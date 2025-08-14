Meglepő fordulat a 3%-os hitelnél: az államtitkár bejelentése mindent felforgathat az Otthon Start programban

Újabb információk jelentek meg az Otthon Startról
Hatalmas a választék azok előtt, akik igénybe veszik a támogatást.
A Miniszterelnökség államtitkára arról számolt be, hogy folyamatosak az egyeztetések a szeptember elsején elrajtoló program kapcsán.
A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról számolt be csütörtökön közösségi oldalán, hogy konzultáció zajlott le a kormány és az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal, illetve több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői között.
Panyi Miklós bejegyzésében rámutatott, hogy a szeptember elsejétől élesedő Otthon Start Program hírére mozgásba lendült az ingatlanszektor, valamint azt is közölte, hogy felállt az Otthon Start Programiroda és a héten megjelent az a kormányrendelet is, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban ban belefér a FIX3%-os hitel feltételrendszerébe! Ez jelentősen segíti és gyorsítja az ingatlanfejlesztéseket – tudatta az államtitkár.
„A nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltunk. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul.
Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!
Panyi hangsúlyozta, hogy ez jó hír az elsőlakás-vásárlóknak, és több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – tekintett előre.
A Miniszterelnökség államtitkára arra is kitért, hogy a Programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett hozzájuk, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják.
Panyi Miklós megjegyezte, hogy Lánszki Regő államtitkár (országos főépítész – a szerk.) és az Országos Építészeti Tervtanács a garancia, hogy nem csak megfizethető, hanem
a helyi igényeket figyelembe vevő, élhető és minőségi fejlesztések induljanak”.
A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról is írt, hogy terveik szerint ősszel csak Budapesten több mint tízezer új lakás építése kezdődhet meg az elsőlakás-vásárlók számára, továbbá a Lakhatási Tőkeprogram keretében induló fejlesztések is hamarosan indulnak. Ez több mint 30 ezer lakásfejlesztést érint országszerte.
Kiderült, hogy Budapesten kívül is kezdenek megmozdulni a fejlesztők, legalábbis a kérelmek egy része vidéki nagyvárosokból érkezett.
Az államtitkár még azt a fontos fejleményt is ismertette, hogy közben zajlanak az egyeztetések az ingatlanközvetítőkkel is. Még csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a rendelettervezetet, ami a fix 3 százalékos hitel arculati elemeit tartalmazza.
A cél, hogy minden olyan ingatlanhirdetés és ingatlanértékesítés mögött, ami megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek, beazonosítható logó legyen.”
Ez a változtatás nagy mértékben segíti a fiatalok tájékozódását az ingatlanpiacon – magyarázta.
Panyi posztja végén arról is beszámolt, hogy a munka folytatódik, pénteken a Bankszövetséggel ülnek le tárgyalni.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
