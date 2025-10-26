Ft
10. 26.
vasárnap
Brazília Kína Donald Trump Lula

Enyhítenék a feszültséget Trumppal: áttörés jöhet a vámháborúban és az amerikai–kínai tárgyalásokban

2025. október 26. 17:48

Az amerikai elnök bízik abban, hogy jövő heti dél-koreai találkozóján kereskedelmi megállapodást köthet Hszi Csin-pinggel.

2025. október 26. 17:48
null

A brazil elnök kedvezően nyilatkozott vasárnap találkozójáról amerikai hivatali kollégájával a Kuala Lumpur-i ASEAN-csúcstalálkozón, utóbbi pedig a Kínával folyó kereskedelmi tárgyalásokról beszélt bizakodóan.

Luiz Ináció Lula da Silva és Donald Trump Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának szünetében tárgyalt, hogy megpróbálják csillapítani a két ország közötti feszültséget, amelyet az váltott ki, hogy augusztusban Trump a korábbi 10 százalékosról 50-re emelte a brazil árukra kivetett vámot, és büntetőintézkedéseket vezetett be Lula és más brazil vezetők ellen.

Egyetértettünk abban, hogy a szakértőink haladéktalanul megoldást keresnek a tarifákra és a brazil vezetők elleni szankciókra” 

– írta Lula az X-en.

Trump a tarifák emelését a Jair Bolsonaro volt elnök ellen általa „boszorkányüldözésnek” nevezett intézkedésekkel indokolta. Az amerikai kormányzat szankciókat rendelt el más brazil vezetők, közöttük Alexandre de Moraes ellen is, aki a Bolsonarót államcsínykísérlet miatt börtönbüntetésre ítélő legfelsőbb bíróság elnöke volt.

A vasárnapi találkozó előtt Trump is azt mondta, hogy elképzelhető valamilyen megállapodás Lulával.

Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Trump közölte: bízik abban, hogy sikerül előkészítenie egy kereskedelmi megállapodást Hszi Csin-ping elnökkel, akivel a tervek szerint jövő csütörtökön találkozik Dél-Koreában, miután a két ország gazdasági vezetőinek sikerült most megállapodniuk Kuala Lumpurban.

Scott Bessent amerikai pénzügy- és Jamieson Greer kereskedelmi miniszter, valamint Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes és Li Cseng-kang kereskedelmi főtárgyaló május óta az ötödik személyes tárgyalási fordulót tartotta meg, ezúttal az ASEAN-csúcs szünetében.

Bessent újságíróknak nyilatkozva megelőlegezte, hogy a megállapodás révén késleltetni lehet a kiterjedt kínai ritkaföldfém-export ellenőrzését, és elkerülhető lesz a Trump által kilátásba helyezett új, százszázalékos vámtarifa bevezetése.

A kínai fél egyelőre még nem erősítette meg a Hszi-Trump találkozót, amelyen Trump egyebek mellett az amerikai szójabab értékesítéséről, a Kína által saját területnek tekintett Tajvan körül aggodalmakról és Jimmy Laj bebörtönzött hongkongi médiamágnás szabadlábra helyezéséről kíván tárgyalni.

Trump vasárnap az ASEAN-csúcs szünetében aláírt egy olyan megállapodást Malajziával, amely biztosságossá teszi az amerikai hozzáférést a malajziai ritkaföldfémekhez, miután Kína nemrégiben bejelentette, hogy korlátozza a modern gazdasághoz létfontosságú eme alapanyagok exportját.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas ASFOURI / AFP

 

nogradi
2025. október 26. 18:30
Trumphoz nem lehet órát igazítani.
Türelem
2025. október 26. 18:23
Csak az amerikai és más nyugati médiát olvasom...- mandiner kizárva ..Kuala Lumpur..az USA megkapja a ritkaföldfémeket..cserében mehet az amerikai szója...ne vegyél kínai terméket sem.....lengyelt, csehet sem...
templar62
•••
2025. október 26. 18:16 Szerkesztve
Man proposes , God disposes . ( Ember tervez , ......).
vi-ktt
•••
2025. október 26. 18:06 Szerkesztve
Közben kiderült, hogy a szanaszétcseszett cionáci patkányoknak már akkor volt tervük Gáza újjáépítésére, mielőtt a 2023 októberi terrorakcióra sor került volna! youtube.com/watch?v=wLKlYaFSOmQ Vajon honnan IS tudhattam, hogy ez valószínűleg így van?
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!