Nem tekintem minőségi olvasásnak azt, amikor leülsz arra a három megállóra a metrón – könyvkiadó a Mandinernek

Zoli: Van egy tök jó ideillő történetem: minket alapvetően a hazai sci-fi és fantasy könyvkiadás egyik vezető kiadójaként szoktak ismerni (bár hozzáteszem: rengeteg más műfajban is képviseltetjük magunkat, például mi adtunk ki olyanokat is, mint A csütörtöki nyomozóklub vagy Az éhezők viadala), de az elmúlt három évben mi építettük fel az évtized egyik legnagyobb hazai romantikus sikerszerzőjét, Kollár Betti személyében. Aki még mindig csak 26 éves, de már most olyan életművel és eladásokkal rendelkezik, ami még a sikerszerzők nagy részének is csupán álom.

Nem felvágásként hozom fel ezt: azt gondolom, hogy megszűntek a hagyományos értelemben vett műfaji szerepek úgy a magyar könyvpiacon, mint a nemzetközin. Most bárki bármibe belefoghat, és ha ügyesen csinálja, akkor annak rövid időn belül komoly eredménye lehet.

Nekem nagy ambícióm volt, hogy a sci-fi, thriller vagy horror könyveink mellett elkezdjünk kiadni másfajta történeteket is – az érdeklődésemet egyértelműen rengeteg kiváló streaming sorozathoz kötöm a 2010-es évek közepétől –, és rendkívül örülök, hogy olvasói részről most jól mérhető fogékonyság van a romantikus könyveinkre, pszichothrillereinkre és szépirodalmi címeinkre is. Ezeket egyébként Magnólia címkével láttuk el, de ezek ugyanúgy Agave-kiadványok, ugyanaz a csapat dolgozik rajtuk.