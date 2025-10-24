Az EU épp megágyaz az ukrán élelmiszernek, miközben Brüsszel elvenné az európai gazdák pénzét

Brutális beismerés Kulebától: Ukrajna EU-csatlakozása „megölné” az európai gazdákat
Ismét utcára vonultak a gazdák, ezúttal az Európai Parlament épületénél tiltakoztak Brüsszel költségvetési javaslata ellen, mivel 2028-tól jelentősen, mintegy 20 százalékkal csökkenne az agrártámogatások mértéke, ráadásul megszűnne az elkülönülő agrárköltségvetés is. Ukrajna támogatása eközben zavartalan: újraindulhat az EU-ba az ukrán élelmiszer.
Az Európai Parlament strasbourgi épületénél tiltakoztak az EU gazdálkodói Brüsszel költségvetési javaslata ellen, amelyben az Európai Bizottság gyakorlatilag megszüntetné a több évtizede jól működő Közös Agrárpolitikát. Az agrártámogatásokat érintő változás a többi uniós forrást is érinti, a tervezet szerint az új költségvetési ciklusban, 2028-tól megszűnnének az elkülönített alapok és egyetlen nagy alapból kellene a tagállamoknak elosztaniuk a támogatásokat.
Jelenleg a KAP az uniós büdzsében önálló tételként szerepel, a kétpilléres rendszerben az első pillér tartalmazza a közvetlen, termeléshez kötött támogatásokat, valamint a pályázat útján elnyerhető vidékfejlesztési keretet, amelyhez a tagállamok nemzeti kiegészítést rendelhetnek.
Ezt az évtizedek óta jól működő és mind a termelők, mind a tagállamok által támogatott agrártámogatási rendszert akarja Brüsszel felszámolni, miközben a termelőknek járó pénzeket mintegy 20 százalékkal csökkentené.
Noha az előzetes tárgyalások során Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy nem csökken a következő uniós pénzügyi ciklusban az agrártámogatások mértéke, a júliusban bemutatott tervezet világossá tette:
Brüsszel felrúgta a gazdákkal kötött korábbi megállapodásokat, figyelmen kívül hagyva az egyik legfontosabb követelésüket.
Ezért az Európai Unió legnagyobb termelői érdekképviseleti szövetsége, a Copa-Cogeca, valamint más, kisebb uniós és tagállami érdekképviseletek demonstrációt tartottak kedden az Európai Parlament épületénél. A megmozduláson a résztvevők arra szólították a parlamentet és a tagállamok vezetőit tömörítő Tanácsot, hogy ne támogassák a többéves pénzügyi keret (MFF) előterjesztett változatát. A demonstráción a magyar gazdákat a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselte.
A szervezők a megmozduláson egy több méter hosszú vörös vonalat is felfestettek, ezzel jelezvén, hogy
Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság átlépte a vörös vonalat, az agrártámogatási rendszer jelentős átalakítása elfogadhatatlan.
A tüntetők egybehangzó véleménye szerint Brüsszel mezőgazdasághoz és élelmiszer-előállításhoz való hozzáállása egyértelművé teszi, hogy az Ursula von der Leyen vezette testület már nem tekinti stratégiai ágazatnak az élelmiszeripart, a finanszírozás átalakításával pedig veszélybe sodorja az élelmiszer-szuverenitást.
Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara uniós agrárstratégiáért és külkapcsolatokért felelős alelnöke a Mandiner megkeresésére kitért rá, hogy a gazdáknak elkülönített uniós támogatások célja, hogy teljesíteni tudják a világ legszigorúbb termeléssel kapcsolatos előírásait, beleértve a növényvédelmi- és állatjóléti előírásokat.
A legnagyobb veszélyt tehát nem az élelmiszerárak emelkedése jelenti, hanem az, hogy egyre több gazdálkodó hagy fel a tevékenységével, az így kieső élelmiszert pedig kénytelen lesz harmadik országokból – Ukrajnából, vagy Dél-Amerikából – pótolni az EU.
A folyamat már elkezdődött, hiszen már most jóval nagyobb arányban találhatók az üzletekben olyan élelmiszerek, amelyek nem az EU-ból származnak. Ez elsősorban a zöldség- és gyümölcskínálatban figyelhető meg.
Azt felejtik el az EU vezetői, hogy az a 450 millió európai, ha nem is gazdálkodik, de naponta legalább háromszor étkezik, amelyhez elegendő élelmiszerre van szükség
– tette hozzá Cseh Tibor.
A demonstrációval közel egy időben a tagállamok többsége – Magyarország és Szlovákia kivételével – megszavazta az új kereskedelmi megállapodást Ukrajnával.
A Kijevvel életbe lépő egyezmény szerint a háború előtti szinthez képest jóval nagyobb mennyiségű mezőgazdasági alapanyag és feldolgozott élelmiszer érkezhet az uniós piacra Ukrajnából vám- és korlátozás-mentesen.
Egyebek mellett nagyobb mennyiséget exportálhat Kijev
Ráadásul az elfogadott javaslat tartalmaz egy olyan megkötést, amely kimondja, hogy 2028-tól Ukrajnának is be kell tartania az Európai Unió termelési előírásait. Ennek a kötelezettségnek a betartására ugyanakkor a termelői érdekképviseletek szerint Kijev képtelen lesz a kijelölt határidőre, ráadásul a jelentéstételi kötelezettség sem erős garancia arra, hogy az Ukrajnából érkező élelmiszerek belátható időn belül megfeleljenek az uniós elvárásoknak. A kitétel nem tartalmaz olyan korlátozást, amely az importkvótákra vagy a vámtételekre befolyással bírna.
Míg a kelet-európai termelők az Ukrajnával kötött, immár véglegesnek tekinthető kereskedelmi megállapodás miatt aggódnak, annak felvásárlásiár-leszorító hatása miatt, addig a nyugat-európai gazdák elsősorban az EU-Mercosour átfogó szabadkereskedelmi egyezményt tekintik saját magukra nézve fenyegetésnek. Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay a megállapodás értelmében kedvező feltételekkel szállíthat az EU-ba különböző mezőgazdasági termékeket, elsősorban húsféléket, ezzel érdemben kedvezőtlen irányba befolyásolva az árakat.
A megállapodások ráadásul nem csak a termelők jövedelmére jelentenek veszélyt, de a jóval megengedőbb élelmiszeripari szabványok miatt a fogyasztók egészségére is kockázatot jelenthetnek.
Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, az Európai Bizottság júliusban mutatta be a 2028-2034 közötti, hosszútávú pénzügyi tervezetét, amely meghatározza a következő ciklusban kijelölt célokat és feladatokat is.
Fontos változás, hogy a Covid-19 járvány hatásait mérséklő helyreállítási alap felállításához felvett kölcsön törlesztése jelentős terhet ró az uniós kasszára, miközben a bevételek alig emelkednek, mivel a tehetős tagállamok nem kívánnak a jelenleginél magasabb befizetéssel hozzájárulni a közös költségvetéshez.
Emellett kiemelt prioritás Európa védelmi képességeinek fejlesztése és Ukrajna támogatása is – gyakorlatilag változatlan keretösszeg mellett. Az új pénzügyi ciklusban ezért új költségvetési struktúrát dolgozott ki Brüsszel, ennek esne áldozatául a KAP.
Az európai termelők ugyanakkor elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyébként is magasabb forrásigényű agrárkassza a tervezet szerint a teljes pénzügyi keret kevesebb, mint 15 százalékát tenné ki. Az érdekképviseletek ragaszkodnak a korábbi, elkülönített rendszer fenntartásához, a források meghatározásánál pedig elvárják az inflációkövetést, mivel a jelenlegi költségvetés nem követte le az árak emelkedését, amely az egyre szélsőségesebb időjárás hatásaival együtt már most is rontja a mezőgazdaság jövedelmezőségét.
Nagy István agrárminiszter többször is világossá tette, hogy Magyarország nem támogat semmilyen olyan javaslatot, amely az agrártámogatások csökkentésével, vagy a rendszer jelentős átalakításával járna. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy komoly veszélyt jelent Brüsszel azon terve is, amely megvonná a nagy piaci szereplőktől a területalapú támogatásokat, mivel ezek a vállalkozások képesek az élelmiszeripar számára garantálni a szükséges alapanyagokat.
A magyar álláspont szerint ugyanakkor a kis- és közepes gazdaságok támogatását is növelni kell, figyelembe véve az agrárium előtt álló általános kihívásokat, beleértve a klímaváltozást és a generációváltás támogatását is.
A magyar kormány többször is szembefordult Brüsszel javaslataival, amelynek középpontjában ma Ukrajna feltétel nélküli támogatása, uniós integrációjának felgyorsítása és a versenyképességet romba döntő zöldcélok állnak.
