Újabb elfeledett regényt sikerült reanimálni a Gutenberg-pokolból, ez a kikiáltó ráadásul a fotelt is elárverezi alólad

Nyitókép: Böjtös Gábor

Joan Samson egyetlen regényének visszatérése és újra felfedezése is annak a Paperbacks from Hellnek köszönhető, amelyet a Pokolfajzat bemutatásakor már említettem, és amelynek további több száz másik könyv köszönheti újabb népszerűségét. Grady Hendrix 2017-ben meglehetősen sokat tett az olvasókért, akik számos klasszikus ponyvát fedezhettek fel, ezzel új élményeket szerezve. A kikiáltó pedig valódi élmény – még ha nem is minden szempontból kellemes.

Mert ez a történet, ha nem is horror, vérfagyasztóbb minden szörnyetegnél és természetfelettinél.