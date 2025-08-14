Merényletet tervezhetnek Putyin ellen Alaszkában

Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
Az orosz titkosszolgálatok egy, a témában megjelent AI-videó miatt aggódnak.
Vlagyimir Putyin elleni merényletről szóló AI-generált videó kezdett terjedni az interneten – számolt be róla a Kárpáthír, orosz hírportálokra hivatkozva. A MK.ru beszámolója szerint a felvételen Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője látható, amint mesterlövészpuskával rálő az érkező orosz elnökre, aki Donald Trumppal folytatna tárgyalásokat Alaszkában. A videót több ukrán és ukránbarát oldal is megosztotta.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
A portál szerint nem zárható ki, hogy a találkozó során valódi merényletkísérlet történhet. A cikkben felvetették, hogy akár mesterlövész, akár egy helyi amerikai katona is végrehajthatná a támadást. A találgatások az orosz állami és független médiában is gyorsan terjedtek.
Nyitókép: képernyőfotó, X