Itt a bizonyíték: Magyar Péter aláírta az indítványt, ami betesz a magyar gazdáknak

„Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára” – írja bejegyzésében Dömötör Csaba. Mind fogalmaz: olyan dologról fog írni, amit Magyar Péter megint le fog tagadni.

„A strasbourgi munkahelyére ugyan ezen a héten sem tévedt ki, de a plenáris ülésre azért aláírt egy módosító indítványt. Ennek a módosítónak az a fő célja, hogy a tagállamoknak járó közvetlen agrártámogatások kiegyenlítődjenek. Ez elsősorban Romániának, Lengyelországnak és Bulgáriának érdeke. Az ő egy hektárra jutó támogatásaik ugyanis – korábbi döntéseik miatt – jóval az átlag alatt vannak” – fogalmazott az eset kapcsán az EP-képviselő.

Hangsúlyozza: mivel az uniós agrárkasszát az Európai Bizottság legalább 20%-kal akarja csökkenteni, a lengyel és román gazdák támogatását csak úgy lehet növelni a kiegyenlítés jegyében, hogy másoktól elvesznek – például a magyar gazdáktól.

„Ehhez adta az aláírását Magyar Péter. Sokatmondó és perdöntő körülmény, hogy ezt a módosító indítványt javarészt lengyel, és Romániában megválasztott képviselők írták alá. Ezek az országok egyébként fontos partnereink, de a magyar gazdák termékei lengyel és román gazdák termékeivel versenyeznek” – fogalmazott a fideszes politikus.

Kiemelte továbbá, hogy ha a mieink kevesebb támogatást kapnak, akkor versenyhátrányba kerülnek.