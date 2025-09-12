Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brazília puccskísérlet Jair Bolsonaro

Példátlan: puccskísérlet miatt ítélnék el Bolsonarót

2025. szeptember 12. 06:10

A volt brazil elnök fellebbezhet az ítélet ellen.

2025. szeptember 12. 06:10
null

A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával. A volt államfő, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbezhet az ítélet ellen. Jair Bolsonaro jelenleg háziőrizetben van Brazíliavárosban. Az ügyet vizsgáló testület öt bírója közül négy bűnösnek találta az öt vádpontban Jair Bolsonarót, 

aki ezzel az első olyan volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt ítéltek el.

A vádpontok egyike puccskísérlet a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának a meggyilkolását is tervezték. 

A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlékvédelem alatt álló örökség megrongálása. Jair Bolsonaro vádlott társait szintén elítélték a puccskísérletben való szerepük miatt. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott. 

Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet. Mauro Cid alezredest, aki együttműködött a nyomozásban, két év börtönbüntetésre ítélték.

(MTI)

Nyitókép: Sergio Lima / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!