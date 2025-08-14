Meglepő fordulat a 3%-os hitelnél: az államtitkár bejelentése mindent felforgathat az Otthon Start programban

A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról számolt be csütörtökön közösségi oldalán, hogy konzultáció zajlott le a kormány és az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal, illetve több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői között.

Panyi Miklós bejegyzésében rámutatott, hogy a szeptember elsejétől élesedő Otthon Start Program hírére mozgásba lendült az ingatlanszektor, valamint azt is közölte, hogy felállt az Otthon Start Programiroda és a héten megjelent az a kormányrendelet is, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban ban belefér a FIX3%-os hitel feltételrendszerébe! Ez jelentősen segíti és gyorsítja az ingatlanfejlesztéseket – tudatta az államtitkár.

„A nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltunk. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul.

Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!

Panyi hangsúlyozta, hogy ez jó hír az elsőlakás-vásárlóknak, és több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – tekintett előre.