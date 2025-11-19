Sokat sejtető kijelentést tett Marco Rossi: be nem teljesülő magyarországi munkáról beszélt a szövetségi kapitány

A válogatott élére vezető út egy mindent eldöntő telefonhívással indult: amikor a Dunaszerdahely edzőjeként autójában ült, megszólalt a telefon. A felesége rögtön tudta, ki keresi. A hívó fél valóban Csányi Sándor, az MLSZ elnöke volt, aki találkozóra hívta Rossit. Rövid egyeztetés után 2018. június 19-én be is jelentették: ő váltja Georges Leekenst a magyar válogatott élén. Rossi így fogalmazott: „Játékosnak nem voltam kiugró tehetség, és edzőként sem vagyok varázsló, aki egy csapásra megváltoztat mindent. Ha visszatekintek a labdarúgó-karrieremre, azt mondom, többet kipréseltem belőle, mint amire a képességeim feljogosítottak, vagyis a kitartás már akkor is kifizetődött. És ez az edzői pályámra sokszorosan igaz. Ezerszer elmondtam már, de szívesen ismétlem magam:

örök hálával tartozom Magyarországnak. Azért is, mert azt a megbecsülést, amit Olaszországban sosem kaptam meg, itt folyamatosan érzem.”

A könyv természetesen kitér Rossi legnagyobb álmára is:

Egy világbajnokságra nagyon szeretném kivezetni válogatottat, úgy gondolom, azzal válna teljessé a magyarországi munkám”

– mondta. Sajnos az írek elleni világbajnoki selejtezős vereséggel eldőlt, hogy a magyar csapat nem lesz ott a jövő évi tornán, így Rossinak legkorábban 2030-ig kell kitartóan dolgozzon azon, hogy egyszer megvalósuljon a nagy cél. Már ha addig ő marad a szövetségi kapitány…