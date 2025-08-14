Ft
08. 14.
csütörtök
fejlemény elsőlakás otthon program hitel Budapest fiatal ingatlanpiac kormányrendelet államtitkár

Meglepő fordulat a 3%-os hitelnél: az államtitkár bejelentése mindent felforgathat az Otthon Start programban

2025. augusztus 14. 17:48

A Miniszterelnökség államtitkára arról számolt be, hogy folyamatosak az egyeztetések a szeptember elsején elrajtoló program kapcsán.

2025. augusztus 14. 17:48
null

A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról számolt be csütörtökön közösségi oldalán, hogy konzultáció zajlott le a kormány és az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal, illetve több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői között.

Panyi Miklós bejegyzésében rámutatott, hogy a szeptember elsejétől élesedő Otthon Start Program hírére mozgásba lendült az ingatlanszektor, valamint azt is közölte, hogy felállt az Otthon Start Programiroda és a héten megjelent az a kormányrendelet is, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban ban belefér a FIX3%-os hitel feltételrendszerébe! Ez jelentősen segíti és gyorsítja az ingatlanfejlesztéseket – tudatta az államtitkár.

„A nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltunk. Több olyan budapesti fejlesztés van, ami már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul. 

Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!

Panyi hangsúlyozta, hogy ez jó hír az elsőlakás-vásárlóknak, és több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – tekintett előre.

Az országos főépítésszel is egyeztetnek

A Miniszterelnökség államtitkára arra is kitért, hogy a Programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett hozzájuk, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják.

Panyi Miklós megjegyezte, hogy Lánszki Regő államtitkár (országos főépítész – a szerk.) és az Országos Építészeti Tervtanács a garancia, hogy nem csak megfizethető, hanem 

a helyi igényeket figyelembe vevő, élhető és minőségi fejlesztések induljanak”.

A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára arról is írt, hogy terveik szerint ősszel csak Budapesten több mint tízezer új lakás építése kezdődhet meg az elsőlakás-vásárlók számára, továbbá a Lakhatási Tőkeprogram keretében induló fejlesztések is hamarosan indulnak. Ez több mint 30 ezer lakásfejlesztést érint országszerte. 

A vidék is megmozdult

Kiderült, hogy Budapesten kívül is kezdenek megmozdulni a fejlesztők, legalábbis a kérelmek egy része vidéki nagyvárosokból érkezett.

Az államtitkár még azt a fontos fejleményt is ismertette, hogy közben zajlanak az egyeztetések az ingatlanközvetítőkkel is. Még csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a rendelettervezetet, ami a fix 3 százalékos hitel arculati elemeit tartalmazza.

A cél, hogy minden olyan ingatlanhirdetés és ingatlanértékesítés mögött, ami megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek, beazonosítható logó legyen.”

Ez a változtatás nagy mértékben segíti a fiatalok tájékozódását az ingatlanpiacon – magyarázta.

Panyi posztja végén arról is beszámolt, hogy a munka folytatódik, pénteken a Bankszövetséggel ülnek le tárgyalni.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Ehetős Odó
2025. augusztus 14. 18:30
Borítékoltam, hogy a Főni pár nagy építővel le fogja pacsizni, hogy ne nyomják fel az árakat, cserébe a könnyebb és gyorsabb engedélyeztetésért. Meg hát sok lakást építeni egyszerre nagyobb haszon, mint kicsiket szétszórva.
Válasz erre
2
0
turulminator2
2025. augusztus 14. 18:18
Rajottek, hogy Ausztriaban eddig is 3%-os volt a (piaci) jelzaloghitel ?
Válasz erre
0
8
Ízisz
•••
2025. augusztus 14. 18:17 Szerkesztve
Z. A kereslet miatt a kivitelező cégek, ki akarják elégíteni a keresletet és beruháznak... Hiszen ez nyilvánvaló haszon nekik is... A feltételek szerint a négyzetméter és a meghatározott ár szerint... Persze nincs semmi gond, ha valaki nagyobb lakást akar magának, csak megadott paramétereken felül nem a kedvezményes 3%-ot fizeti majd... Egy csomó albérlet is felszabadul majd, így olcsóbbak lesznek azok is... Miért is lenne ez rossz ez az első lakáshoz jutóknak??? ❓✌️👍 Egy esetben, ha a baloldal kerülne hatalomra... Mert ezt is megszüntetnék... Mint minden szociális kedvezményt... A bérlakásokat amit ők akarnak, megkapnák a migránsok... 💯%❗
Válasz erre
4
0
catalina11
2025. augusztus 14. 18:00
Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos ár alá fogja árazni a lakásokat!" na, majd sajnálják a libernyákok: a fejlesztőket.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!