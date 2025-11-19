Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kancellár Merz Németország Brazília

Diplomáciából elégtelen: rendesen leégette magát Merz – ki is oktatták a kancellárt

2025. november 19. 13:40

A kancellár szó szerint bakot lőtt.

2025. november 19. 13:40
null

Élesen bírálta a brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva Friedrich Merzet, miután a német kancellár lekicsinylő megjegyzéseket tett Brazíliáról – írja a Politico.

Merz a múlt héten azt mondta, hogy ő és a német sajtódelegáció örömmel tértek vissza Németországba az Amazonas-vidéki Belémből, ahol az idei ENSZ-klímacsúcson vettek részt.

„Táncolnia kellett volna Parában” – mondta Lula a Belém államában található régióról. „Meg kellett volna kóstolnia Pará konyháját. Akkor rájött volna, hogy Berlin nem kínál a minőségből még 10 százalékot sem abból, amit Pará nyújt”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Merz a múlt heti berlini kereskedelmi konferencián a német gazdaság iránti optimizmust próbálta hangsúlyozni, de szó szerint bakot lőtt: „A világ egyik legszebb országában élünk. A múlt héten megkérdeztem néhány újságírót, akik velem voltak Brazíliában: Ki szeretne itt maradni? Senki sem emelte fel a kezét. Mindannyian örültek, hogy visszatértünk ebből a helyből Németországba”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RigbyMordecai
•••
2025. november 19. 18:17 Szerkesztve
Inkább: van még sok szép hely benne, az is kizárólag olyan helyeken, ahol a régi, hagyományos épitkezési stilusok nem cserélődtek le a naaaaaagy baloldali modernizálódáskor, és nem tömbházak meg betonépületek lettek helyettük. Meg ami szép intézményeitek vannak még, pld. egy értékeket mutogató múzeum, vagy egy templom, amik lelkileg is adnak valamit az embereknek, na, már azokat is kezdik bepiszkitani, átalakitani, 'ésszerüsiteni" a Zöldjeitek ... És nemsokára pedig, ahogy a migiri majom mondta a végül neki hátat mutató rendőreiteknek a Mandin és a MNO-n is szemlézett videón: "Németország égni fog, mint Palesztina". Na, akkor már nem lesz olyan szép a szeretett (???) országod. Igen, az, ahova örömmel rohantál vissza, Merz. Mert olyan lesz, mint Palesztina. Mi pedig -remélem -, épitjük tovább a keritésrendszerünket, nyugatra is. Nem csak a migirik ellen, hanem hogy te se menekülhess ide majd.
Válasz erre
3
0
clark
2025. november 19. 16:04
"Meg kellett volna kóstolnia Pará konyháját. Akkor rájött volna, hogy Berlin nem kínál a minőségből még 10 százalékot sem abból, amit Pará nyújt” Azt elhiszem bazmeg. Hogy mi minden szar moslékot kell enni ha Németországban élsz, az hihetetlen.
Válasz erre
4
0
machet
2025. november 19. 15:44
Máris szomszéd sem alkalmas semmire.
Válasz erre
7
0
Leskelődő
2025. november 19. 15:17
Hiába na, aki übermensch, az übermensch.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!