Brüsszel ezúttal túl messzire ment: az összes vörös vonalat átlépte Ursula von der Leyen

Az EU-s Közös Agrárpolitika

A Közös Agrárpolitika (KAP) már az 1960-as évek óta megalapozza az Európai Unió szabályozott mezőgazdasági termelését. A KAP költségvetése napjainkig egy elkülönült pénzeszköz, amelyből a tagállamok – méretüket és adottságaikat nagyrészt figyelembe véve – egyenlő arányban részesülnek. Az agrártámogatások célja a világ legmagasabb minőséget képviselő mezőgazdasági termelés és élelmiszer-előállítás fenntartása, az évtizedek óta jól működő rendszernek köszönhetően az EU megkerülhetetlen szereplő a világ élelmezés-biztonságában is. A KAP költségvetése adja az EU-s büdzsé legnagyobb hányadát, évtizedek óta garanciát jelent a belső piac stabilitására, valamint a tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentésére A KAP két pillérből áll:

Az I. pillér tartalmazza a közvetlen támogatásokat, idetartozik a területalapú támogatás, amely – ahogy a nevéből következik – a termelőknek a földterület után járó, hektáronként meghatározott összeg. Ezt az agrárvállalatok ugyanúgy megkapják, mint a kisebb termelők, az egyenlőtlenségeket pedig egyéb, kiegészítő támogatások tompítják, ilyen például a fiatal gazdáknak járó támogatás, vagy a családi gazdaságoknak járó pluszforrás. Szintén az I. pillér tartalmazza a területalapú támogatások mellett az egyes ágazatoknak járó, tevékenység alapján meghatározott támogatások. Ezek közé tartoznak például az állattartóknak vagy a zöldség-gyümölcstermesztőknek járó, területenként elkülönített támogatások. Ilyen termeléshez kötött támogatás egyebek mellett a szójatermesztőknek járó pluspénz, vagy a sertéstartók állatjóléti kerete. Az I. pillér új eleme a jelenlegi pénzügyi ciklusban a környezetet javító, fenntarthatósági intézkedések végrehajtása. Céljuk, hogy ösztönözzék a fenntartható mezőgazdasági termelést, a jó gyakorlatok alkalmazása esetén magasabb támogatásban részesülnek a termelők. Az I. pillér sajátossága, hogy a termelőknek minden esetben jár a kérelem benyújtása után az előre meghatározott összeg, ha betartják az előírásokat. Fontos, hogy az I. pillérben meghatározott támogatásokat a tagállami költségvetésekből alapesetben nem lehet kiegészíteni.

A II. pillér a vidékfejlesztési támogatásokat fedi le. Ezek a támogatások a gazdák beruházásait ösztönzik, a modernizálást, a kapacitásbővítést vagy a vidéki területek infrastruktúra-fejlesztését segítik. Fontos különbség, hogy a vidékfejlesztési támogatásokra, legyenek azok részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatások, minden esetben pályázniuk kell a gazdálkodóknak. A vidékfejlesztési pályázatokat még azok kiírása előtt az Európai Bizottság hagyja jóvá. Szintén eltér a közvetlen támogatásoktól, hogy az uniós költségvetésből a tagállamok számára elérhető vidékfejlesztési kerethez a tagállamok saját költségvetési forrást rendelhetnek. Magyarország él is ezzel a lehetőséggel, az előírások szerint adható legmagasabb összeggel támogatja a költségvetés a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését.