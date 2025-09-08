Ft
09. 08.
hétfő
Ukrajna elnök rendelet külügyminiszter Volodimir Zelenszkij Dmitro Kuleba

„Úgy kellett menekülnöm, mint egy tolvaj” – Zelenszkij új rendelete üldözte el a volt külügyminisztert

2025. szeptember 08. 22:59

Dmitro Kuleba szerint Volodimir Zelenszkij elnök új rendelete kifejezetten arra irányult, hogy megakadályozza a vele kritikus volt diplomaták távozását az országból.

2025. szeptember 08. 22:59
null

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter elárulta, hogy Volodimir Zelenszkij rendelete volt az oka annak, hogy külföldre menekült – vallotta be egy az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban.

Az ukrán elnök új rendelete ugyanis megtiltja, hogy a a korábban diplomataként dolgozók elhagyják az országot.

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy tolvajnak. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij azon szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját” – fogalmazott Kuleba.

A volt külügyminiszter még a fentebb említett rendelet életbelépése előtt távozott Ukrajnából, külföldi egyetemen végzett tanítói munkájára hivatkozva. 

A hírt az ukrán ukrán hatóságok és Kuleba sajtósai is igyekeztek cáfolni. Állításaik szerint a volt külügyminiszter egy konferencia miatt utazik Dél-Koreába, majd onnan Lengyelországba, ahonnan szeptember 21-én visszatér.

Kijelentéseinek köszönhetően Kuleba lett az első olyan ukrán politikus, aki nyíltan szembefordult Zelenszkij autoriter lépéseivel.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

***

 

pandalala
2025. szeptember 08. 23:31
De hiszen, az is vagy!! .... Mind azok vagytok!! :-(((
virag-os
2025. szeptember 08. 23:31
„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy tolvajnak." Jaj, nehogy elsírjam magam, szegényke milyen rosszul megy dolga, egyetem tanít az usa-ban. Ahogy oda ért mindjárt kapott is állást, bezzeg a külföldön élő honfitársai nem kaptam ilyen zsíros állásokat. Még most is ezen kesereg, nem azon, hogy akik ott maradtak milyen körülmények között élnek.
Jinx
2025. szeptember 08. 23:30
Mint
alfonzo
2025. szeptember 08. 23:21
kula bá' is nagy szemét volt, ma is az
