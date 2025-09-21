Ft
mezőgazdaság Ukrajna Dmitro Kuleba Európai Unió

Brutális beismerés Kulebától: Ukrajna EU-csatlakozása „megölné” az európai gazdákat

2025. szeptember 21. 11:27

Dmitro Kuleba szerint sem Ukrajna, sem az Európai Unió nem áll készen az ukrán EU-csatlakozásra.

2025. szeptember 21. 11:27
null

Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere elismerte, hogy Ukrajna jelenlegi állapotában nem áll készen az uniós tagságra, mert az súlyos következményekkel járna Európa számára – írta a Magyar Nemzet. Kuleba kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdasági szektor jelenlegi formájában összeegyeztethetetlen az európai agrárpiaccal.

Ha a jelenlegi állapotban csatlakoznánk, azzal gyakorlatilag megölnénk az európai gazdákat, ami társadalmi tiltakozásokat váltana ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és más országokban, végső soron az EU összeomlásához vezetve”

– fogalmazott a Unian ukrán hírportál beszámolója szerint.

A volt külügyminiszter két feltételt említett Ukrajna EU-csatlakozásához. Az egyik az ukrán agrárágazat helyzetének rendezése, a másik pedig az, hogy Nyugat-Európa képes legyen megőrizni az irányítást az európai projekt felett az új tagállamok – Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok – csatlakozása után.

Kuleba szerint a jelenlegi szabályrendszer mellett a hatalmi egyensúly megváltozása miatt Nyugat-Európa elveszítheti befolyását az EU-ban.

E két probléma megoldása esetén Ukrajna csatlakozhat az EU-hoz. Az út nyitva áll, a reformok fontosak, de nem ezek a döntő tényezők”

– tette hozzá. Az EU 2022-ben elfogadta Ukrajna tagjelölti státuszát. Kuleba korábban Volodimir Zelenszkij rendelete miatt hagyta el Ukrajnát, miután nyíltan bírálta az elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását. 

Szakértők már többször figyelmeztettek, hogy Ukrajna EU-csatlakozása súlyos károkat okozna a magyar mezőgazdaságnak. Az ukrán agrárszektor a támogatások jelentős részét elvonná, ami az európai mezőgazdaság számára komoly nehézségeket jelentene.

Nyitókép forrása: dpa Picture-Alliance via AFP

