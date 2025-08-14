Ft
Merényletet tervezhetnek Putyin ellen Alaszkában

2025. augusztus 14. 18:43

Az orosz titkosszolgálatok egy, a témában megjelent AI-videó miatt aggódnak.

2025. augusztus 14. 18:43
Vlagyimir Putyin elleni merényletről szóló AI-generált videó kezdett terjedni az interneten – számolt be róla a Kárpáthír, orosz hírportálokra hivatkozva. A MK.ru beszámolója szerint a felvételen Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője látható, amint mesterlövészpuskával rálő az érkező orosz elnökre, aki Donald Trumppal folytatna tárgyalásokat Alaszkában. A videót több ukrán és ukránbarát oldal is megosztotta.

A portál szerint nem zárható ki, hogy a találkozó során valódi merényletkísérlet történhet. A cikkben felvetették, hogy akár mesterlövész, akár egy helyi amerikai katona is végrehajthatná a támadást. A találgatások az orosz állami és független médiában is gyorsan terjedtek.

Nyitókép: képernyőfotó, X

akkkkorki
2025. augusztus 14. 19:44
De beteg! Majd egyedül bevonul 60 centis hóban félcipőben egy 100 méterre lévő barlangba?! Mennyire kell hülyének lenni ahhoz, hogy ne tudja valaki felfogni, az USA-nak nagyobb érdeke őrizni Putyint, mint bárki másnak! Marhák! Kérődzetek, őrzik mint álat!
Válasz erre
0
0
NeMá
2025. augusztus 14. 19:19
Sosem jut eszükbe tisztességes megoldás! Csak az erőszak!
Válasz erre
6
0
Treeoflife
2025. augusztus 14. 19:18
" a felvételen Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője látható, amint mesterlövészpuskával rálő az érkező orosz elnökre, aki Donald Trumppal folytatna tárgyalásokat Alaszkában. A videót több ukrán és ukránbarát oldal is megosztotta." A címet olvasva - megesküdtem volna rá, hogy valamilyen köze az ukránoknak biztosan lesz hozzá. Persze, soha nem lehet azt mondani, hogy "soha", de ennek kevés esélyt adok, mivel ezt elsősorban Amerika nem engedheti meg magának. Ha ott merénylet történik, az valóban egyenlő lehet a világháború kirobbanásával. Másrészt Amerikának most van először arra esélye, hogy konstruktív megállapodásra jusson az oroszokkal. Nehéz lenne elhinni, hogy ezt a lehetőséget eleresztik, erre szükségük van, egyébként Kína ellen veszíteni fognak.
Válasz erre
8
0
templar62
2025. augusztus 14. 19:11
Álmodik a nyomor ?
Válasz erre
2
0
