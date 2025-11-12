Kiderült: ide küldték a budapesti békecsúcs miatt kivezényelt 100 ezer tonnás szörnyet – évtizedek óta nem látott amerikai erődemonstráció jöhet

Szergej Lavrov megszólalt a budapesti csúcstalálkozóról: kéréssel fordult az amerikaiakhoz
Az orosz külügyminiszter nem érti, miért mondta le az USA a találkozót. Egyúttal megerősítette, hogy továbbra is Budapest a kiválasztott helyszín.
Trump üzenete világos.
Az Egyesült Államok legnagyobb és legmodernebb hadihajója, az USS Gerald R. Ford Latin-Amerika felé hajózott, miután októberben még a Földközi-tengeren állomásozott – egyes feltételezések szerint az elhalasztott budapesti békecsúcs biztosítása miatt – írja a vg.hu. A Pentagon bejelentése szerint a repülőgép-hordozó ezentúl az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága alatt teljesít szolgálatot, ami a Karib-térségre és Dél-Amerikára terjed ki.
A lépés a legnagyobb amerikai katonai jelenlétet jelenti a térségben 1989, a panamai invázió óta.
A hajó egy teljes csapásmérő köteléket vezet, amely több tucat repülőgépet, rombolót és egy nukleáris meghajtású tengeralattjárót foglal magában. A hivatalos indoklás szerint Donald Trump elnök a kábítószer-kereskedelem elleni harc jegyében rendelte el a bevetést, de a háttérben egyre inkább geopolitikai feszültségek húzódnak meg. Az amerikai haditengerészet már több légicsapást is végrehajtott a régióban, amelyek során szeptember óta mintegy hetvenhat ember vesztette életét.
Nicolás Maduro venezuelai elnök az amerikai erődemonstrációra válaszul bejelentette a hadsereg, a légierő, a flotta és a civil milíciák „tömeges mozgósítását”. A venezuelai rezsim szerint Washington „új háborút generál”, és a hordozó megjelenése „az elmúlt száz év legnagyobb fenyegetését” jelenti a kontinens számára. Több elemző úgy véli, az amerikai katonai nyomás célja Maduro térdre kényszerítése, miután a tavalyi választások során elcsalta az eredményeket.
A történet hátterében egy újabb stratégiai átrendeződés is kirajzolódik: a Gerald R. Ford októberben még Splitben tűnt fel, ahol hivatalosan NATO-gyakorlaton vett részt, ám horvát szakértők szerint valójában az elhalasztott budapesti békecsúcs biztonsági előkészítése miatt érkezett az Adriára. Mostanra azonban a „százezer tonnás szörny” új küldetést kapott – és Latin-Amerika partjainál készül megmutatni, hogy Amerika továbbra sem viccel, ha a hatalmi érdekeiről van szó.
