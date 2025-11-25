Elképesztő ügy: a „brazil Trumpnak” meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetését!

Jair Bolsanarót, aki 2019-től 2022-ig kormányozta Latin-Amerika legnagyobb demokráciáját, a legfelsőbb bíróság bűnösnek találta egy bűnszövetkezet vezetésében. Szeptemberben 27 éves börtönbüntetésre ítélték, miután kimondták, hogy megakadályozta baloldali riválisa, Luiz Inácio Lula da Silva hatalomra kerülését. A Bolsanaro elleni eljárás ellen Trump többször is felszólalt, legutóbb pár napja fejezte ki sajnálatát az ügy alakulása kapcsán.

Bolsonarót és hat másik személyt a brazil demokrácia „megsemmisítésének” és az ország diktatúrába való visszaesésének kísérletéért ítélték el – írja a Guardian.