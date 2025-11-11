Szergej Lavrov megszólalt a budapesti csúcstalálkozóról: kéréssel fordult az amerikaiakhoz

Az orosz lap szerint Lavrov szavaiból az derült ki, hogy még mindig nem érti, miért mondták le az amerikaiak a budapesti találkozót.

„Pozitív hangvételű, udvarias beszélgetést folytattunk, mindenféle fennakadás nélkül. Lényegében megerősítettük a továbblépést az anchorage-i megállapodások alapján. A következő lépés, ha jól tudom, a külügy, a hadsereg, valamint – ha nem tévedek – a hírszerző ügynökségek és valószínűleg a biztonsági szolgálatok képviselőinek találkozója lett volna. Ehelyett nyilvánosan bejelentették, hogy nincs értelme a találkozónak” – mondta Lavrov kedden az orosz médiának.

A külügyminiszter a brit médiát tette felelőssé, amely szerinte megtévesztő kampányt indított a Kreml követeléseivel kapcsolatban, úgy beállítva a helyzetet, mintha az oroszok túl magas elvárásai miatt mondták volna le a találkozót.

