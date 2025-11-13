Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ételmérgezés Heim Pál Gyermekkórház

Közeményt adott ki a Heim Pál Gyermekkórház az ételmérgezés miatt kezelt 80 gyermek állapotával kapcsolatban

2025. november 13. 15:44

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közleményben tudatta, hogy a múlt héten fogadott nyolcvan gyermek mindegyike hazatérhetett a családjához. Mint az ismeretes, csütörtökön ételmérgezés miatt folyamatosan szállították a gyerekeket az intézménybe.

2025. november 13. 15:44
Mandiner
Mandiner

A Heim Pál Gyermekkórház közleményében felidézte: többségük esetében ételmérgezéses, hányásos-hasmenéses panaszok, valamint kiszáradásos tünetek jelentkeztek, infúziós kezelésre szorultak. 

Nyolcvan gyermeket kezeltek ételmérgezés tüneteivel a Heim Pál Gyermekkórházban. Forrás: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nyolcvan gyermeket kezeltek ételmérgezés tüneteivel a Heim Pál Gyermekkórházban. Forrás: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

„A gondos ápolás során a gyermekek többsége hamar regenerálódott és 

már egy-két napos kezelés után haza is mehetett”

– olvasható a közleményben.

Ételmérgezés: együttműködtek a hatóságok

Azt írták: az intézet folyamatosan együttműködött a közegészségügyi hatóságokkal, a „sajnálatos esemény kezdetétől” gyors és biztonságos ellátást nyújtottak a gyerekeknek.

Mint az ismeretes, az elmúlt hét csütörtökén több nevelési és oktatási intézményből érkeztek folyamatosan gyerekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti központi és Madarász utcai gyermekkórházába, ételmérgezéses panaszokkal.

A gyerekek hazabocsátásáról szóló közleményben a kórház köszönetet mondott a szülőknek „türelmükért és együttműködésükért”, illetve az intézet minden egészségügyi dolgozójának „a példás helytállásért és a tömeges ellátás zökkenőmentes biztosításáért”.

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!