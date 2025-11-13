Közeményt adott ki a Heim Pál Gyermekkórház az ételmérgezés miatt kezelt 80 gyermek állapotával kapcsolatban

Tömeges ételmérgezés történt Budapesten: több tucat gyermek került kórházba
Közleményt adott ki a Heim Pál Gyermekkórház.
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közleményben tudatta, hogy a múlt héten fogadott nyolcvan gyermek mindegyike hazatérhetett a családjához. Mint az ismeretes, csütörtökön ételmérgezés miatt folyamatosan szállították a gyerekeket az intézménybe.
A Heim Pál Gyermekkórház közleményében felidézte: többségük esetében ételmérgezéses, hányásos-hasmenéses panaszok, valamint kiszáradásos tünetek jelentkeztek, infúziós kezelésre szorultak.
„A gondos ápolás során a gyermekek többsége hamar regenerálódott és
már egy-két napos kezelés után haza is mehetett”
– olvasható a közleményben.
Azt írták: az intézet folyamatosan együttműködött a közegészségügyi hatóságokkal, a „sajnálatos esemény kezdetétől” gyors és biztonságos ellátást nyújtottak a gyerekeknek.
Mint az ismeretes, az elmúlt hét csütörtökén több nevelési és oktatási intézményből érkeztek folyamatosan gyerekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti központi és Madarász utcai gyermekkórházába, ételmérgezéses panaszokkal.
A gyerekek hazabocsátásáról szóló közleményben a kórház köszönetet mondott a szülőknek „türelmükért és együttműködésükért”, illetve az intézet minden egészségügyi dolgozójának „a példás helytállásért és a tömeges ellátás zökkenőmentes biztosításáért”.