Kiderült: ide küldték a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörnyet – évtizedek óta nem látott amerikai erődemonstráció jöhet

Az Egyesült Államok legnagyobb és legmodernebb hadihajója, az USS Gerald R. Ford Latin-Amerika felé hajózott, miután októberben még a Földközi-tengeren állomásozott – egyes feltételezések szerint az elhalasztott budapesti békecsúcs biztosítása miatt – írja a vg.hu. A Pentagon bejelentése szerint a repülőgép-hordozó ezentúl az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága alatt teljesít szolgálatot, ami a Karib-térségre és Dél-Amerikára terjed ki.

A lépés a legnagyobb amerikai katonai jelenlétet jelenti a térségben 1989, a panamai invázió óta.

A hajó egy teljes csapásmérő köteléket vezet, amely több tucat repülőgépet, rombolót és egy nukleáris meghajtású tengeralattjárót foglal magában. A hivatalos indoklás szerint Donald Trump elnök a kábítószer-kereskedelem elleni harc jegyében rendelte el a bevetést, de a háttérben egyre inkább geopolitikai feszültségek húzódnak meg. Az amerikai haditengerészet már több légicsapást is végrehajtott a régióban, amelyek során szeptember óta mintegy hetvenhat ember vesztette életét.