Közeményt adott ki a Heim Pál Gyermekkórház az ételmérgezés miatt kezelt 80 gyermek állapotával kapcsolatban

Ételmérgezés: együttműködtek a hatóságok

Azt írták: az intézet folyamatosan együttműködött a közegészségügyi hatóságokkal, a „sajnálatos esemény kezdetétől” gyors és biztonságos ellátást nyújtottak a gyerekeknek.

Mint az ismeretes, az elmúlt hét csütörtökén több nevelési és oktatási intézményből érkeztek folyamatosan gyerekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti központi és Madarász utcai gyermekkórházába, ételmérgezéses panaszokkal.

A gyerekek hazabocsátásáról szóló közleményben a kórház köszönetet mondott a szülőknek „türelmükért és együttműködésükért”, illetve az intézet minden egészségügyi dolgozójának „a példás helytállásért és a tömeges ellátás zökkenőmentes biztosításáért”.