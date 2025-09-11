Ft
09. 11.
csütörtök
indítvány gazda mezőgazdaság Magyar Péter Dömötör Csaba Európai Bizottság

Itt a bizonyíték: Magyar Péter aláírta az indítványt, ami betesz a magyar gazdáknak

2025. szeptember 11. 13:33

Dömötör Csaba szerint a Tisza-vezér valószínűleg ezt is le fogja tagadni.

2025. szeptember 11. 13:33
null

Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára” – írja bejegyzésében Dömötör Csaba. Mind fogalmaz: olyan dologról fog írni, amit Magyar Péter megint le fog tagadni. 

A strasbourgi munkahelyére ugyan ezen a héten sem tévedt ki, de a plenáris ülésre azért aláírt egy módosító indítványt. Ennek a módosítónak az a fő célja, hogy a tagállamoknak járó közvetlen agrártámogatások kiegyenlítődjenek. Ez elsősorban Romániának,  Lengyelországnak és Bulgáriának érdeke. Az ő egy hektárra jutó támogatásaik ugyanis – korábbi döntéseik miatt – jóval az átlag alatt vannak” – fogalmazott az eset kapcsán az EP-képviselő.

Hangsúlyozza: mivel az uniós agrárkasszát az Európai Bizottság legalább 20%-kal akarja csökkenteni, a lengyel és román gazdák támogatását csak úgy lehet növelni a kiegyenlítés jegyében, hogy másoktól elvesznek – például a magyar gazdáktól.

Ehhez adta az aláírását Magyar Péter. Sokatmondó és perdöntő körülmény, hogy ezt a módosító indítványt javarészt lengyel, és Romániában megválasztott képviselők írták alá. Ezek az országok egyébként fontos partnereink, de a magyar gazdák termékei lengyel és román gazdák termékeivel versenyeznek” – fogalmazott a fideszes politikus.

Kiemelte továbbá, hogy ha a mieink kevesebb támogatást kapnak, akkor versenyhátrányba kerülnek.

Érdekes, hogy Magyar Péter a magyar gazdák érdekében semmilyen módosítót nem nyújtott be. Semmit nem tesz akkor, amikor néppárti támogatói, jelölői és cimborái 33 ezer milliárddal zsugorítanák az uniós agrárkasszát. Amikor a gazdák tüntettek ez ellen, amikor ezt a szakbizottságban bejelentették, ő épp evezgetett. Amikor szavaztunk erről, akkor sem volt itt. Mások módosítóit azért aláírja” – írja Dömötör Csaba.

A politikus azt is hozzáteszi, hogy nem tudni, hogy a Tisza Párt vezetője épp milyen vizeken evezgetett, amikor ezt a javaslatot aláírta, 

de jó lenne, ha választ adna arra, hogy mi vitte rá, és ki kérte arra, hogy ezt megtegye”.

Nyitókép: Dömötör Csaba közösségi oldala

states-2
2025. szeptember 11. 14:50
Veri a koporsószöget a pszichopata magába, nagyon helyes.
akiaki
2025. szeptember 11. 14:41
szaroszacskó már többmindent aláírt!
angie1
2025. szeptember 11. 14:00
Biztos véletlenül került megint a papírra a neve.
kimirszen
2025. szeptember 11. 13:57
salátás 2025. szeptember 11. 13:55 segélyes cigány :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
