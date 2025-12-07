Ft
Korai volt a puccsisták öröme: leszámoltak a lázadókkal Beninben

2025. december 07. 22:50

A nigériai légierő segítségével a kormánynak sikerült úrrá lenni a helyzeten.

2025. december 07. 22:50
null

A biztonsági erőknek sikerült meghiúsítani katonák egy csoportjának hatalomátvételét Beninben, a kormány teljességgel ura a helyzetnek – jelentette be vasárnap este Patrice Talon benini elnök az állami televízióban mondott beszédében. A kormányhoz hű erők gyors mozgósítása tette lehetővé számunkra, hogy „megakadályozzuk ezeket a kalandorokat” – mondta Talon. „Ez az árulás nem marad megtorlatlanul” – szögezte le az elnök, akinek mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le.

Wilfried Leandre Houngbedji kormányszóvivő korábban azt közölte, hogy vasárnap délutánig 14 embert vettek őrizetbe a megkísérelt államcsínnyel összefüggésben. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS), amely a nap folyamán határozottan elítélte „a benini alkotmányt sértő katonai hatalomátvételi kísérletet”, közölte, hogy haladéktalanul elrendelte gyorsreagálású erői egy részének Beninbe küldését.

Ehimen Ejodamen, a nigériai légierő szóvivője szerint a nigériai légierő csapást mért a puccsistákra Benin gazdasági fővárosában, Cotonou-ban. „A nigériai légierő Beninben műveleteket hajtott végre az ECOWAS és a regionális tartalékos erők protokolljaival összhangban” – idézte az AFP hírügynökség a szóvivőt, aki azonban nem pontosította, hogy milyen célpontokat támadtak meg.

A nigériai Makama hírportál szerint a nigériai légierő akkor támadta meg a puccsistákat, amikor azok páncélos járművekkel próbálták elhagyni Cotonou-t. A műveletet a tájékoztatás szerint a benini hatóságok tudtával és beleegyezésével hajtották végre. Benin fegyveres erőinek egy magát „újraalapításért felelős katonai bizottságnak” (CMR) nevező csoportja vasárnap hajnalban jelentette be, hogy átvette a hatalmat az országban. Az ország legnagyobb városában, Cotonouban lövések is eldördültek.

A Reuters korábbi jelentése szerint az állami televízióban felolvasott katonai közlemény a „remény egy új korszakára” tett ígéretet, amelyben a „testvériség, igazságosság és munka” érvényesül. A katonák bejelentették az alkotmány felfüggesztését, minden állami intézmény feloszlatását és a pártpolitikai tevékenység betiltását további értesítésig. A puccsisták televíziós nyilatkozatukban említést tettek az észak-benini biztonsági helyzet romlásáról, „amelyhez hozzájárul a elesett bajtársak megvetése és elhanyagolása”. Az ország kormánya pár órával később közölte, hogy a puccskísérletet meghiúsították.

(MTI)

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / X

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. december 08. 00:55
Beninben? És mi a helyzet Berlinben? .... :rolleyes:
Válasz erre
0
0
sersem
2025. december 08. 00:54
Maradnak gyarmat, mint voltak.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. december 08. 00:17
"a remény egy új korszakára” tett ígéretet, amelyben a „testvériség, igazságosság és munka” érvényesül" Benini Péter akcióba lépett, egyelőre úgy tűnik eredménytelenül. Itt majd újra megpróbálja.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!