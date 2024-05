Ilyen lehet egy bálna gyomrában – Klasszikus sci-fi, horror, valamint az év túlélőkaland/hard sf regénye, avagy könyvajánló a vakációra

Nyitókép: Böjtös Gábor

Arra a kérdésre, ki hogyan tartja karban az elméjét, esélyesen rengeteg fajta válasz érkezne, de az olvasás talán mindig előkelő helyen állt ebben a témában, és remélhetőleg ez még jó sokáig így is marad. Mellé azért beférkőzött a társasjáték is, ami amellett, hogy beindítja az agyunkat, a stratégiai érzékeinket is fejleszti, nem mellesleg összehozza az egyre inkább elszeparált embereket – nem véletlenül ajánlgatom annyira az összetettebb nagyágyúkat, vagy akár a tematizáltabb, történelmi darabokat.