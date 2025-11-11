Szergej Lavrov megszólalt a budapesti csúcstalálkozóról: kéréssel fordult az amerikaiakhoz

„Lemondtuk a találkozót Putyinnal, de…” – Trump nem várt tovább, végre megszólalt a budapesti békecsúcsról
Az Egyesült Államok és Oroszország sem engedte el az ügyet.
Az orosz külügyminiszter nem érti, miért mondta le az USA a találkozót. Egyúttal megerősítette, hogy továbbra is Budapest a kiválasztott helyszín.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden arra kérte az Egyesült Államokat, hogy folytassák a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti budapesti csúcstalálkozó előkészületeit, amelyet eredetileg október végén tartottak volna meg – számolt be a Moscow Times a külügyminiszter keddi nyilatkozata alapján.
Lavrov megerősítette, hogy továbbra is Budapesten szeretnék megtartani a találkozót, amint az amerikai fél ismét felajánlja annak lehetőségét.
A külügyminiszter elismerte, hogy október 20. óta nem beszélt Marco Rubióval, akivel korábban telefonon tárgyalt a budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről. Rubio azonban azt javasolta Trumpnak, hogy mondja le a találkozót Putyin elnökkel. Ezt követően az Egyesült Államok jelentős szankciós csomagot vezetett be Oroszországgal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok és Oroszország sem engedte el az ügyet.
Az orosz lap szerint Lavrov szavaiból az derült ki, hogy még mindig nem érti, miért mondták le az amerikaiak a budapesti találkozót.
„Pozitív hangvételű, udvarias beszélgetést folytattunk, mindenféle fennakadás nélkül. Lényegében megerősítettük a továbblépést az anchorage-i megállapodások alapján. A következő lépés, ha jól tudom, a külügy, a hadsereg, valamint – ha nem tévedek – a hírszerző ügynökségek és valószínűleg a biztonsági szolgálatok képviselőinek találkozója lett volna. Ehelyett nyilvánosan bejelentették, hogy nincs értelme a találkozónak” – mondta Lavrov kedden az orosz médiának.
A külügyminiszter a brit médiát tette felelőssé, amely szerinte megtévesztő kampányt indított a Kreml követeléseivel kapcsolatban, úgy beállítva a helyzetet, mintha az oroszok túl magas elvárásai miatt mondták volna le a találkozót.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov