Ettől megremeg Washington és Brüsszel is: kulcsfontosságú támaszpontra tehet szert Oroszország

Oroszország akár 300 katonát állomásoztathatna, valamint négy hadihajót, köztük nukleáris meghajtásúakat dokkoltathatna Port Szudánban vagy egy másik, még meg nem nevezett helyszínen.

A létesítmény a Szuezi-csatorna felé tartó tengeri forgalom figyelésére és a szudáni bányászati koncessziók kiaknázására is lehetőséget adna, ugyanis az ország Afrika harmadik legnagyobb aranytermelője.

Cserébe Szudán fejlett orosz légvédelmi rendszereket és fegyvereket kapna kedvezményes áron a lázadó Gyorsreagálású Támogató Erőkkel (RSF) vívott polgárháborúhoz. Egy szudáni tisztviselő szerint a fegyverekre nagy szükség van, de az együttműködés feszültséget okozhat az Egyesült Államokkal és az EU-val is.