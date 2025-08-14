Ft
08. 14.
csütörtök
Döntő különbségeket fedeztek fel a kormánypártiak és a tiszások között – és most már ezt sokan láthatják is

2025. augusztus 14. 18:27

Összehasonlítottuk a polgári körök online világát Magyar Péterék galaxisával.

2025. augusztus 14. 18:27
Orbán Viktor, Harcosok Klubja
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Ahhoz, hogy 2010-ben végre-valahára sorsdöntő változások történhessenek Magyarországon, nemcsak a fülkeforradalmat megelőző nyolc esztendő kormányzati kudarcai kellettek. Szükség volt a polgári körökre is, amelyek lehetőséget, időt és helyszínt is biztosítottak a balliberális kabinetekkel szembeni politikai véleménynyilvánításra.

2025-re igencsak megváltozott a közéleti diskurzus ideje, helye és – sajnálatos módon – stílusa is.

Tizenhat éve van kormányon egy jobboldali–konzervatív politikai tömörülés, a Fidesz és a KDNP, amiből az következik – különösen választói oldalon –, hogy felerősödnek a rendszerkritikus hangok. Immáron nemcsak ellenzéki politikusok és balliberális médiumok, hanem az online tér szónokai – influenszerek, véleményvezérek, kommentelők, közösségimédia-oldal- és csoportadminok – szintén a kritikai oldalt erősítik, azt a benyomást keltve, hogy az ellenzéki hangok nemcsak erősebbek, hanem a valóságot is tükrözik.

Ha a jobboldal tartani akarja a lépést: digitális honfoglalást kell véghezvinni

A jelenségről Orbán Viktor is beszélt nemrégiben – mások mellett – az MCC Feszt pódiumbeszélgetésén: „Ez egy komoly intellektuális kihívás mindenkinek, aki közélettel foglalkozik, hogy az összes információ és a viták is felköltöztek a digitális térbe. Tehát nem kiegészült a politika hagyományos világa egy új elemmel, hanem az egész felköltözött egy új helyszínre” – fogalmazott, jelezve, hogy az új helyszín sajátosságai mások, legyen szó a nyelvről, az érvelés logikájáról vagy az információáramlás gyorsaságáról.

A Fidesz első embere hangsúlyozta: a meggyőzőerő a kulcsfogalom; ha az nincs, oda a támogatás és a választási győzelem. Ezért „egy digitális honfoglalásra van szükségünk, hogy abban a térben is otthon legyünk, otthon érezzük magunkat, és ott is meg tudjuk vívni a vitáinkat, és el tudjuk mondani a gondolatainkat” – utalt a miniszterelnök a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök mostani megalapítására.

Bejegyzés a Digitális Polgári Körökből

Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon, írta most a miniszterelnök Facebook-oldalán. „A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában”.

Hangsúlyozta, a Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének.

„Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását” – tette hozzá.

Mindeközben a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a TISZA Párt azt a balliberális, globalista gyakorlatot követi, mint az előző ciklusok erőpólusai. Emlékezetes Magyar Péterék adatszivárogtatási botránya, amelyben a párt működéséről hullt le a lepel. Nemcsak elérhetőségeket gyűjtött a tiszás adminisztrátor, hanem arra is rákérdezett az önkénteseknél, hogy van-e tapasztalatuk online kampányokban, rendelkeznek-e álprofilokkal a Facebookon, van-e politikai múltjuk, és ha igen, milyen.

Egy beszédes megjegyzés így hangzott: „Előzőleg a Fidesz kampányában segített, admin volt a helyi polgármesternél 2019-ben. Lendületes, határozott, technikailag rendben van. XY szigetében él, megyei koordinátornak is alkalmas. Nagyon jó hangulatú interjú volt.”

Kiválóan szemlélteti a TISZA működését az is, hogy amikor az Átlátszó nevű portál megkereste az adatszivárgásban érintetteket, válaszadójuk kitért rá, hogy a pártelnök által meghirdetett TISZA Szigetek virtuális közösségszervezésre is kellenek, nem kizárólag közösségi események menedzselésére. Mások úgyszintén összekötötték az off- és az online tevékenységeket.

Ezek fényében tehát egyáltalán nem meglepő, hogy például a legnagyobb közösségimédia-felületen, a Facebookon célzottan és szervezetten tűnnek fel a párt szimpatizánsainak reakciói, kommentjei, amelyek – mint fentebb jeleztük – fals benyomást keltenek.

Arról úgyszintén beszélt Orbán Viktor, mégpedig a Magyar Nemzet munkatársainak, hogy a TISZA Párt valójában egy digitális politikai mozgalom, hiszen egy kivételével nincsenek jelöltjeik, tagjaik igazán, felelősségi- és hatáskörök is hiányoznak, de leginkább a programjuk.

„Nagyon komoly dologról beszélünk, mert könnyen lehet, hogy az ilyen típusú digitális mozgalmak felváltják majd a hagyományos politikai pártokat. Erre sem tudjuk a választ, hogy így lesz-e, vagy sem – mondta. – Amit tudok, az, hogy nekünk van egy európai mércével mérve is példátlanul sikeres és nagy politikai közösségünk, pártunk és annak a támogatói. A másik oldalon pedig van egy digitális politikai mozgalom, de nincs párt. Nekünk hosszú ideig nem volt digitális politikai mozgalmunk” – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hipotézise alapján egy hagyományos, jól szervezett, tradicionális politikai párt, és kell egy digitális politikai mozgalom. „Nekünk ebből a kettőből másfél megvan. Az ellenfélnek egy van meg.”

És mi a különbség a két oldal hívei között? Most kiderült

Szó esett eddig a politika új eleméről: a digitális térről – ahova felköltözött a közéleti diskurzus –; arról, hogy az online tér szónokai a kritikai oldalt erősítik, azt a látszatot generálva, hogy az ellenzéki hangok nemcsak erősebbek, a valóságot is tükrözik. És most következzen a stílus.

Álljon először itt egy példa arra, hogy a kormánypárti elfogultsággal egyáltalán nem vádolható Török Gábor elemző oldalát miként lepték el a Magyar Péter-hívők azt követően, hogy a kormányfő törlesztette egy régi adósságát.

„Önt is megvették?” – kérdezték Töröktől, azt is hozzáfűzve, hogy gratulálnak a miniszterelnök fényezéséhez. „Nagyon sokba fog kerülni a magyar népnek az a fagyi.” Egy másik tiszás kommentelő pedig a következőt vetette fel: „Látom, a Zebra Kör gyarapodni fog plusz egy fővel. Komolyra fordítva a szót. Nem tudom, miről beszélgettek. Orbán szívélyes, nyálas szövegét szerintem jól dekódolta az olvasó. Vagyis Török Gábor, a hitelességedet, ami amúgy sem volt hibátlan. Most végleg Orbánné lettél, szőrőstől, bőröstől.”

 

A „minél rosszabb, annál jobb” elvet kell vallani, és ez úgy tűnik, nem esik nehezére a tiszásoknak. Forradalomról, népfelkelésről, rendszerváltásról delirálnak, uszító posztokban agitálnak valamiféle mindent felforgató népharag feltámadásában reménykedve. Mindazonáltal az sem fontos, hogy mi történt az előző napokban. Magyar Péter botrányait – bennfentes kereskedelem, diszkóbotrány, sajtóügyei –, ígéreteit jótékony homály fedi a TISZA Párt felületein, ahol sajnálatos módon szélsőséges, vállalhatatlan eszmék ugyancsak terjednek.

Tiszás kommentelők
Ismét csak tiszás kommentelők

 

 

Ezekkel szemben a Digitális Polgári Körök közösségi terében nincs kirekesztés, gyűlölet, rasszizmus, sőt még a politikai ellenfél gyalázása sem jellemző. A polgári körök tagjai között megfigyelhető érett vitakultúra inkább meggyőzni, mint legyőzni akarja a vitapartnereket. Az ellenfél itt nem tűnik butábbnak, csupán olyan embernek, aki más nézőpontból tekint a világra, de komoly érvek hatására talán megváltoztatja véleményét. A Digitális Polgári Körök közösségi felületén elsősorban a felelősség dominál; szinte minden hozzászólásban olvasható, hogy gyermekeinkért, unokáinkért, a magyar jövőért akarnak dolgozni a mozgalom tagjai.

Bejegyzés a Digitális Polgári Körökből

Nyitókép forrása: Facebook

 

