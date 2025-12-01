Ettől megremeg Washington és Brüsszel is: kulcsfontosságú támaszpontra tehet szert Oroszország

Üzent a Kreml: kitűzték az időpontot, várják az amerikaiakat
Putyin már hétfőn felkészül a találkozóra.
Ez lehet Putyin nagy dobása.
Szudán katonai kormánya felajánlotta Oroszországnak Afrika első orosz haditengerészeti bázisát a Vörös-tenger partján, ami stratégiai előnyt biztosítana Moszkvának a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak ellenőrzésében – írja a Wall Street Journal.
A 25 évre szóló javaslat értelmében
Oroszország akár 300 katonát állomásoztathatna, valamint négy hadihajót, köztük nukleáris meghajtásúakat dokkoltathatna Port Szudánban vagy egy másik, még meg nem nevezett helyszínen.
A létesítmény a Szuezi-csatorna felé tartó tengeri forgalom figyelésére és a szudáni bányászati koncessziók kiaknázására is lehetőséget adna, ugyanis az ország Afrika harmadik legnagyobb aranytermelője.
Cserébe Szudán fejlett orosz légvédelmi rendszereket és fegyvereket kapna kedvezményes áron a lázadó Gyorsreagálású Támogató Erőkkel (RSF) vívott polgárháborúhoz. Egy szudáni tisztviselő szerint a fegyverekre nagy szükség van, de az együttműködés feszültséget okozhat az Egyesült Államokkal és az EU-val is.
Az amerikai biztonsági vezetők aggodalmukat fejezték ki, mivel a Vörös-tengeri támaszpont lehetővé tenné az orosz hajók hosszabb ideig tartózkodását a Földközi-tengeren és az Indiai-óceánon, megszüntetve a jelenlegi meleg vízi kikötők hiánya miatti korlátokat.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
