Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

„Magyar Péter elszállt. Nem először, de megint magától. Természetesen a rajongó agymosottak csak újabb zseniális pillanatokat látnak, és talán még tapsolnak is, hogy a szokott kétszázezres fehér cipő helyett menő gumicsizma feszül a messiásuk lábára, a tuti dzseki alatt pedig a gyúrás utáni lazulós lapátolás szálkásítja tovább az Embert. Nem írnék ilyeneket, ha a sár nélküli lapát gazdája nem üzenne óránként valami olyasmit a világba, hogy tulajdonképpen rajta múlik itt minden, valamint nem utasítana minden kormánypárti politikust arra, hogy mit csináljon, vagy mit kellene csinálni.

Ha a miniszterelnök döntést hoz, Magyar Péter egyből jelentkezik, hogy az ő utasítását hajtotta végre. Eközben többen már a megváltói oldalra is posztoltak, hogy fél óra pózolás után Magyarék már léptek az árvízvédelmi helyszínekről. Már önmagában ez gyomorforgató, de az igazi gond az a pökhendi, »ki ha én nem« hozzáállás, az az agresszív retorika, amit ez az ember a magyarok felé kürtöl.

Magyar már most píár miniszterelnöknek érzi magát és ehhez méri saját teljesítményét, ő már parancsokat oszt az egész nemzetnek, arról beszél, hogy most össze kell fogni, nem szabad megbélyegezni a másikat, majd ellentétet szít, megosztja az embereket és megbélyegez másokat. De tudjuk, ha ő lenne a miniszterelnök, a Duna nem is mert volna lefele folyni, sőt még az esőfelhők is kikerültek volna bennünket, a nyári aszálykor ellenben megfelelő mennyiség hullott volna a földekre. A szomorú az, hogy egy igen jelentős réteg még ezeket az ostobaságokat is elhinné Magyarnak, aki ettől a hozzáállástól egyre bátrabb és egyre arcátlanabb.

Mert ilyenkor a honvédségbe is beleáll a marketinggátas lapátkirály, mert ő nem földet lapátol a zsákokba, hanem árkokat ás még mélyebbre, mindezt egyetlen okból kifolyólag: SAJÁT MAGA miatt. Nincs ennek semmilyen más célja, csak az, hogy amikor Magyar Péter reggel felkel és belenéz a tükörbe, megint azt mondhassa, hogy »imádlak, Peti«. Megint rólad szólnak a hírek, és megint neked van a legmenőbb lapátod, a dzsekiről és a gumicsizmáról nem is beszélve. Mert árvíz ellen ez kell, semmi más.”

***