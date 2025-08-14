Döntő különbségeket fedeztek fel a kormánypártiak és a tiszások között – és most már ezt sokan láthatják is

Ahhoz, hogy 2010-ben végre-valahára sorsdöntő változások történhessenek Magyarországon, nemcsak a fülkeforradalmat megelőző nyolc esztendő kormányzati kudarcai kellettek. Szükség volt a polgári körökre is, amelyek lehetőséget, időt és helyszínt is biztosítottak a balliberális kabinetekkel szembeni politikai véleménynyilvánításra.

2025-re igencsak megváltozott a közéleti diskurzus ideje, helye és – sajnálatos módon – stílusa is.

Tizenhat éve van kormányon egy jobboldali–konzervatív politikai tömörülés, a Fidesz és a KDNP, amiből az következik – különösen választói oldalon –, hogy felerősödnek a rendszerkritikus hangok. Immáron nemcsak ellenzéki politikusok és balliberális médiumok, hanem az online tér szónokai – influenszerek, véleményvezérek, kommentelők, közösségimédia-oldal- és csoportadminok – szintén a kritikai oldalt erősítik, azt a benyomást keltve, hogy az ellenzéki hangok nemcsak erősebbek, hanem a valóságot is tükrözik.

Ha a jobboldal tartani akarja a lépést: digitális honfoglalást kell véghezvinni

A jelenségről Orbán Viktor is beszélt nemrégiben – mások mellett – az MCC Feszt pódiumbeszélgetésén: „Ez egy komoly intellektuális kihívás mindenkinek, aki közélettel foglalkozik, hogy az összes információ és a viták is felköltöztek a digitális térbe. Tehát nem kiegészült a politika hagyományos világa egy új elemmel, hanem az egész felköltözött egy új helyszínre” – fogalmazott, jelezve, hogy az új helyszín sajátosságai mások, legyen szó a nyelvről, az érvelés logikájáról vagy az információáramlás gyorsaságáról.

A Fidesz első embere hangsúlyozta: a meggyőzőerő a kulcsfogalom; ha az nincs, oda a támogatás és a választási győzelem. Ezért „egy digitális honfoglalásra van szükségünk, hogy abban a térben is otthon legyünk, otthon érezzük magunkat, és ott is meg tudjuk vívni a vitáinkat, és el tudjuk mondani a gondolatainkat” – utalt a miniszterelnök a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök mostani megalapítására.

Bejegyzés a Digitális Polgári Körökből

Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon, írta most a miniszterelnök Facebook-oldalán. „A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában”.

Hangsúlyozta, a Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének.

„Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását” – tette hozzá.