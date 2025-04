Kötelezők újratöltve – így válik valóra a 101-es szoba és az orwelli rémálom

Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is

Winston Smith egy átlag pártkatona (talán) 1984-ben, és jól tudja, hogy aki a jelent uralja, az a múltat is. Mert pontosan az a feladata, hogy amennyiben a párt tévedett, annak ne maradjon nyoma. Ha egy ígéret nem teljesült, akkor az soha nem is hangzott el. Ha pedig valaki a rendszer áldozatává vált, az soha nem is létezett. Közben meg ott a Gondolatrendőrség, mely miatt még csak bűnös gondolatokra sem vetemedhet az ember, és miközben nemcsak a prolik butulnak, de a nyelv is, a szerelem tiltott gyümölcs – éppúgy, mint a művészet.