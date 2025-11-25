Mit hagyott maga után a vörösiszap?

Miután áthajtunk a devecseri vasúti átjárón, fás, bokros, tavas park mellett állítjuk le az autót. A parkolóban vár minket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-dunántúli régióvezetője. Preininger-Horváth Edina, aki a vörösiszap-­katasztrófa idején önkéntes volt a máltaiaknál – ő vezette az ajkai önkéntescsoportot –, már az első éjjel a helyszínre érkezett, hogy segítsen.

Amelyik házba betört az iszap, ott mindent ki kellett dobni

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Rózsaszín gumicsizmában a vörösiszap ellen

2010. október 4-én a Mal Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt, és a sűrű zagy beömlött Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely területére. Devecser elöntött részén ma már emlékpark áll, amelyet a katasztrófa első évfordulóján avattak fel. „Körülbelül ezer ember lakott ezen a területen” – mondja Preininger-Horváth Edina, miközben a békés park felé mutat.