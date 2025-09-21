Brutális beismerés Kulebától: Ukrajna EU-csatlakozása „megölné” az európai gazdákat

Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere elismerte, hogy Ukrajna jelenlegi állapotában nem áll készen az uniós tagságra, mert az súlyos következményekkel járna Európa számára – írta a Magyar Nemzet. Kuleba kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdasági szektor jelenlegi formájában összeegyeztethetetlen az európai agrárpiaccal.

Ha a jelenlegi állapotban csatlakoznánk, azzal gyakorlatilag megölnénk az európai gazdákat, ami társadalmi tiltakozásokat váltana ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és más országokban, végső soron az EU összeomlásához vezetve”

– fogalmazott a Unian ukrán hírportál beszámolója szerint.

A volt külügyminiszter két feltételt említett Ukrajna EU-csatlakozásához. Az egyik az ukrán agrárágazat helyzetének rendezése, a másik pedig az, hogy Nyugat-Európa képes legyen megőrizni az irányítást az európai projekt felett az új tagállamok – Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok – csatlakozása után.

Kuleba szerint a jelenlegi szabályrendszer mellett a hatalmi egyensúly megváltozása miatt Nyugat-Európa elveszítheti befolyását az EU-ban.