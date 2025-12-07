Korai volt a puccsisták öröme: leszámoltak a lázadókkal Beninben

A biztonsági erőknek sikerült meghiúsítani katonák egy csoportjának hatalomátvételét Beninben, a kormány teljességgel ura a helyzetnek – jelentette be vasárnap este Patrice Talon benini elnök az állami televízióban mondott beszédében. A kormányhoz hű erők gyors mozgósítása tette lehetővé számunkra, hogy „megakadályozzuk ezeket a kalandorokat” – mondta Talon. „Ez az árulás nem marad megtorlatlanul” – szögezte le az elnök, akinek mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le.

Wilfried Leandre Houngbedji kormányszóvivő korábban azt közölte, hogy vasárnap délutánig 14 embert vettek őrizetbe a megkísérelt államcsínnyel összefüggésben. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS), amely a nap folyamán határozottan elítélte „a benini alkotmányt sértő katonai hatalomátvételi kísérletet”, közölte, hogy haladéktalanul elrendelte gyorsreagálású erői egy részének Beninbe küldését.