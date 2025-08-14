Takács Péternél kezd betelni a pohár: „beteg lelkű Lenin-fiúnak” nevezte Magyar Pétert (VIDEÓ)

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében közölte, hogy Magyar Péter több tévéstábbal és drónokkal jelent meg a székesfehérvári kórházban.

Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!”

– hívta fel a figyelmet.

A Belügyminisztérium államtitkára a posztja alatti kommentszekcióban azt is kifejtette: Magyar Péter, – akárcsak a napraforgót –, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni. „Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk?” – tette fel a kérdést Takács Péter.

Összehangolt támadás zajlik a kórház ellen

Ezután arra is rámutatott, hogy hogy Magyar Péter és koalíciós partnere, a DK-s Földi Judit hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen.

Mint fogalmazott, „hiába, no, közös a gazda, közös az itiner!

Folyamatos vádaskodásaikkal lekötik a szakembereket, akiknek mindennap az alaptalan rágalmaik cáfolásával kell foglalkozniuk”.

Takács arra is emlékeztetett, hogy a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják megoldani. Szerinte viszont Magyar Pétert ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra.

„A Tisza Párt ugyanis lelepleződött:

nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték”

– jelentette ki.

Az államtitkár Magyar Péter pártja kapcsán azt is kiemelte, hogy, mint kiderült, szakpolitikai elképzeléseik sincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel pedig nem rendelkeznek. Így „nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés”.

„Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit! Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegállátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz (nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött), úgyhogy inkább ne hátráltass!”– zárta bejegyzését Takács Péter.

A Hír TV összeállítását a témában alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook