Borzalmak ideje – rémálmaink elevenednek meg a világ minden táján!

A történeteket elolvasva aztán könnyedén elhittem, hogy azok a sztorik a mai legjobb íróktól származtak, hiszen alapötletük általánosságban minimum érdekes, egyik sem a tipikus kliséket eleveníti fel, főzi újra a szokásos fűszerekkel, így a témától függetlenül szinte minden esetben különleges és legtöbbször kiemelkedő lett a végeredmény. Ráadásul a kötet azt is megmutatta, hogy miről kéne szólnia a diverzitásnak: a különböző tehetségek bemutatásáról, a kulturális különbségek szemléltetéséről. És ezt mutatja most be a második kötet is.

Ahogy a címben is szerepel, valóban a világ minden tájáról

A borzalmak hívása – Rémtörténetek a világ minden tájáról

Egy befolyásos görög család hátborzongató hagyományokat őriz; egy észt falu gabonaszárítója rettenetesebb tragédiát rejt a vártnál; egy francia kislány megégeti magát, majd megszállottja lesz annak, amit a lángokban látott; egy haiti politikus, aki a hatalomért bármit és bárkit hajlandó feláldozni. A Valancourt Books szerkesztői újra világkörüli felfedezőútra indultak, hogy felkutassák különböző országok legkiválóbb írásait.

A kötetben helyet kapott a horror iránti rajongásáról hagyományosan híres Japán és Dél-Korea, valamint olyan, számunkra kevésbé ismert országok irodalma, mint Puerto Rico és India, illetve Indrek Hargla és Steinar Bragi személyében már itthon is komolyabb népszerűségnek örvendő szerzők műveit is olvashatjuk.

De olvashatunk többek között vámpír kislányról, aki az ártatlanságának látszatával csalja tőrbe gyanútlan áldozatait, valamint olyan rémekről is szó esik, melyekről még soha nem hallottunk. Vagy olyan helyzetekről, melyekkel még soha nem találkoztunk. Pláne, hogy mára a horror egybefonódott a weird irodalommal, emiatt az átjárás teljesen hétköznapi: így meg sem lepődtem a lengyel háborús készültség kezdetén vagy éppen azon, ha valaki egy fesztivál esetében kőszobrokat daloltat meg.

Csakis a legjobbak?

Nos, azt persze teljes nyugalommal nem állíthatom, hogy a kötetben szereplő novellák a világ legjobbjai, sőt szinte biztos vagyok abban, hogy a több mint 8 milliárdnyi népesség olyan szerzőket is magában foglal, akikről még soha nem hallottunk – mégis olyan novellák lapulnak az otthoni fiókokban és olyan ötletek az elméjükben, amelyeket elolvasva Clive Barker és Lovecraft is elégedetten csettintene. Ettől függetlenül az összegyűjtött történetek jók.