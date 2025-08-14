Ft
08. 14.
csütörtök
Tisza Párt protokoll kórház szakember Magyar Péter munka Takács Péter rágalom államtitkár

Takács Péternél kezd betelni a pohár: „beteg lelkű Lenin-fiúnak” nevezte Magyar Pétert (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 18:23

A Tisza-vezér több tévéstábbal és drónokkal szállta meg a székesfehérvári kórházat.

2025. augusztus 14. 18:23
null

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében közölte, hogy Magyar Péter több tévéstábbal és drónokkal jelent meg a székesfehérvári kórházban. 

Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!”

 – hívta fel a figyelmet.

A Belügyminisztérium államtitkára a posztja alatti kommentszekcióban azt is kifejtette: Magyar Péter, – akárcsak a napraforgót –, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni. „Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk?” – tette fel a kérdést Takács Péter.

Összehangolt támadás zajlik a kórház ellen

Ezután arra is rámutatott, hogy hogy Magyar Péter és koalíciós partnere, a DK-s Földi Judit hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen.

Mint fogalmazott, „hiába, no, közös a gazda, közös az itiner! 

Folyamatos vádaskodásaikkal lekötik a szakembereket, akiknek mindennap az alaptalan rágalmaik cáfolásával kell foglalkozniuk”.

Takács arra is emlékeztetett, hogy a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják megoldani. Szerinte viszont Magyar Pétert ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra.

„A Tisza Párt ugyanis lelepleződött: 

nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték”

– jelentette ki. 

Az államtitkár Magyar Péter pártja kapcsán azt is kiemelte, hogy, mint kiderült, szakpolitikai elképzeléseik sincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel pedig nem rendelkeznek. Így „nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés”.

„Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit! Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegállátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz (nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött), úgyhogy inkább ne hátráltass!”– zárta bejegyzését Takács Péter.

A Hír TV összeállítását a témában alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

llnnhegyi
2025. augusztus 14. 19:35
Betegek gyógyulását, kezelését akadályozza Magyar Júdás Péter útban van!
mirage-2
2025. augusztus 14. 19:23
MIÓTA LEHET LAKOTT TERÜLETEN BELÜL DRÓNOZNI ? MILYEN HATÓSÁG ADOTT RÁ ENGEDÉLYT ? HA VAN ENGEDÉLY AMIT NEM HISZEK MILYEN JOGSZABÁLYRAHÍVATKOZVA TETTE EZT ? KÉRDÉS KÉRDÉS HÁTÁN : DALOLJ CSIMPÁNZ !😁
tapir32
2025. augusztus 14. 19:18
Mit tett Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármi megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
tapir32
2025. augusztus 14. 19:16
A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A kormány minden évben kifizeti a betegellátó intézmények túlköltését a költségvetés terhére és minden évben kiegészíti a gyógyszerkasszát továbbá megfizeti a TB túlköltését. A kormány az orvosok és az ápolók bérét jelentősen növelte. Felújítottak 91 kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást, emellett 23 új rendelőintézet és 41 új mentőállomás épült. Több mint ezer új mentőautó állt szolgálatba.
