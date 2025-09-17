A 27 év börtönre ítélt volt brazil elnököt, Bolsonarót kórházba szállították

A CNN arról ír, hogy Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul érezte magát – ezt a legidősebb fia, Flávio Bolsonaro szenátor közölte az X-en. A volt vezetőt

súlyos csuklásroham, hányás és alacsony vérnyomás kínozta.

tudjuk meg. „Kérem mindenki imádkozzon, hogy ne legyen semmi komoly” – mondta a fiatalabb Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro volt first lady elmondta, hogy férje néhány vizsgálaton esett át, és jelenleg intravénás gyógyszeres kezelést kap. „Minden rendben lesz!” – írta Instagram-oldalán.

A hír kevesebb mint egy héttel azután érkezett, hogy az egykori elnököt