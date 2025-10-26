Újabb békeáttörés: Trump jelenlétében írta alá a tűzszüneti megállapodást Thaiföld és Kambodzsa

A thaiföldi és kambodzsai vezetők vasárnap kibővített fegyvernyugvási megállapodást írtak alá Kuala Lumpurban Donald Trump amerikai elnök jelenlétében aki közvetítő szerepéért Nobel békedíj jelölést – kapott írta meg a Reuters.

A megállapodás a három hónappal ezelőtti tűzszünetre épül amely Trump telefonos beavatkozása nyomán született meg és amelyben jelezte hogy a harcok befejezése nélkül veszélybe kerülhetnek a washingtoni kereskedelmi tárgyalások. A felek egymást okolják az öt napig tartó rakéta és tüzérségi összecsapások kirobbanásáért amelyekben legalább negyvennyolc ember meghalt és mintegy háromszázezer civil ideiglenesen elmenekült az elmúlt évek legsúlyosabb határ menti harcai miatt.

A Reuters szerint Trump második elnöki ciklusában globális béketeremtőként mutatja be magát és miután támogatta Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök közvetítési erőfeszítéseit Hun Manet kambodzsai kormányfő Nobel díjra jelölte és rendkívüli államférfiként méltatta.

A stabilitás és a béke melletti erős elköteleződés volt az üzenet. Az ASEAN csúcstalálkozó ünnepségén Kuala Lumpurban amerikai jelképekkel és a Delivering Peace felirattal díszített háttér előtt Trump bátor vezetőknek nevezte a feleket és azt mondta hogy a közvetítésével létrejött tűzszünet emberek millióinak életét mentette meg. Azt állította hogy kormányzata azonnal dolgozni kezdett a helyzet eszkalációjának megakadályozásán és a megállapodást békeszerződésként írta le. Hangsúlyozta hogy gyorsan tető alá hozták a megállapodást és megjegyezte hogy az Egyesült Nemzetek nem vett részt a folyamatban.

A határ mentén nagyrészt elhallgattak a fegyverek ugyanakkor a felek gyakran egymást vádolták a tűzszünet megsértésével amelyek megelőzését a most kibővített egyezség szolgálja.