„Úgy kellett menekülnöm, mint egy tolvaj” – Zelenszkij új rendelete üldözte el a volt külügyminisztert

Kormányzati épületet ért találat a vasárnap éjszakai orosz légitámadás során az ukrán fővárosban.
Dmitro Kuleba szerint Volodimir Zelenszkij elnök új rendelete kifejezetten arra irányult, hogy megakadályozza a vele kritikus volt diplomaták távozását az országból.
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter elárulta, hogy Volodimir Zelenszkij rendelete volt az oka annak, hogy külföldre menekült – vallotta be egy az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban.
Az ukrán elnök új rendelete ugyanis megtiltja, hogy a a korábban diplomataként dolgozók elhagyják az országot.
„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy tolvajnak. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij azon szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját” – fogalmazott Kuleba.
A volt külügyminiszter még a fentebb említett rendelet életbelépése előtt távozott Ukrajnából, külföldi egyetemen végzett tanítói munkájára hivatkozva.
A hírt az ukrán ukrán hatóságok és Kuleba sajtósai is igyekeztek cáfolni. Állításaik szerint a volt külügyminiszter egy konferencia miatt utazik Dél-Koreába, majd onnan Lengyelországba, ahonnan szeptember 21-én visszatér.
Kijelentéseinek köszönhetően Kuleba lett az első olyan ukrán politikus, aki nyíltan szembefordult Zelenszkij autoriter lépéseivel.
