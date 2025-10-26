Ft
10. 26.
vasárnap
tűzszüneti malajziai Donald Trump jelenlét szerep

Újabb békeáttörés: Trump jelenlétében írta alá a tűzszüneti megállapodást Thaiföld és Kambodzsa

2025. október 26. 10:02

A Kuala Lumpurban aláírt megállapodás a három hónappal ezelőtti tűzszünetet bővíti ki megfigyelők bevonásával, a fegyverek visszavonásával és a hadifoglyok szabadon engedésével.

2025. október 26. 10:02
null

A thaiföldi és kambodzsai vezetők vasárnap kibővített fegyvernyugvási megállapodást írtak alá Kuala Lumpurban Donald Trump amerikai elnök jelenlétében aki közvetítő szerepéért Nobel békedíj jelölést – kapott írta meg a Reuters.

A megállapodás a három hónappal ezelőtti tűzszünetre épül amely Trump telefonos beavatkozása nyomán született meg és amelyben jelezte hogy a harcok befejezése nélkül veszélybe kerülhetnek a washingtoni kereskedelmi tárgyalások. A felek egymást okolják az öt napig tartó rakéta és tüzérségi összecsapások kirobbanásáért amelyekben legalább negyvennyolc ember meghalt és mintegy háromszázezer civil ideiglenesen elmenekült az elmúlt évek legsúlyosabb határ menti harcai miatt.

A Reuters szerint Trump második elnöki ciklusában globális béketeremtőként mutatja be magát és miután támogatta Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök közvetítési erőfeszítéseit Hun Manet kambodzsai kormányfő Nobel díjra jelölte és rendkívüli államférfiként méltatta.

A stabilitás és a béke melletti erős elköteleződés volt az üzenet. Az ASEAN csúcstalálkozó ünnepségén Kuala Lumpurban amerikai jelképekkel és a Delivering Peace felirattal díszített háttér előtt Trump bátor vezetőknek nevezte a feleket és azt mondta hogy a közvetítésével létrejött tűzszünet emberek millióinak életét mentette meg. Azt állította hogy kormányzata azonnal dolgozni kezdett a helyzet eszkalációjának megakadályozásán és a megállapodást békeszerződésként írta le. Hangsúlyozta hogy gyorsan tető alá hozták a megállapodást és megjegyezte hogy az Egyesült Nemzetek nem vett részt a folyamatban.

A határ mentén nagyrészt elhallgattak a fegyverek ugyanakkor a felek gyakran egymást vádolták a tűzszünet megsértésével amelyek megelőzését a most kibővített egyezség szolgálja.

A megállapodás a nehézfegyverek kivonásáról a katonai deeszkalációról és egy ASEAN megfigyelőcsoport felállításáról rendelkezik valamint arról hogy Thaiföld tizennyolc kambodzsai hadifoglyot szabadon bocsát a lépések végrehajtása esetén. A felek az aknamentesítés összehangolásáról is megállapodtak miután a harcokat az váltotta ki hogy egy thaiföldi katona súlyosan megsebesült határjárőrözés közben. Thaiföld azzal vádolja Kambodzsát hogy új aknákat telepített amit Kambodzsa tagad.

Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a nyilatkozat azt fejezi ki hogy a felek a szuverenitás és a területi integritás teljes tiszteletben tartásával békésen kívánják rendezni nézetkülönbségeiket. Hun Manet úgy fogalmazott hogy a dokumentum azt üzeni a vitákat békésen kell rendezni akkor is ha a nézeteltérés nehéz és összetett.

Az egyezség politikai siker Trump számára aki kormányával idén közvetítő szerepet vállalt Gázában Örményország és Azerbajdzsán között egy rövid indiai és pakisztáni fegyveres incidensben és törekszik Oroszország ukrajnai háborújának lezárására amely elismerése szerint nehezebb feladat a vártnál.

Nyitókép forrása: Bangkok Post Facebook-oldala

***

belbuda
2025. október 26. 10:38
Csoda,hogy most nem rendelte oda tapsolónak a csüngőhasút, mint a múltkor Egyiptomban….🫣
vi-ktt
2025. október 26. 10:05
Csináltak egy konfliktust, ami magától abbamaradt és most learatja a dicsőséget amiatt, amit meg akart akadályozni? Ügyes...
