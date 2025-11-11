Ft
11. 11.
kedd
Szergej Lavrov Budapesti békecsúcs Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin

Szergej Lavrov megszólalt a budapesti csúcstalálkozóról: kéréssel fordult az amerikaiakhoz

2025. november 11. 20:48

Az orosz külügyminiszter nem érti, miért mondta le az USA a találkozót. Egyúttal megerősítette, hogy továbbra is Budapest a kiválasztott helyszín.

2025. november 11. 20:48
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden arra kérte az Egyesült Államokat, hogy folytassák a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti budapesti csúcstalálkozó előkészületeit, amelyet eredetileg október végén tartottak volna meg – számolt be a Moscow Times a külügyminiszter keddi nyilatkozata alapján.

Budapest
Szergej Lavrov utoljára október 20-án beszélt Marco Rubióval a budapesti békecsúcs kapcsán
Forrás: AFP/Julia Demaree Nikhinson

Lavrov megerősítette, hogy továbbra is Budapesten szeretnék megtartani a találkozót, amint az amerikai fél ismét felajánlja annak lehetőségét.

A külügyminiszter elismerte, hogy október 20. óta nem beszélt Marco Rubióval, akivel korábban telefonon tárgyalt a budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről. Rubio azonban azt javasolta Trumpnak, hogy mondja le a találkozót Putyin elnökkel. Ezt követően az Egyesült Államok jelentős szankciós csomagot vezetett be Oroszországgal szemben.



Az orosz lap szerint Lavrov szavaiból az derült ki, hogy még mindig nem érti, miért mondták le az amerikaiak a budapesti találkozót.

„Pozitív hangvételű, udvarias beszélgetést folytattunk, mindenféle fennakadás nélkül. Lényegében megerősítettük a továbblépést az anchorage-i megállapodások alapján. A következő lépés, ha jól tudom, a külügy, a hadsereg, valamint – ha nem tévedek – a hírszerző ügynökségek és valószínűleg a biztonsági szolgálatok képviselőinek találkozója lett volna. Ehelyett nyilvánosan bejelentették, hogy nincs értelme a találkozónak” – mondta Lavrov kedden az orosz médiának.

A külügyminiszter a brit médiát tette felelőssé, amely szerinte megtévesztő kampányt indított a Kreml követeléseivel kapcsolatban, úgy beállítva a helyzetet, mintha az oroszok túl magas elvárásai miatt mondták volna le a találkozót.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

Tuners
•••
2025. november 11. 21:49 Szerkesztve
Hehe. A briTTek tegnap már “gyanútlanul” tovább ütve a meleg szart amit ők kevertek, arról cikkeztek hogy “Lavrov eltűnt” Ráadásul úgy hogy előző nap volt vele interjú ruszki TV-ben. Meg egy bizonyos cég évfordulóján is nyilatkozott ami nagyon konkrét évforduló volt, egészen konkrét dátummal. Há’ gondolták ha már elkezdtük megpróbáljuk végigvinni. Hátha addigra tényleg eltűnik. 😂 Na látom akkor meglett. Gondolom akkor most a britek is nagyon örülnek, és egyből rohannak helyreigazítást közölni. (Hát persze…..)
1
knerten-reborn
2025. november 11. 21:26
Megint az angolok kavarják a szart. Gyanítom, nem is ők, hanem egy bizonyos vörös pajzsos család, akik a markukban tartják őket.
4
Takagi
2025. november 11. 20:57
A brittek a legfőbb akadály.
8
