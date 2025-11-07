Ft
11. 07.
péntek
Heim Pál Országos Gyermekkórház ételmérgezés közlemény

Tömeges ételmérgezés történt Budapesten: több tucat gyermek került kórházba

2025. november 07. 13:43

Közleményt adott ki a Heim Pál Gyermekkórház.

2025. november 07. 13:43
null

Sajtóközleményt tett közzé a Facebookon a Heim Pál Gyermekkórház, amelyben tömeges ételmérgezésről számoltak be. A közleményt változtatás nélkül publikáljuk: 

„SAJTÓKÖZLEMÉNY – tömeges ételmérgezés

 

A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban megerősítjük, hogy több nevelési és oktatási intézményből tegnap délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint dehidratációs (kiszáradásos) tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében. 

 

Intézetünk mindkét kórháza, az Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórháza zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak, infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

 

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik. A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, intézményünk minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a folyamatosan érkező betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez.

 

Szeretnénk megnyugtatni a szülőket, hogy orvosaink és ápolóink mindent megtesznek a gyermekek gyors felépülése érdekében. A kórházi ellátás a megszokott rendben, zavartalanul folyik, és szükség esetén további kapacitások bevonására is felkészültünk.

 

A szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, hiszen a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában. Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos. Könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet adni, amíg a bélrendszer helyre nem áll. Fontos, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz. Orvosi vizsgálat akkor is indokolt, ha a tünetek súlyosak, a gyermek nem tud inni, vagy véres széklet jelentkezik. Hasznos, ha a szülők feljegyzik, mikor kezdődtek a panaszok, és milyen gyakori a hányás, illetve a hasmenés, mert ez segíti a diagnózist. A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul.

 

Intézetünk Sürgősségi Centruma az Üllői út 86. I. bejáraton keresztül folyamatosan fogadja a szüleikkel érkező beteg gyermekeket.

 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet”

Nyitókép: Lakatos Péter MTI/MTVA

 

europész
2025. november 07. 15:30
Budapesten az ilyen etelmergezesek mar a 70 es 80 as evekben is gyakori volt.Mitol valtozott volna ez 2025 os evben.Soha nem engedtem meg magamnak es a gyerekeimnek a fovarosban jartunkkor,hogy barmilyen etelt fogyasszunk.Mindenkor otthani etelt,italt vittunk magunkkal.Sajnos masok karan kellett megtanulnom.Jo par kolegam jart porul a fovarosban elfogyasztott etel miatt.
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. november 07. 15:13
Bazdmeg belőlünk is lehetne egy Romániát forgatni, minden nap van valami hir. Olvasom itt a Romániaiai lejárató cikkeket, ezeket a románok is megirhatnák rólunk
Sróf
2025. november 07. 15:06
Remélhetőleg a Heim Pál Gyermekkórház dolgozói (orvosok, ápolók, biztonsági személyzet) a gyerekek szakszerű és lelkiismeretes ellátásán túl annak érdekében is mindent megtesznek, hogy Latyakos Márk, Kolosi Péter, Kotroczó Róbert, ill. a Puzsér-Pottyondy ex-házaspár baráti körének egyetlen tagja se férkőzhessen a kiszolgáltatott gyerekek közelébe.
astra04
2025. november 07. 14:52
Szar a helyzet arrafelé?
