„Úgy kellett menekülnöm, mint egy tolvaj” – Zelenszkij új rendelete üldözte el a volt külügyminisztert

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy tolvajnak. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij azon szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját” – fogalmazott Kuleba.

A volt külügyminiszter még a fentebb említett rendelet életbelépése előtt távozott Ukrajnából, külföldi egyetemen végzett tanítói munkájára hivatkozva.