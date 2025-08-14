Ft
rendszer építmény határszakasz Kalinyingrádi régió Fehéroroszország Oroszország Litvánia védelem

Rettegnek a litvánok – háromszintű védelmi vonalat építenek az orosz és a fehérorosz határon

2025. augusztus 14. 18:54

A védelmi miniszterhelyettes emlékeztetett, ezeken a határszakaszokon Litvánia már állított fel ellenséges csapatmozgást gátló műszaki akadályokat.

2025. augusztus 14. 18:54
null

Litvánia háromszintű, mélységi védelmi vonalat épít az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádi régióval és a Fehéroroszországgal közös határán – jelentette be Tomas Godliauskas litván védelmi miniszterhelyettes újságíróknak nyilatkozva csütörtökön.

„A pontszerűen elhelyezkedő katonai műszaki építmények rendszeréről átállunk egy háromrétegű, az ország területébe mélyen benyúló, folyamatos védelmi vonal kialakítására” – mondta.

Az első védelmi vonalat három kilométerre, a másodikat 20 kilométerre, a harmadikat pedig 50 kilométerre alakítják ki az államhatártól” 

– ismertette Godliauskas.

Emlékeztetett arra, hogy ezeken a határszakaszokon Litvánia már állított fel ellenséges csapatmozgást gátló műszaki akadályokat. Ehhez kapcsolódóan pedig mint természetes akadályokat mélyítik a vízelvezető és egyéb árkokat, tiltják az erdőirtást, megerősítik a víztározókat. A hadsereg rendszeresen gyakorolja a hidak és a viaduktok felrobbantását is.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Petras Malukas / AFP

Senufed
2025. augusztus 14. 19:47
50 km: erre mondják, hogy merjünk nagyot álmodni! :-D
Válasz erre
1
0
renoman
2025. augusztus 14. 19:47
Ukránoknak nem vált be az orosz kisebbség gyilkolászása, igaz a baltibalfaszok még nem tartanak ott, de terrorizálják a kisebbségi oroszokat. Érthető a rettegésük, van miért!
Válasz erre
1
0
OneiroNauta
2025. augusztus 14. 19:41
És ez a háromszintű védelmi vonal 3*1000 katonából fog állni vagy 3*1500-ból? :D
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. augusztus 14. 19:36
Ezek hogy lehettek egyáltalán NATO tagok? Van kb két tucat katonájuk, három talicskájuk s talán ha két gyalásójuk Azon kívül, csak a nagy pofájuk. A NATO-nak nincs olyan követelménye, hogy már valamilyen szinten felkészültnek kell lennie egy tagjelöltnek?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!