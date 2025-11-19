Diplomáciából elégtelen: rendesen leégette magát Merz – ki is oktatták a kancellárt

Friedrich Merz forr a dühtől: már a német kisvárosok sincsenek biztonságban
A német kancellárt felháborítja, hogy már a kisebb német városokban sem rendezhetőek meg a karácsonyi vásárok biztonsági protokoll nélkül.
A kancellár szó szerint bakot lőtt.
Élesen bírálta a brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva Friedrich Merzet, miután a német kancellár lekicsinylő megjegyzéseket tett Brazíliáról – írja a Politico.
Merz a múlt héten azt mondta, hogy ő és a német sajtódelegáció örömmel tértek vissza Németországba az Amazonas-vidéki Belémből, ahol az idei ENSZ-klímacsúcson vettek részt.
„Táncolnia kellett volna Parában” – mondta Lula a Belém államában található régióról. „Meg kellett volna kóstolnia Pará konyháját. Akkor rájött volna, hogy Berlin nem kínál a minőségből még 10 százalékot sem abból, amit Pará nyújt”.
Merz a múlt heti berlini kereskedelmi konferencián a német gazdaság iránti optimizmust próbálta hangsúlyozni, de szó szerint bakot lőtt: „A világ egyik legszebb országában élünk. A múlt héten megkérdeztem néhány újságírót, akik velem voltak Brazíliában: Ki szeretne itt maradni? Senki sem emelte fel a kezét. Mindannyian örültek, hogy visszatértünk ebből a helyből Németországba”.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP
