Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
KAP közös agrárpolitika (KAP) mezőgazdaság védelem Európai Unió élelmiszer

Brüsszel ezúttal túl messzire ment: az összes vörös vonalat átlépte Ursula von der Leyen

2025. szeptember 30. 19:23

Az uniós alapszerződéseket is megsértve teljesen megszüntetné a Közös Agrárpolitikát, vagyis az elkülönített agrártámogatási rendszert az Európai Bizottság. Brüsszel terve szerint a támogatások mértéke is jelentősen csökkenne, ráadásul mindez egy olyan időszakban mertül fel, amikor Európa megnyitja piacát a brazil és az ukrán élelmiszer előtt.

2025. szeptember 30. 19:23
null
Nagy Kristóf

Brüsszel beáldozná a Közös Agrárpolitikát (KAP) a következő, 2028-2034 közötti költségvetési időszakban annak érdekében, hogy forrásokat szabadítson fel egyebek mellett Ukrajna támogatására. Ezzel a tagállamok és a gazdák érdekképviseletei szerint is veszélybe sodorná az Európai Bizottság a kontinens mezőgazdaságát és élelmiszer-önellátását, de Európa elveszítené globális élelmiszer-nagyhatalom szerepét is.

Brüsszel KAP közös agrárpolitika
A Közös Agrárpolitika a 2023-2027 közötti időszakban, amelyet Brüsszel a következő ciklusban megszüntetne
Forrás: NAK

Az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület a napokban ismertette a következő többéves uniós pénzügyi ciklus tervezetén belül az agrárköltségvetés részleteit. A legfontosabb változás, hogy az évtizedek óta elkülönített, kétpilléres közös agrárpolitikát megszüntetnék, hasonlóan a többi nagy alaphoz, például a kohéziós alaphoz. 

A tagállamoknak egyetlen elkülönített keret állna rendelkezésükre, ezen belül a különböző célokra – mezőgazdaság, fejlesztéspolitika, védelem – Brüsszel kötelező keretet határozna meg, amely nemzeti forrásból kiegészíthető lenne.

A nemzeti borítékok szétosztásáról a tagállamoknak kellene dönteniük, vagyis nemzeti hatáskörben kellene dönteni arról, mekkora támogatás jutna a gazdáknak.

Brüsszel lépése azért is meglepő, mert az Európai Bizottságon kívül mindenki az elkülönített KAP megtartását szeretné, beleértve a tagállamok többségét és a gazdákat is. 

A KAP az az uniós rendszer, amellyel többé kevésbé mindenki elégedett volt az elmúlt évtizedekben, noha az idők során több változáson is átesett az agrártámogatási rendszer, megszüntetése eddig fel sem merült.

aratás mezőgazdaság agrárpolitika kap
Fotó: MTI/Katona Tibor

Brüsszel ajánlata: Ukrajna több, Európa kevesebb pénzt kapna

Nagy István agrárminiszter felháborítónak nevezte Brüsszel KAP-tervezetét. Közösségi oldalán közzétett videójában elmondta, a támogatási keret jelentősen, 20 százalékkal csökkenhet, ráadásul az egybegyúrt támogatási rendszer lehetővé tenné, hogy az Európai Bizottság a mezőgazdasági támogatásokat is visszatartsa politikai okokból, a jogállamisági aggályokra hivatkozva. 

A nemzeti költségvetési hozzájárulásokkal ráadásul zavart okozna a belső piacon, miközben az EU éppen arra készül, hogy újra beengedje az ukrán élelmiszert és zöld utat adjon a dél-amerikai alapanyagoknak, elsősorban állati termékeknek. A Brüsszel által megkötött kereskedelmi megállapodások komoly versenyhátrányba hozzák az uniós termelőket, akik ráadásul a jövőben kevesebb támogatást kapnának.

A tárcavezető felidézte, hogy az agrárminiszterek csúcstalálkozóján a legtöbb tagállam kiállt a kétpilléres, elkülönített KAP mellett. Hozzátette, az európai gazdáktól megvont támogatást Brüsszel Ukrajnának adná, miközben Dimitrij Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter is elismerte, Kijev felzárkózása Európához elképzelhetetlen a közeljövőben.

Indulásra készek a traktorok

Élesen bírálta Ursula von der Leyen javaslatát a Copa-Cogeca is. Európa legnagyobb, termelői érdekképviselete arra emlékeztetett, Brüsszel nem vette figyelembe a gazdálkodók kérését, ezért a társjogalkotókhoz, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz fordulnak, arra kérve a döntéshozókat, semmilyen formában se támogassák a 2028-2034-es költségvetési tervezetet. A szakmai szövetség világossá tette:

egyelőre a társjogalkotókkal egyeztetnek, de ha szükséges, a traktorok készen állnak, a gazdák bármikor készek demonstrálni.

A Copa-Cogeca azt is kiemelte, hogy Ursula von der Leyen az agrárkeret átalakításának tervével minden vörös vonalat átlépett, Brüsszel semmiben sem tartotta magát a korábbi megbeszéléseken elhangzottakhoz. 

Bírálták emellett, hogy míg az uniós gazdáknak jóval kevesebb pénz jutna és az új támogatási rendszer veszélyezteti az élelmiszer-előállítás biztonságát, Brüsszel arra készül, hogy kedvezményes feltételekkel beengedje a bizonytalan eredetű, olcsóbb és rosszabb minőségű dél-amerikai és ukrajnai élelmiszereket.

Ezt is ajánljuk a témában

Az EU-s Közös Agrárpolitika

A Közös Agrárpolitika (KAP) már az 1960-as évek óta megalapozza az Európai Unió szabályozott mezőgazdasági termelését. A KAP költségvetése napjainkig egy elkülönült pénzeszköz, amelyből a tagállamok – méretüket és adottságaikat nagyrészt figyelembe véve – egyenlő arányban részesülnek. Az agrártámogatások célja a világ legmagasabb minőséget képviselő mezőgazdasági termelés és élelmiszer-előállítás fenntartása, az évtizedek óta jól működő rendszernek köszönhetően az EU megkerülhetetlen szereplő a világ élelmezés-biztonságában is. A KAP költségvetése adja az EU-s büdzsé legnagyobb hányadát, évtizedek óta garanciát jelent a belső piac stabilitására, valamint a tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentésére A KAP két pillérből áll:

Az I. pillér tartalmazza a közvetlen támogatásokat, idetartozik a területalapú támogatás, amely – ahogy a nevéből következik – a termelőknek a földterület után járó, hektáronként meghatározott összeg. Ezt az agrárvállalatok ugyanúgy megkapják, mint a kisebb termelők, az egyenlőtlenségeket pedig egyéb, kiegészítő támogatások tompítják, ilyen például a fiatal gazdáknak járó támogatás, vagy a családi gazdaságoknak járó pluszforrás. Szintén az I. pillér tartalmazza a területalapú támogatások mellett az egyes ágazatoknak járó, tevékenység alapján meghatározott támogatások. Ezek közé tartoznak például az állattartóknak vagy a zöldség-gyümölcstermesztőknek járó, területenként elkülönített támogatások. Ilyen termeléshez kötött támogatás egyebek mellett a szójatermesztőknek járó pluspénz, vagy a sertéstartók állatjóléti kerete. Az I. pillér új eleme a jelenlegi pénzügyi ciklusban a környezetet javító, fenntarthatósági intézkedések végrehajtása. Céljuk, hogy ösztönözzék a fenntartható mezőgazdasági termelést, a jó gyakorlatok alkalmazása esetén magasabb támogatásban részesülnek a termelők. Az I. pillér sajátossága, hogy a termelőknek minden esetben jár a kérelem benyújtása után az előre meghatározott összeg, ha betartják az előírásokat. Fontos, hogy az I. pillérben meghatározott támogatásokat a tagállami költségvetésekből alapesetben nem lehet kiegészíteni.

A II. pillér a vidékfejlesztési támogatásokat fedi le. Ezek a támogatások a gazdák beruházásait ösztönzik, a modernizálást, a kapacitásbővítést vagy a vidéki területek infrastruktúra-fejlesztését segítik. Fontos különbség, hogy a vidékfejlesztési támogatásokra, legyenek azok részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatások, minden esetben pályázniuk kell a gazdálkodóknak. A vidékfejlesztési pályázatokat még azok kiírása előtt az Európai Bizottság hagyja jóvá. Szintén eltér a közvetlen támogatásoktól, hogy az uniós költségvetésből a tagállamok számára elérhető vidékfejlesztési kerethez a tagállamok saját költségvetési forrást rendelhetnek. Magyarország él is ezzel a lehetőséggel, az előírások szerint adható legmagasabb összeggel támogatja a költségvetés a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését.

Az Európai Bizottság agrárköltségvetési javaslatának teljes elutasítását 10 pontba szedve indokolta, szerintük a tervezet
 

  • ellentétes az uniós alapszerződéssel;
  • a felhasználható keretösszeg 20 százalékkal csökkenne, miközben a jelenlegi keret sem elegendő;
  • visszalépés az uniós integrációban, a KAP elveszítené „közös” jellegét.
  • A kétpilléres rendszer megszüntetésével megszűnne a kiszámíthatóság;
  • a jelenleginél bonyolultabb, nagy adminisztrációs terhet jelentene;
  • a nemzeti kiegészítő hozzájárulások és jövedelemtámogatás alapú szemlélet (a területalapú helyett) kockára tennék a termelők jövedelmezőségét.
  • A tervezett korlátozások és elvonások akadályoznák, hogy minden gazdálkodó elegendő forrást kapjon, aki valóban hozzájárul az élelmiszer-előállításhoz;
  • az agráriumnak versenyeznie kellene a többi – most más forrásokból támogatott – ágazattal a szükséges összegért, ez súlyos egyenlőtlenségekhez vezetne.
  • Brüsszel eljárása, vagyis a konzultáció és a hatásvizsgálat teljes hiánya elfogadhatatlan;
  • és aláássa az Európai Unió stratégiai autonómiáját azzal, hogy a megfelelő finanszírozás hiányában csökkenti önellátó képességét és növeli a függőségét más

 

Sokba kerül saját lábára állítani az Európai Unió védelmét

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke júliusban mutatta be az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti pénzügyi ciklusának tervezetét. Arra már régóta számítani lehetett, hogy az új, hosszútávú költségvetés a korábbiaktól érdemben eltér majd, mivel az Európai Unió saját bevételeinek növelésére alig van lehetőség, miközben a kiadások jelentősen megnőnek a következő években.

Ennek oka, hogy óriási terhet ró az új pénzügyi ciklusban a Covid-19 válság hatásainak tompítását célzó, hitelből felállított helyreállítási alap (RRF) tőkerészének a törlesztése is elkezdődik. Emellett az orosz-ukrán háború és az Egyesült Államok politikájában bekövetkezett irányváltás miatt jelentős forrásokra van szükség ahhoz, hogy Európa elindítsa azokat a beruházásokat, amelyekkel kiépíti saját önvédelmi képességét, amelyet évtizedekig Washingtonra bízott.

A harmadik, jelentős új kiadás Ukrajna támogatása. Brüsszel többször is kijelentette, hogy Ukrajnát feltétel nélkül támogatja, ameddig csak szükséges, egyfelől az Oroszországgal szembeni katonai ellenállásban és az ország működőképességének fenntartásában, másfelől abban, hogy elősegítse Ukrajna minél gyorsabb, erőltetett uniós csatlakozását, amelyhez szinte minden területen jelentős átalakításokat kell végrehajtania a világ egyik legkorruptabb országának.

Ezt is ajánljuk a témában

Már a költségvetési tervezet benyújtását megelőző hónapokban napirendre kerültek olyan javaslatok, amelyek a KAP átalakításával, az agrárkassza karcsúsításával növelték volna az EU mozgásterét. 

Az átcsoportosításokra azért van szükség, mert az uniós kassza forrásait a tagállamok adják, fejlettség szerint, vagyis a tehetős tagállamok nettó befizetők, az elmaradottabb térségek – immár nem a keleti, hanem elsősorban a dél-európai tagállamok – pedig nettó haszonélvezők. 

A legnagyobb befizetők, mint Németország és Franciaország, nem hajlandók tovább növelni a hozzájárulásukat. Más, érdemi bevétele nincs az uniónak, néhány kisebb adóbevételt leszámítva.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
indaniso
2025. szeptember 30. 20:30
A new-yorki szabadkőműves páholy szemet vetett az európai gazdák földjeire.
Válasz erre
2
0
dejavu
2025. szeptember 30. 20:24
Kanmacska 2025. szeptember 30. 19:48 Feláldozná. Ez a helyes, a magyar kifejezés. A"beáldozná" nyelvrontás, nyelvi sznobizmus, erőltetett moderneskedés, menőzés. Sokan azt hiszik, ha minden igéhez a be igekötőt kapcsolják, fiatalosan, korszerűen beszélik a magyar nyelvet, pedig csak ronda. nagyon igaz. A "be" igekötő szerintem a tolvajnyelvből jön.
Válasz erre
2
0
polárüveg
2025. szeptember 30. 20:18
Ursula a szabályokat azért rúgja fel, mert másképp kénytelen lenne az európai polgárok és termelők érdekeit követni. Így viszont semmibe veheti, és az importőrök, az EU-kívüli globálexportőrök és a tőzsde cápák érdekeit követve nekik játszhatja át a pénzeket, piaci pozíciókat és piaci előnyket. Ursula von der Leyen elárulta Európát és háborút indított ellene. Ennek megfelelően kell vele szemben intézkedni. SMS-eit, mailjeit, megbeszéléseit mikroszkóppal kell kivizsgálni: ki bujtotta fel erre, és mivel. Meglesz az. Uff.
Válasz erre
6
0
Ninini
2025. szeptember 30. 20:09
Az a murva vörös vonal... hogy mindenki ki-be ugrál rajta...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!