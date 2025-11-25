Ft
szeretetszolgálat Kolontár vörösiszap gumicsizma Devecser

Mit hagyott maga után a vörösiszap?

2025. november 25. 22:04

Tizenöt éve öntötte el a vörösiszap a Devecseri kistérséget, tíz ember életét követelve és több mint háromszázötven otthont megsemmisítve. Hogy néz ki ma a környék, amely egykor sűrű zagyban állt, és miként emlékeznek vissza a védekezésben részt vevők azokra a napokra? A máltaiak régióvezetője vezetett körbe minket a helyszínen.

2025. november 25. 22:04
null
Vizvári Soma

Miután áthajtunk a devecseri vasúti átjárón, fás, bokros, tavas park mellett állítjuk le az autót. A parkolóban vár minket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-dunántúli régióvezetője. Preininger-Horváth Edina, aki a vörösiszap-­katasztrófa idején önkéntes volt a máltaiaknál – ő vezette az ajkai önkéntescsoportot –, már az első éjjel a helyszínre érkezett, hogy segítsen. 

Amelyik házba betört az iszap, ott mindent ki kellett dobni
Fotó: MTI/Kollányi Péter

Rózsaszín gumicsizmában a vörösiszap ellen 

2010. október 4-én a Mal Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja átszakadt, és a sűrű zagy beömlött Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely területére. Devecser elöntött részén ma már emlékpark áll, amelyet a katasztrófa első évfordulóján avattak fel. „Körülbelül ezer ember lakott ezen a területen” – mondja Preininger-Horváth Edina, miközben a békés park felé mutat. 

Az egyik épület azok közül, amelyeket elöntött a vörösiszap, egy jogi vita folytán máig ott áll az emlékpark közelében. A falán még látszik, hogy csípőmagasságig ért a városra zúduló zagy. 

„Odaát, Kolontáron, ahol a halálesetek történtek, két méter magasan állt a vörösiszap a házakban. 

Még szerencse – ha szabad ezt a kifejezést egyáltalán használni –, hogy nem éjjel jött az ár, amikor mindenki aludt, mert akkor senki nem tudott volna kimenekülni a házából”

 – mondja a szeretetszolgálat régióvezetője. 

Köztudomású, hogy a károsultaknak a Kós Károly Egyesülés építészei terveztek új házat, a katasztrófa után ugyanis a kormány költségvetési forrásból fedezte az érintettek új otthonának megteremtését. Ám nem mindenki döntött úgy, hogy Devecseren marad. „Az említett ezer ember nagyjából egyharmada költözött be a lakóparkba, egyharmaduk a városban maradt, de nem a lakóparkban kapott ingatlant, a többiek elköltöztek, máshol kezdtek új életet” – sorolja Preininger-­Horváth Edina. Szerinte az utóbbiak közül sokan azért döntöttek a távozás mellett, mert így próbálták meg feldolgozni a történteket. 

Devecseren nagyjából ezer ember lakóhelyét tette tönkre a katasztrófa
Fotó: MTI/Varga György
akitiosz
2025. november 25. 22:40
"Mit hagyott maga után a vörösiszap?" Vörös iszapot? Csak tipp.
