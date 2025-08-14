Merényletet tervezhetnek Putyin ellen Alaszkában

Vlagyimir Putyin elleni merényletről szóló AI-generált videó kezdett terjedni az interneten – számolt be róla a Kárpáthír, orosz hírportálokra hivatkozva. A MK.ru beszámolója szerint a felvételen Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője látható, amint mesterlövészpuskával rálő az érkező orosz elnökre, aki Donald Trumppal folytatna tárgyalásokat Alaszkában. A videót több ukrán és ukránbarát oldal is megosztotta.