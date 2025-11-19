Sokat sejtető kijelentést tett Marco Rossi: be nem teljesülő magyarországi munkáról beszélt a szövetségi kapitány

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”
„A kérdés leginkább az, hogy a kapitány talál-e további motivációt a munkához…”
„Örök hálával tartozom Magyarországnak.”
A Blikk beszámolója szerint már előrendelhető – és a jövő héten a boltokba is kerül – a Varázsolj nekünk valami szépet című nagyszabású kötet, amely az elmúlt 25 év magyar futballtörténetét dolgozza fel. A könyv különlegességét az adja, hogy a korszak 25 meghatározó edzője meséli el saját szakmai és civil történeteit, személyes élményeit és tapasztalatait. A köteten keresztül az olvasó átfogó képet kap arról, hogyan látják a hazai futballban zajló folyamatokat azok, akik első kézből formálták és élték meg ezeket a változásokat.
A megszólalók egyik legfontosabb alakja Marco Rossi jelenlegi szövetségi kapitány, akinek magyarországi pályafutása már az első évében emlékezetesen indult. A Honvéddal 2013-ban majdnem húsz év után újra dobogón végzett, majd rövid távozását követően visszatért Kispestre. A 2015-ös tavaszi szezonban már a kiesés elkerülése volt a feladata, amit sikerrel teljesített, és ezzel megalapozta a klub későbbi sikereit.
A csúcspontot a 2016–2017-es idény hozta el: Rossi vezetésével a Honvéd 24 év után újra bajnok lett. A mester a portál által idézett visszaemlékezésében így fogalmazott: „Éppen negyven éve voltam a futballban, és akkor nyertem először bajnoki címet. Ahhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot, kellett egy csapat, egy jó stáb, egy fantasztikus szurkolótábor – és egy család. Elképesztően boldog voltam. De már egy-két hónappal korábban elhatároztam, hogy nem maradok. Leültem tárgyalni Hemingway-jel a nyáron lejáró szerződésem meghosszabbításáról, de az ajánlatából nem éreztem azt, hogy maximálisan elismerné a munkámat. Azt viszont soha nem felejtem el neki, hogy ő volt az első, aki lehetőséget adott nekem Magyarországon.”
A válogatott élére vezető út egy mindent eldöntő telefonhívással indult: amikor a Dunaszerdahely edzőjeként autójában ült, megszólalt a telefon. A felesége rögtön tudta, ki keresi. A hívó fél valóban Csányi Sándor, az MLSZ elnöke volt, aki találkozóra hívta Rossit. Rövid egyeztetés után 2018. június 19-én be is jelentették: ő váltja Georges Leekenst a magyar válogatott élén. Rossi így fogalmazott: „Játékosnak nem voltam kiugró tehetség, és edzőként sem vagyok varázsló, aki egy csapásra megváltoztat mindent. Ha visszatekintek a labdarúgó-karrieremre, azt mondom, többet kipréseltem belőle, mint amire a képességeim feljogosítottak, vagyis a kitartás már akkor is kifizetődött. És ez az edzői pályámra sokszorosan igaz. Ezerszer elmondtam már, de szívesen ismétlem magam:
örök hálával tartozom Magyarországnak. Azért is, mert azt a megbecsülést, amit Olaszországban sosem kaptam meg, itt folyamatosan érzem.”
A könyv természetesen kitér Rossi legnagyobb álmára is:
Egy világbajnokságra nagyon szeretném kivezetni válogatottat, úgy gondolom, azzal válna teljessé a magyarországi munkám”
– mondta. Sajnos az írek elleni világbajnoki selejtezős vereséggel eldőlt, hogy a magyar csapat nem lesz ott a jövő évi tornán, így Rossinak legkorábban 2030-ig kell kitartóan dolgozzon azon, hogy egyszer megvalósuljon a nagy cél. Már ha addig ő marad a szövetségi kapitány…
Marad vagy távozik? Hamarosan megtudjuk.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor