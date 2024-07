Démonok egy árvaház mélyén, gyilkos a vadásztársaság birtokán – könyvmegjelenések az elmúlt hónapból

Ki a gyilkos? És ki az olvasó?

De az Agave Kiadó szokás szerint más izgalmas kiadványokkal is jelentkezett a könyvhétre. Dann McDorman regénye, az Egy gyilkosság megírásának krónikája például kiválóan épít a métára. Már kezdetektől sikerül át-áttörni a negyedik falat, a szerző előszeretettel kommunikál az olvasóval,

miközben Adam McAnnis magánnyomozó elvegyül a West Heart vadászklub csalfa és sok esetben sötét titkokat rejtő elit tagjai között.

Persze, hogy a háttérben rengeteg intrika húzódik, és amellett, hogy egyre többet tudunk meg a gazdagok hátteréről, a színfalak mögötti konfliktusokról, rendre olvashatunk direkt az olvasónak szánt gondolatokat a legnagyobb detektívregények tanulságairól és szabályairól. Még az Agatha Christie-doktrína is életre kel.

Egy gyilkosság megírásának krónikája

Eközben meg természetesen egyre több fontos információ birtokába jutunk, amiket igazából a nyomozó szerez még és kapcsol össze, de mi is a folyamat részévé válunk. Más kérdés, hogy a szerző úgy játszik az olvasóval, mint gyilkos az áldozattal, vagy macska az egérrel, és ez idővel válik egyre egyértelműbbé. A lezárás miatt talán még haragszom is egy kicsit, de a stílus és a történetvezetés okán hajlamosabb vagyok a megenyhülésre. Az Egy gyilkosság megírásának krónikája jó kis krimi, sőt úgy is nagyon élveztem, hogy nem vagyok a zsáner elkötelezett rajongója. Agatha Christie éppen úgy visszaköszön, mint Leslie L. Lawrence, ami mindenképpen pozitívum.