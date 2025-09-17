A 27 év börtönre ítélt volt brazil elnököt, Bolsonarót kórházba szállították

Példátlan: puccskísérlet miatt ítélnék el Bolsonarót
A volt brazil elnök fellebbezhet az ítélet ellen.
Az ex-elnököt korábban megkéselték, kérdés, hogy van-e összefüggés.
A CNN arról ír, hogy Jair Bolsonaro volt brazil elnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul érezte magát – ezt a legidősebb fia, Flávio Bolsonaro szenátor közölte az X-en. A volt vezetőt
súlyos csuklásroham, hányás és alacsony vérnyomás kínozta.
tudjuk meg. „Kérem mindenki imádkozzon, hogy ne legyen semmi komoly” – mondta a fiatalabb Bolsonaro.
Michelle Bolsonaro volt first lady elmondta, hogy férje néhány vizsgálaton esett át, és jelenleg intravénás gyógyszeres kezelést kap. „Minden rendben lesz!” – írta Instagram-oldalán.
A hír kevesebb mint egy héttel azután érkezett, hogy az egykori elnököt
egy állítólagos puccs terve miatt elítélték: a vád szerint a terv a jelenlegi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva meggyilkolását is magában foglalta.
A 70 éves Bolsonarót több mint
27 év börtönbüntetésre ítélték, de tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.
A jobboldali politikus korábban is kórházba került, mert fájdalmat érzett egy hét évvel ezelőtti kampánykörútján elszenvedett késelés miatt, de nem világos, hogy a legutóbbi kórházi kezelése összefüggésben áll-e azzal a támadással, írják.
Hozzáteszik:
Bolsonaro augusztus óta házi őrizetben van,
mert állítólag nem tartotta be a bíróság által a tárgyalás ideje alatt rá kiszabott korlátozásokat, többek között a közösségi média és a mobiltelefonok használatát illetően.
Nyitókép forrása: Sergio Lima / AFP