Teljesen egyértelmű, mi a céljuk. Tönkretenni az európai mezőgazdaságot, helyette a nácik kenyerét lehet majd enni, és a remélt békekötés után a fölöslegessé váló náci hadsereg, és a felfegyverzett maffiózók pedig az Európai Egyedült Államok rendfentartó ereje lenne. Gondolatrendőrséggel, emlékezetlyukkal, elgőzösítéssel.
salátás
2025. október 24. 08:07
arra emlékszünk még, amikor a bankok okoztak egy világválságot, majd az emberek pénzén jól megmentették őket?
betakentaur
2025. október 24. 07:17
Brüsszelnek csak az a fontos, hogy a német, francia, holland fodrász 3-5--ször többet keressen, mint kelet-európai társa. Ennyi. Ezt minden áron védeni fogja, másképp nem tudja fenntartani a megosztottságot és a nyugati felsőbbrendűségi érzést.
