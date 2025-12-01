Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Afrika Brüsszel Washington Oroszország Vörös-tenger Szudán

Ettől megremeg Washington és Brüsszel is: kulcsfontosságú támaszpontra tehet szert Oroszország

2025. december 01. 22:45

Ez lehet Putyin nagy dobása.

2025. december 01. 22:45
null

Szudán katonai kormánya felajánlotta Oroszországnak Afrika első orosz haditengerészeti bázisát a Vörös-tenger partján, ami stratégiai előnyt biztosítana Moszkvának a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak ellenőrzésében – írja a Wall Street Journal.

A 25 évre szóló javaslat értelmében 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Oroszország akár 300 katonát állomásoztathatna, valamint négy hadihajót, köztük nukleáris meghajtásúakat dokkoltathatna Port Szudánban vagy egy másik, még meg nem nevezett helyszínen.

A létesítmény a Szuezi-csatorna felé tartó tengeri forgalom figyelésére és a szudáni bányászati koncessziók kiaknázására is lehetőséget adna, ugyanis az ország Afrika harmadik legnagyobb aranytermelője.

Cserébe Szudán fejlett orosz légvédelmi rendszereket és fegyvereket kapna kedvezményes áron a lázadó Gyorsreagálású Támogató Erőkkel (RSF) vívott polgárháborúhoz. Egy szudáni tisztviselő szerint a fegyverekre nagy szükség van, de az együttműködés feszültséget okozhat az Egyesült Államokkal és az EU-val is. 

Az amerikai biztonsági vezetők aggodalmukat fejezték ki, mivel a Vörös-tengeri támaszpont lehetővé tenné az orosz hajók hosszabb ideig tartózkodását a Földközi-tengeren és az Indiai-óceánon, megszüntetve a jelenlegi meleg vízi kikötők hiánya miatti korlátokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2025. december 01. 23:54
Oroszország Anyácska szeret és tud is a majmokkal jó üzletet kötni.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 01. 23:42
A cár nagy zsugás.
Válasz erre
1
0
csalodtamafideszben
2025. december 01. 23:24
Háborúpárti rezsimek egymás közt.
Válasz erre
2
1
Nasi12
2025. december 01. 23:10
Az ilyesmit csak akkor szokták nyilvánosságra hozni ha már ott a 4 hadihajó, meg a 300 katona. Mert igy lehet füstbe ment terv.😄
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!