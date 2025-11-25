Új jogszabály a láthatáron: betilthatják a drogok említését a művekben

Korán örült Magyar Péter: még nem ért véget a bennfentes kereskedelem miatt indított nyomozás
A Tisza-vezér azt hirdette közösségi oldalán, hogy az MNB szerint nem bűnös, azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb.
A belügyminiszter szavaiból egyenlőre nem kikövetkeztethető, hogy pontosan milyen művekre vonatkozhatna egy ilyen tiltás.
Kapcsolódó vélemény
A kartellek az állam minden gyengeségét, visszalépését és koordinációs hibáját azonnal kihasználják.
A belügyminiszter szavaiból egyenlőre nem kikövetkeztethető, hogy pontosan milyen művekre vonatkozna a tiltás, és hogyan alkalmaznák azt, csupán az, hogy a jogszabály nem a Btk. lesz.
A reklámozásra is kitérünk. Hamarosan új törvény fog vagy jogszabály megjelenni a reklámozás különféle szintjére, hogy tiltani, sőt bizonyos művekben való megjelenését is tiltani fogjuk, egyelőre nem a Büntető Törvénykönyv keretei között, más elképzelésünk van, hamarosan tudomást szereznek róla”
– jelentette ki Pintér Sándor.
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán