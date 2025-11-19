Diplomáciából elégtelen: rendesen leégette magát Merz – ki is oktatták a kancellárt

Élesen bírálta a brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva Friedrich Merzet, miután a német kancellár lekicsinylő megjegyzéseket tett Brazíliáról – írja a Politico.

Merz a múlt héten azt mondta, hogy ő és a német sajtódelegáció örömmel tértek vissza Németországba az Amazonas-vidéki Belémből, ahol az idei ENSZ-klímacsúcson vettek részt.

„Táncolnia kellett volna Parában” – mondta Lula a Belém államában található régióról. „Meg kellett volna kóstolnia Pará konyháját. Akkor rájött volna, hogy Berlin nem kínál a minőségből még 10 százalékot sem abból, amit Pará nyújt”.