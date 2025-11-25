Ft
drog Pintér Sándor jogszabály Kulturális Bizottság kábítószer Büntető Törvénykönyv

Új jogszabály a láthatáron: betilthatják a drogok említését a művekben

2025. november 25. 21:47

A belügyminiszter szavaiból egyenlőre nem kikövetkeztethető, hogy pontosan milyen művekre vonatkozhatna egy ilyen tiltás.

2025. november 25. 21:47
null

Már a drogok, kábítószerek „művekben” való említését is jogszabállyal korlátozná a kormány – erre is utalt a Kulturális Bizottság keddi meghallgatásán Pintér Sándor belügyminiszter, számolt be róla a Telex.

A belügyminiszter szavaiból egyenlőre nem kikövetkeztethető, hogy pontosan milyen művekre vonatkozna a tiltás, és hogyan alkalmaznák azt, csupán az, hogy a jogszabály nem a Btk. lesz. 

A reklámozásra is kitérünk. Hamarosan új törvény fog vagy jogszabály megjelenni a reklámozás különféle szintjére, hogy tiltani, sőt bizonyos művekben való megjelenését is tiltani fogjuk, egyelőre nem a Büntető Törvénykönyv keretei között, más elképzelésünk van, hamarosan tudomást szereznek róla”

 – jelentette ki Pintér Sándor.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

billysparks
2025. november 25. 23:04
Felesleges és nevetséges pótcselekvés. El kell fogni a dílereket ( lakossági bejelentés esetén komoly pénzjutalom) és aránytalanul keményen és igazságtalanul elítélni őket. Akár szibériai bérrabtartás keretében is. Drasztikusan csökkenni fog a dílerek száma már rövid távon is.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. november 25. 22:15
Majd üvöltözik kicsit Pintérrel kakigeli és meggondolja 🤣
Válasz erre
1
0
krisz09
2025. november 25. 22:08
Jaj ne! Egyes "művészeknek" elveszik a legfőbb témáját, miről fognak énekelni szegények?
Válasz erre
0
0
satrafa-2
•••
2025. november 25. 22:07 Szerkesztve
Épp ideje tenni valami hatékonyat a sok narkóról gagyogó hülyegyerek ellen. Ha valamelyik mégegyszer elkiabálja valami koncertnek nevezett rap-győlésen, hogy "szívtatok-e eleget", akkor jól seggberúgni az ifjoncot, hogy a börtönig meg se álljon. Nem lehet hagyni a fiatal generációt lezülleni.
Válasz erre
0
0
