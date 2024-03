A pokolfajzat, mely akár Stephen King Cujóját is ihlethette – és valóban a pokolból tért vissza

32 éve rettegünk egyedül a sötétben, de még mindig élvezzük – Alone in the Dark játékbemutató

1992-es indulása óta az Alone in the Dark-sorozat hosszú és rögös utat járt be, de érdemei vitathatatlanok. Az új epizód ettől persze se jobb, se rosszabb nem lesz. És hogy milyen ténylegesen?