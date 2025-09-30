Brüsszel ezúttal túl messzire ment: az összes vörös vonalat átlépte Ursula von der Leyen

Brüsszel titkos terve miatt nagy árat fizethet Magyarország
Az Európai Bizottság a részleteket egyelőre még nem közölte a tagállamokkal.
Az uniós alapszerződéseket is megsértve teljesen megszüntetné a Közös Agrárpolitikát, vagyis az elkülönített agrártámogatási rendszert az Európai Bizottság. Brüsszel terve szerint a támogatások mértéke is jelentősen csökkenne, ráadásul mindez egy olyan időszakban mertül fel, amikor Európa megnyitja piacát a brazil és az ukrán élelmiszer előtt.
Brüsszel beáldozná a Közös Agrárpolitikát (KAP) a következő, 2028-2034 közötti költségvetési időszakban annak érdekében, hogy forrásokat szabadítson fel egyebek mellett Ukrajna támogatására. Ezzel a tagállamok és a gazdák érdekképviseletei szerint is veszélybe sodorná az Európai Bizottság a kontinens mezőgazdaságát és élelmiszer-önellátását, de Európa elveszítené globális élelmiszer-nagyhatalom szerepét is.
Az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület a napokban ismertette a következő többéves uniós pénzügyi ciklus tervezetén belül az agrárköltségvetés részleteit. A legfontosabb változás, hogy az évtizedek óta elkülönített, kétpilléres közös agrárpolitikát megszüntetnék, hasonlóan a többi nagy alaphoz, például a kohéziós alaphoz.
A tagállamoknak egyetlen elkülönített keret állna rendelkezésükre, ezen belül a különböző célokra – mezőgazdaság, fejlesztéspolitika, védelem – Brüsszel kötelező keretet határozna meg, amely nemzeti forrásból kiegészíthető lenne.
A nemzeti borítékok szétosztásáról a tagállamoknak kellene dönteniük, vagyis nemzeti hatáskörben kellene dönteni arról, mekkora támogatás jutna a gazdáknak.
Brüsszel lépése azért is meglepő, mert az Európai Bizottságon kívül mindenki az elkülönített KAP megtartását szeretné, beleértve a tagállamok többségét és a gazdákat is.
A KAP az az uniós rendszer, amellyel többé kevésbé mindenki elégedett volt az elmúlt évtizedekben, noha az idők során több változáson is átesett az agrártámogatási rendszer, megszüntetése eddig fel sem merült.
Nagy István agrárminiszter felháborítónak nevezte Brüsszel KAP-tervezetét. Közösségi oldalán közzétett videójában elmondta, a támogatási keret jelentősen, 20 százalékkal csökkenhet, ráadásul az egybegyúrt támogatási rendszer lehetővé tenné, hogy az Európai Bizottság a mezőgazdasági támogatásokat is visszatartsa politikai okokból, a jogállamisági aggályokra hivatkozva.
A nemzeti költségvetési hozzájárulásokkal ráadásul zavart okozna a belső piacon, miközben az EU éppen arra készül, hogy újra beengedje az ukrán élelmiszert és zöld utat adjon a dél-amerikai alapanyagoknak, elsősorban állati termékeknek. A Brüsszel által megkötött kereskedelmi megállapodások komoly versenyhátrányba hozzák az uniós termelőket, akik ráadásul a jövőben kevesebb támogatást kapnának.
A tárcavezető felidézte, hogy az agrárminiszterek csúcstalálkozóján a legtöbb tagállam kiállt a kétpilléres, elkülönített KAP mellett. Hozzátette, az európai gazdáktól megvont támogatást Brüsszel Ukrajnának adná, miközben Dimitrij Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter is elismerte, Kijev felzárkózása Európához elképzelhetetlen a közeljövőben.
Élesen bírálta Ursula von der Leyen javaslatát a Copa-Cogeca is. Európa legnagyobb, termelői érdekképviselete arra emlékeztetett, Brüsszel nem vette figyelembe a gazdálkodók kérését, ezért a társjogalkotókhoz, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz fordulnak, arra kérve a döntéshozókat, semmilyen formában se támogassák a 2028-2034-es költségvetési tervezetet. A szakmai szövetség világossá tette:
egyelőre a társjogalkotókkal egyeztetnek, de ha szükséges, a traktorok készen állnak, a gazdák bármikor készek demonstrálni.
A Copa-Cogeca azt is kiemelte, hogy Ursula von der Leyen az agrárkeret átalakításának tervével minden vörös vonalat átlépett, Brüsszel semmiben sem tartotta magát a korábbi megbeszéléseken elhangzottakhoz.
Bírálták emellett, hogy míg az uniós gazdáknak jóval kevesebb pénz jutna és az új támogatási rendszer veszélyezteti az élelmiszer-előállítás biztonságát, Brüsszel arra készül, hogy kedvezményes feltételekkel beengedje a bizonytalan eredetű, olcsóbb és rosszabb minőségű dél-amerikai és ukrajnai élelmiszereket.
A Közös Agrárpolitika (KAP) már az 1960-as évek óta megalapozza az Európai Unió szabályozott mezőgazdasági termelését. A KAP költségvetése napjainkig egy elkülönült pénzeszköz, amelyből a tagállamok – méretüket és adottságaikat nagyrészt figyelembe véve – egyenlő arányban részesülnek. Az agrártámogatások célja a világ legmagasabb minőséget képviselő mezőgazdasági termelés és élelmiszer-előállítás fenntartása, az évtizedek óta jól működő rendszernek köszönhetően az EU megkerülhetetlen szereplő a világ élelmezés-biztonságában is. A KAP költségvetése adja az EU-s büdzsé legnagyobb hányadát, évtizedek óta garanciát jelent a belső piac stabilitására, valamint a tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentésére A KAP két pillérből áll:
Az I. pillér tartalmazza a közvetlen támogatásokat, idetartozik a területalapú támogatás, amely – ahogy a nevéből következik – a termelőknek a földterület után járó, hektáronként meghatározott összeg. Ezt az agrárvállalatok ugyanúgy megkapják, mint a kisebb termelők, az egyenlőtlenségeket pedig egyéb, kiegészítő támogatások tompítják, ilyen például a fiatal gazdáknak járó támogatás, vagy a családi gazdaságoknak járó pluszforrás. Szintén az I. pillér tartalmazza a területalapú támogatások mellett az egyes ágazatoknak járó, tevékenység alapján meghatározott támogatások. Ezek közé tartoznak például az állattartóknak vagy a zöldség-gyümölcstermesztőknek járó, területenként elkülönített támogatások. Ilyen termeléshez kötött támogatás egyebek mellett a szójatermesztőknek járó pluspénz, vagy a sertéstartók állatjóléti kerete. Az I. pillér új eleme a jelenlegi pénzügyi ciklusban a környezetet javító, fenntarthatósági intézkedések végrehajtása. Céljuk, hogy ösztönözzék a fenntartható mezőgazdasági termelést, a jó gyakorlatok alkalmazása esetén magasabb támogatásban részesülnek a termelők. Az I. pillér sajátossága, hogy a termelőknek minden esetben jár a kérelem benyújtása után az előre meghatározott összeg, ha betartják az előírásokat. Fontos, hogy az I. pillérben meghatározott támogatásokat a tagállami költségvetésekből alapesetben nem lehet kiegészíteni.
A II. pillér a vidékfejlesztési támogatásokat fedi le. Ezek a támogatások a gazdák beruházásait ösztönzik, a modernizálást, a kapacitásbővítést vagy a vidéki területek infrastruktúra-fejlesztését segítik. Fontos különbség, hogy a vidékfejlesztési támogatásokra, legyenek azok részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatások, minden esetben pályázniuk kell a gazdálkodóknak. A vidékfejlesztési pályázatokat még azok kiírása előtt az Európai Bizottság hagyja jóvá. Szintén eltér a közvetlen támogatásoktól, hogy az uniós költségvetésből a tagállamok számára elérhető vidékfejlesztési kerethez a tagállamok saját költségvetési forrást rendelhetnek. Magyarország él is ezzel a lehetőséggel, az előírások szerint adható legmagasabb összeggel támogatja a költségvetés a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke júliusban mutatta be az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti pénzügyi ciklusának tervezetét. Arra már régóta számítani lehetett, hogy az új, hosszútávú költségvetés a korábbiaktól érdemben eltér majd, mivel az Európai Unió saját bevételeinek növelésére alig van lehetőség, miközben a kiadások jelentősen megnőnek a következő években.
Ennek oka, hogy óriási terhet ró az új pénzügyi ciklusban a Covid-19 válság hatásainak tompítását célzó, hitelből felállított helyreállítási alap (RRF) tőkerészének a törlesztése is elkezdődik. Emellett az orosz-ukrán háború és az Egyesült Államok politikájában bekövetkezett irányváltás miatt jelentős forrásokra van szükség ahhoz, hogy Európa elindítsa azokat a beruházásokat, amelyekkel kiépíti saját önvédelmi képességét, amelyet évtizedekig Washingtonra bízott.
A harmadik, jelentős új kiadás Ukrajna támogatása. Brüsszel többször is kijelentette, hogy Ukrajnát feltétel nélkül támogatja, ameddig csak szükséges, egyfelől az Oroszországgal szembeni katonai ellenállásban és az ország működőképességének fenntartásában, másfelől abban, hogy elősegítse Ukrajna minél gyorsabb, erőltetett uniós csatlakozását, amelyhez szinte minden területen jelentős átalakításokat kell végrehajtania a világ egyik legkorruptabb országának.
Már a költségvetési tervezet benyújtását megelőző hónapokban napirendre kerültek olyan javaslatok, amelyek a KAP átalakításával, az agrárkassza karcsúsításával növelték volna az EU mozgásterét.
Az átcsoportosításokra azért van szükség, mert az uniós kassza forrásait a tagállamok adják, fejlettség szerint, vagyis a tehetős tagállamok nettó befizetők, az elmaradottabb térségek – immár nem a keleti, hanem elsősorban a dél-európai tagállamok – pedig nettó haszonélvezők.
A legnagyobb befizetők, mint Németország és Franciaország, nem hajlandók tovább növelni a hozzájárulásukat. Más, érdemi bevétele nincs az uniónak, néhány kisebb adóbevételt leszámítva.
