Még a gyerekek sincsenek biztonságban az elnöktől – Az éhezők viadala előzménye összetöri a szívünket

Mondhatni, nehéz úgy folytatni egy kerek történetet, hogy annak ívébe, ritmusába, történelmébe és szerkezetébe egyáltalán nem rondítunk bele. Persze megfelelő tehetség és indíttatás esetén akár még ez is működhet. Az pedig éppen elég indíttatás lehet, ha egy világsikerről van szó – márpedig a 2009-es, Az éhezők viadala, gyorsan világsikerré vált. Annyira, hogy többek között egy szintén komoly sikereket elért film is született belőle, Jennifer Lawrence főszereplésével, majd a 2012-es mozifilmet pedig három folytatás is követte. Suzanne Collins nem hagyta veszni az aranytojást tojó tyúkot, és a 2010-es befejezést követően 2020-ban megjelent egy előzmény kötete, most pedig, szokás szerint az Agave Kiadó jóvoltából, az angol premierrel egy időben Magyarországra is eljutott következő regénye, Az aratás hajnala.

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala

Ahogy mindig, a Kapitólium újabb aratásra készül, mégpedig az ötvenedik Éhezők Viadala alkalmából, amely a második Nagy Mészárlás. Utóbbi azt jelenti, hogy a fiatalok szokásos létszámának kétszeresét sorsolják ki Panem körzeteiben, majd ragadják el őket szüleiktől. A Tizenkettedik Körzet egyik fiatalja, Haymitch Abernathy ráadásul elég rossz esélyekkel indul, hiszen szegénységének hála a neve többszörösen került a kalapba, így szerelmével együtt rettegve várja a nap végét.

Végül azonban pont párja, Lenore Dove védelmezése miatt kerül a figyelem középpontjába, és így a viadalra is, ahol nemcsak az otthon hagyott lány készteti a szokott szabályok felrúgására és a küzdelem teljesítésére, de az az embertelenség is, amit a Kapitóliumot és Panemet vezető Snow elnöktől tapasztal.