Latin-Amerika Brazília Jair Bolsonaro Lula

Elképesztő ügy: a „brazil Trumpnak” meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetését!

2025. november 25. 22:24

Az egykori „brazil Trumpként” ismert politikusra lecsapott az ország balos Legfelsőbb Bírósága.

2025. november 25. 22:24
Jair Bolsanarót, aki 2019-től 2022-ig kormányozta Latin-Amerika legnagyobb demokráciáját, a legfelsőbb bíróság bűnösnek találta egy bűnszövetkezet vezetésében. Szeptemberben 27 éves börtönbüntetésre ítélték, miután kimondták, hogy megakadályozta baloldali riválisa, Luiz Inácio Lula da Silva hatalomra kerülését. A Bolsanaro elleni eljárás ellen Trump többször is felszólalt, legutóbb pár napja fejezte ki sajnálatát az ügy alakulása kapcsán. 

Bolsonarót és hat másik személyt a brazil demokrácia „megsemmisítésének” és az ország diktatúrába való visszaesésének kísérletéért ítélték el – írja a Guardian

A brazil jobboldal boszorkányüldözésnek nyilvánította az eljárást. 

Kedden Alexandre de Moraes, a legfelsőbb bíróság bírája, aki a jobboldal szerint diktátorként uralkodik Brazíliában, úgy döntött, hogy Bolsonarónak meg kell kezdenie büntetésének letöltését, miután a fellebbezési időszakot követően az ügy hivatalosan lezárult.

Bolsonaro augusztus óta házi őrizetben él, és szombaton előzetes letartóztatásba helyezték, miután sikertelenül megpróbálta levágni elektronikus bokapántját.

Voltak olyan találgatások, hogy az amerikai nagykövetségen fog menedéket kérni. 

A hat másik elítélt közül egynek sikerült elmenekülnie: a 16 év börtönbüntetést kapott volt kémfőnök, Alexandre Ramagem nemrég az Egyesült Államokba menekült, hogy elkerülje a börtönt. Az állítólagos puccskísérlet után Bolsonaro is Floridába repül, még Biden elnöksége alatt, de aztán visszatért Brazíliába. 

Miután reggel meglátogatta apját, Carlos Bolsonaro a riportereknek azt mondta: „pszichológiailag teljesen összetört.

Nyitókép: Evaristo Sa / AFP

NeMá
2025. november 25. 22:59
Biden helyett valaki ír alá és nem ül senki?
mysstes
2025. november 25. 22:34 Szerkesztve
NÁLA IS MAJD KIDERÜL PÁR ÉV MÚLVA, MINT TRUMPNÁL, HOGY HAMIS SZÍNBEN TÜNTETTÉK FEL AZ AKCIÓJÁT, ÉS AZ NEM IS VOLT PUCCS? ÉS HA TRUMP NEM KERÜL ÚJRA HATALOMRA, AKKOR KIDERÜLT VOLNA-E VALAHA IS, HOGY A BBC HAMIS SZÍNBEN TÜNTETTE FEL, ÉS ENNEK ALAPJÁN VÁDOLTÁK BE?
