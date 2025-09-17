Ft
A 27 év börtönre ítélt volt brazil elnököt, Bolsonarót kórházba szállították

2025. szeptember 17. 06:19

Az ex-elnököt korábban megkéselték, kérdés, hogy van-e összefüggés.

2025. szeptember 17. 06:19
null

A CNN arról ír, hogy Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul érezte magát – ezt a legidősebb fia, Flávio Bolsonaro szenátor közölte az X-en. A volt vezetőt 

súlyos csuklásroham, hányás és alacsony vérnyomás kínozta. 

tudjuk meg. „Kérem mindenki imádkozzon, hogy ne legyen semmi komoly” – mondta a fiatalabb Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro volt first lady elmondta, hogy férje néhány vizsgálaton esett át, és jelenleg intravénás gyógyszeres kezelést kap. „Minden rendben lesz!” – írta Instagram-oldalán.

A hír kevesebb mint egy héttel azután érkezett, hogy az egykori elnököt 

egy állítólagos puccs terve miatt elítélték: a vád szerint a terv a jelenlegi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva meggyilkolását is magában foglalta.

 A 70 éves Bolsonarót több mint 

27 év börtönbüntetésre ítélték, de tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.

A jobboldali politikus korábban is kórházba került, mert fájdalmat érzett egy hét évvel ezelőtti kampánykörútján elszenvedett késelés miatt, de nem világos, hogy a legutóbbi kórházi kezelése összefüggésben áll-e azzal a támadással, írják.

Hozzáteszik: 

Bolsonaro augusztus óta házi őrizetben van, 

mert állítólag nem tartotta be a bíróság által a tárgyalás ideje alatt rá kiszabott korlátozásokat, többek között a közösségi média és a mobiltelefonok használatát illetően.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Sergio Lima / AFP

 

chief Bromden
2025. szeptember 17. 06:35
Győzz meg, hogy nincs igazam.(†) Nem ítélték volna el, ha nem bukja el a választást.
